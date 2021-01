SDP JE NAPOKON PRONAŠAO SVOG KANDIDATA ZA ZAGREB? ‘Stranka će odlučiti, ali što bi bi kolega Maras rekao, ja sam rođeni Zagrepčanin…’

‘Grad je zapušten već desetljećima. To je veliki izazov i stoga treba osobu doraslu takvom zadatku. Jednostavno moramo izabrati najbolje što imamo da bi pokrenuli grad. Nikada Zagreb nije bio u ovako lošem stanju i nikad nije toliko vapio za kvalitetnim upravljanjem’, kazao nam je Joško Klisović, mogući kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba

SDP će na lokalne izbore u Zagrebu u svibnju ove godine ići sa svojim gradonačelničkim kandidatom nakon što je lider političke platforme Možemo! Tomislav Tomašević odbacio ideju izlaska na izbore u velikoj koaliciji s SDP-om. SDP je prethodno pristao odustati od svoga kandidata – tada se spominjao jedino Gordan Maras – ali uz uvjet da stranke ljevice i lijevog centra u Zagrebu nastupe sa zajedničkom listom. No, i taj prijedlog nije prošao pa će zagrebačka ljevica i lijevi centar ići u rušenje Milana Bandića i osvajanje Zagreba u dva bloka.

Iako se mjesecima kao kandidat te stranke za gradonačelnika spominjao jedino šef zagrebačkog SDP-a Maras, a i sam je više od godinu dana vodio neformalnu predizbornu kampanju, čini se da u SDP-u nisu jedinstveni oko toga. Ovih dana se, naime, neslužbeno govori kako se u SDP-u profilirao još jedan mogući kandidat za gradonačelnika Zagreba – Joško Klisović.

‘Ja sam, što bi Maras rekao, rođeni Zagrepčanin’

Klisović je u vrijeme koalicijske Vlade na čelu sa Zoranom Milanovićem bio pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova. Potom je bio zastupnik u Hrvatskom saboru, a na parlamentarnim izborima prošle godine nije uspio ponovno osvojiti mandat u I. izbornoj jedinici. Klisovića se u nekim kombinacijama svojedobno spominjalo i kao mogućeg kandidata za predsjednika SDP-a, a tijekom burnih frakcijskim borbi unutar stranke, dok joj je na čelu bio Davor Bernardić, nije se otvoreno svrstavao ni na čiju stranu. Klisovića se, međutim, smatra bliskim Milanoviću. Bio je u Milanovićevom izbornom stožeru kada je ovaj išao u pohod na Pantovčak, a Milanović mu je usto i vjenčani kum.

U telefonskom razgovoru Klisović nam je suzdržano prokomentirao glasine da je u igri za SDP-ovog gradonačelničkog kandidata u Zagrebu.

“Stranačka tijela donijet će ovoga tjedna odluku o tome i dok odluka ne bude donesena ne bih to komentirao. Zasad su to unutarstranačke stvari”, kazao nam je Klisović.

Ipak, znakovito nam je u šali dodao: “Ja sam, što bi kolega Maras rekao, rođeni Zagrepčanin.”

‘Ima vremena do lipnja 2022. godine, ali…’

Klisović se, pak, složio da će predstojeći lokalni izboru u Zagrebu biti vjerojatno najvažniji u proteklih 30 godina, ponajprije zbog obnove grada od posljedica potresa. Stoga smo ga pitali kako tumači činjenicu da je iz Fonda solidarnosti EU Hrvatskoj uplaćeno oko 683 milijuna eura za obnovu Zagreba od potresa (89 milijuna predujma u kolovozu te 594 milijuna eura u prosincu prošle godine), a da još nije raspisan niti jedan natječaj za povlačenje tih sredstava.

“Ima vremena do lipnja 2022. godine do kada taj novac mora biti potrošen i nadam se da hoće. No kako je krenulo, moglo bi se dogoditi i da ne bude potrošen jer su naše procedure toliko duge i u njih su upetljani toliki interesi da čovjek na kraju nije siguran koliko će stvarno uzeti vremena. To što se sve suviše polako kreće samo pojačava strah da će taj novac ostati neiskorišten”, kaže Klisović.

‘Bilo bi tragično da novac za obnovu propadne’

Ipak, naglašava da vremena još ima dovoljno, ali da tome poslu treba pristupiti ozbiljno i učinkovito. Stoga će obnova grada i njeno financiranje nesumnjivo biti središnja tema predstojećih lokanih izbora u Zagrebu.

“Ako budem kandidat sigurno ću staviti naglasak na to. Inače sam u svojoj profesionalnoj karijeri inzisitirao na učinkovitosti i kad sam podizao gospodarsku diplomaciju najvažnije mi je bilo osmisliti koncept i učiniti je učinkovitom. Naravno da to treba i Zagrebu budući da način na koji sada u gradu funkcioniraju stvari nije dobra. Ako nastavimo starim putem moguće je da će taj novac, ne sav naravno, propasti. A to bi bilo tragično. Da se razumijemo, taj novac nije dovoljan za obnovu, ali je itekako potreban. Ako ne budemo u stanju povući ga, netko će morati snositi odgovornost”, istaknuo je Klisović.

‘Nad prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati’

Upitali smo ga i kako gleda na propali pokušaj zajedničkog izlaska na izbore stranaka ljevice sa zajedničkim kandidatom.

“Ti su pregovori iza nas, a ja u njima nisam sudjelovao. U ovom trenutku jedino mogu reći da nad prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati. Jednostavno, treba se reorganizirati i vidjeti što se najbolje može napraviti da na čelo Zagreba dođe kvalitetna, suvisla i poštena osoba koja će znati voditi grad u ovim zaista teškim vremenima”, smatra Klisović.

Po njegovim riječima, Zagreb nije pogođen samo potresom i pandemijom.

“Grad je zapušten već desetljećima. To je veliki izazov i Zagreb stoga treba osobu doraslu takvom zadatku. Jednostavno moramo izabrati najbolje što imamo da bi pokrenuli grad. Nikada Zagreb nije bio u ovako lošem stanju i nikad nije toliko vapio za kvalitetnim upravljanjem. Ono što trenutno imamo u Zagrebu je golema kriza upravljanja koja se manifestira na razne načine – od korupcije do raznih pogodovanja. Imamo loše upravljače, a grad treba dobrog upravljača i kvalitetan tim ljudi koji će raditi s njim”, zaključio je Klisović.

