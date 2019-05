SDP JE OSTVARIO SVOJ CILJ, IZLAZNE ANKETE IM DAJU 3 MANDATA: ‘Dokazali smo da možemo, ovo je samo početak’

Prvi komentar nakon rezultata izlaznih anketa dao je Ranko Ostojić (SDP)

SDP je prema izlaznim anketama dobio tri mandata u Europskom parlamentu. Prvi komentar iz redova te stranke dao je Ranko Ostojić.

“Uvijek može bolje, ali to su ankete. Mi smno ostavarili svoj cilj. SDP je dokazao da može i ja sam siguran da je ovo početak svih dobrih rezultata koje će SDP ostvariti u budućnosti.”

‘SDP još bolji’

Na novinarski upit hoće li on biti treći europarlamentarac, Ostojić je rekao: “Uspjeh svake moje kolegice i mog kolege ili mene je uspjeh SDP-a. Nije bitno koja su to tri sigurna, to će na kraju rezultati pokazati.”

Na kraju je dodao: “SDP je izabrao pobjednički tim, bez direktnih sučeljavanja, što bi odgovaralo HDZ-u, izborili smo dobar rezultat. Ja sam vječni optimist, a ne reformirani pesmimist, da će SDP biti još bolji.”

Picula zadovoljan

Nositelj izborne liste SDP-a Tonino Picula izrazio je u nedjelju zadovoljstvo rezultatima izlazne ankete koja pokazuje da je njegova stranka osvojila 18,4 posto glasova, odnosno tri mandata u Europskom parlamentu, ocijenivši da je SDP postigao zadane političke ciljeve.

“Očito smo postigli zadane političke ciljeve, koje smo realno postavili. U okolnostima u kojima se SDP našao, pri čemu mislim na gotovo dvije godine različitih unutarnjih turbulencija, uspjeli smo konsolidirati poziciju stranke“, kazao je Picula dodavši kako je jedan od razloga uspjeha bila i dobro sastavljena lista od pojedinaca koji imaju jasan politički identitet.

Duga kampanja pomogla je da prenesemo našu poruku svim dijelovima biračkog tijela i došlo je do reakcije birača koji su očito poželjeli ojačati upravo socijaldemokratsku alternativu, kako u Hrvatskoj tako i, nadam se, diljem Europske unije, istaknuo je Picula.

Protestne objave

Komentirajući prolazak, po izlaznoj anketi, krajnje desnih političkih opcija koje vjerojatno ne bi želio vidjeti u Europskom parlamentu, Picula je rekao da je bilo nerealno očekivati da se u situaciji kada imamo 33 liste ta politička gibanja i svojevrsni porast antiestablishment i antisistemskih opcija i pojedinaca neće odraziti i na situaciju u Hrvatskoj.

“Vidjet ćemo na koji će se način i oni politički organizirati u Europskom parlamentu, ali nadam se da će proeuropske stranke i opcije doista imati snage i riješiti sve krizne momente zbog kojih su populisti i antisistemske stranke i pojedinci politički narasli”, rekao je Picula.

I Biljana Borzan je komentirala rezultate izlazne ankete, ali i rezultate drugih lista.

Razmrvljena desnica

“Mi smo svoj cilj ostvarili, ali očekujemo da se desna scena razmrvljuje. Solidan rezultat Ruže Tomašić šalje poruku HDZ-u”, komentirala je Borzan

Osvrnula se i na izlaznost birača na izbore, rekavši kako je zadovoljna “da je veća nego prošli put jer sam radila na tome i pokazala da mi je stalo.”

Dodala je i kako su europarlamentarci pokušali objasniti što tamo rade, a, kaže, kako su u tome neki bili više ili manje uspješni.

Svatko svoju priču priča

Osvrnula se i na kampanju u kojoj nije bilo puno europskih tema: “Svatko je govorio o onome što zna i time nastojao privuči birače.”

Svoje izlaganje medijima zaključila je ne baš optimističnim komentarom o jednom mandatu Mislava Kolakušića.

“Rezultat Kolakušića je protestni rezultat. iznjedren drugim rezultatima, jer su građani mislili da će im on riješiti ovrhe i druge probleme, pa će kasnije razočaranje u njega biti još i veće”, konstatirala je Borzan.