SDP NAJAVIO SVOG KANDIDATA ZA ISTARSKOG ŽUPANA: Danijel Ferić želi Istru jednakih šansi za sve, a ne samo za podobne

Član Glavnog odbora SDP-a i pulski gradski vijećnik Danijel Ferić bit će SDP-ov kandidat za istarskog župana na lokalnim izborima, najavljeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Puli na kojoj je istaknuo da u kampanju ulazi jer “želi Istru jednakih šansi za sve, a ne samo za one podobne”.

“U ovu kampanju ulazim ponizno, ali odlučno, otvorena uma i srca s čvrstim stavom, ali prije svega pošteno, bez laži i obmana. To je imperativ, a varke, spletke i populizam prepuštam onima kojima je pobjeda cilj. Meni je pobjeda samo sredstvo, a cilj boljitak građanki i građana Istre”, rekao je Ferić.

Dodao je kako želi dokazati da socijaldemokratske i zelene politike koje ta stranka promiče u lokalnim sredinama, gdje je SDP dobio povjerenje građana, podižu standard građana jer se, smatra on, “u tim sredinama jednostavno bolje živi”.

Problem dvosmjenske nastave u školama

Ferić je govorio o problemima koje će nastojati riješiti, a na koje godinama upozorava, poput nedostataka mjesta u domovima za starije, za koje se čeka i do deset godina. Također je istaknuo problem dvosmjenske nastave u školama, a izmjenama županijskoga Prostornog plana, kako je rekao, pulski Muzil vratit će onima kojima i pripada – građanima.

”Njegovat ću turizam, ali ne ovaj kakav imamo danas jer se Istra, nažalost, pretvorila u regiju sobarica i konobara, i tome trebamo stati na kraj. Ne možemo sve temeljiti na betonizaciji i devastaciji prirodnih dobara. Treba nam turizam koji će biti u službi građana, a ne turizam u kojem su sluge Istrijanke i Istrijani. Treba nam turizam koji s pravom može biti održiv, a ne da se ta riječ prostituira bez stvarnog odraza u praksi”, poručio je Ferić i dodao kako govori o turizmu koji neće pogodovati krupnom kapitalu.

Predsjednik SDP-a Grbin nije došao u Pulu, čeka test na covid

Premda je bio najavljen, na konferenciji za novinare u Puli nije bio predsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji se jučer u Zagrebu testirao na koronavirus te je, očekujući rezultate, procijenio da je bolje da ne dolazi u Pulu.

“Istina je, jučer sam se testirao na covid-19 jer u subotu se nisam baš najbolje osjećao. Zapravo, imao sam klasične simptome prehlade. Zbog tog razloga odustao sam od odlaska u Pulu. Nadam se najboljem”, rekao je za Hinu predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

SDP-ov kandidat za istarskog župana Danijel Ferić predstavio je danas i kandidatkinju za zamjenicu župana Antonellu Degrassi iz Umaga.

“Od mene nećete čuti nebulozna i nerealna obećanja, ili ona obećanja koja nisu u ingerenciji župana, poput dogradnje istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učke. Neću se hvaliti projektima kojima nisam niti mogu doprinijeti, to nije pošteno niti fer, no to ne znači da neću imati svoj stav o svim relevantnim pitanjima važnima za građane Istre”, zaključio je Danijel Ferić i dodao kako će trebati vremena, ali, kako je rekao, “kad pobijedi, Istru će vratiti svim građanima, a ne samo podobnima i onima sa stranačkom iskaznicom”.