HDZ-ov eurozastupnik Karlo Ressler je svom Twitter računu prozvao hrvatske kolege iz kluba socijaldemokrata da su "ponovno jeftine ideološke hirove stavili ispred sigurnosti hrvatske granice i teritorija".

"Nakon što su višekratno podržali blaćenje hrvatske policije, danas su bili protiv korištenja EU sredstava za zaštitu europske granice!", napisao je Ressler.

SDP-ov eurozastupnik Predrag Fred Matić na optužbe je odgovorio predbacivši kolegama iz HDZ-a da im je objava "licemjerna".

"Ne želim imati posla s pojedincima ali ću vrlo rado komentirati sadržaj licemjernog tvita koji je objavio HDZ. Još jednom prave budale od svih svojih simpatizera ali i od građana hrvatske nacionalnisti u BiH. Naime, oni optužuju kako SDP nije glasao da se žica za vanjske granice financira EU novcem dok su oni glasali da se to uradi i još jednom zabili nož u leđa Plenkoviću koji je nedavno rekao da žice prema BiH neće biti. Naravno da HDZ tumači da je moguće provesti žicu od Save do Tomislavgrada ali sve ostale zemlje članice traže da se žica povuče do Neuma jer su to vanjske granice EU-a. Kako će HDZ objasniti građanima BiH, posebno Hrvatima da su upravo glasali da se ta žica financira novcem EU-a ali su po starom dobrom običaju krivnju prebacili na SDP. Ne sumnjam da će kod njihovih birača takvo obrazloženje proći. Ovu izjavu dajem istine radi, da se vidi tko se zalaže za interese građane BiH. U Mostaru im obećavaju da žice biti neće a iz Bruxellesa im šalju kamione sa žicom", rekao je Matić za Hinu.

Zidovi na granici podijelili eurozastupnike

Europski parlament je u srijedu odbacio smjernice proračuna EU-a za 2024. zbog točke o ulaganju u infrastrukturu na vanjskim granicama Unije koja je suprotstavio pučane i desne grupe sa socijaldemokratima i zelenima koji tvrde da bi se time Parlament založio za gradnju zidova na granicama.

Odbačeni prijedlog rezolucije prethodno je bio prihvaćen u nadležnom EP-ovom Odboru za proračun i sadržavao je točku rezolucije u kojoj se navodi da se Europski parlament "snažno protivi upotrebi bilo kakvih financijskih sredstava Unije za izgradnju ograda ili zidova na vanjskim granicama Unije te očekuje da će Komisija uskratiti svaka sredstva u tu svrhu sad i u budućnosti".

Zastupnici Europske pučke stranke, kojoj pridaju i HDZ-ovi europarlamentarci, uz podršku desnih zastupničkih klubova, uložili su amandman na tu točku i suštinski je izmijenili. U usvojenom amandmanu tako se poziva Komisija da "odmah mobilizira znatna financijska i druga sredstva EU-a za potporu državama članicama u jačanju kapaciteta i infrastrukture za zaštitu granica, sredstava za nadzor, uključujući zračni nadzor, i opreme".

Zeleni i socijaldemokrati, tradicionalni ključni partner u izglasavanju smjernica proračuna, najavili su, međutim, da je izmjena prijedloga rezolucije u toj točci, odnosno njeno odbacivanje, uvjet za njihove glasove.

"Klub S&D odbacuje pokušaj desničarskih zastupničkih klubova da u tekst uključe izgradnju zidova i ograda protiv migranata na vanjskim granicama Unije novcem iz proračuna EU", objavili su socijademokrati uoči glasovanja na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

"Ako bi se primijenili amandmani 19 i 29, socijalisti i demokrati glasali bi protiv cijelog izvješća o smjernicama za proračun EU-a za 2024. S&D-ovi zastupnici su se snažno borili da se takve opcije izbrišu iz izvješća o smjernicama i i u tome uspjeli u glasovanju na Odboru za proračun. Još jednom desnica pokušava uključiti takve odredbe – one koje su za S&D skupinu neprihvatljive", najavili su socijalisti.

U konačnici je sporni amandman EPP-a usvojen s 322 prema 290 glasova zahvaljujući glasovima iz desnih zastupničkih klubova, Europskih konzervativaca i reformista i Identitet i demokracija.

Parlament proračun mora usvojiti do kraja godine

Desni zastupnici su, međutim, uskratili svoje glasove pri izglasavanju cijelog izvješća o smjernicama zbog točaka u kojima se izvješće zalaže za spolna i reproduktivna zdravstvena prava te je ono u konačnici odbačeno s 321 glasom protiv i 210 za. Suzdržano je bilo 105 zastupnika.

Europski parlament tako po prvi put u novijoj povijesti nije izglasao svoje smjernice za godišnji proračun uoči trijaloga s Komisjom i Vijećem koji treba početi 25. travnja. U izglasavanju tih smjernica do sada su najveće zastupničke grupe oko političkog centra uspijevale postići kompromis unatoč razlikama u pitanju pojedinih točaka ili amandmana.

EPP se u srijedu na svom Twitter računu pohvalio izglasavanjem spornog amandmana no u komentarima je upozoren da slavi Pirovu pobjedu jer je izvješće u cijelosti palo na glasanju. Tvit je u međuvremenu izbrisan.

Proračun za sljedeću godinu treba se dogovoriti do kraja tekuće godine. U slučaju izostanka dogovora u predviđenim rokovima, na novi proračun primjenjuje se pravilo „privremenih dvanaestina”: u svakom pojedinom mjesecu ne može se potrošiti više od jedne dvanaestine proračuna za prethodnu godinu.

Vijeće i Parlament zajednički odlučuju o godišnjim proračunima EU-a na temelju prijedloga Europske komisije i u skladu s Višegodišnjim financijskim okvirom, koji se donosi svakih sedam godina.

I Parlament i Vijeće sudjeluju u pripremama prijedloga proračuna za predstojeću godinu usvajanjem svojih proračunskih smjernica, koje onda Komisija u svom nacrtu proračuna uzima u obzir.

Vijeće je svoje proračunske smjernice usvojilo 14. ožujka 2023. godine. Odbor za proračun Europskog parlamenta usvojio je nacrt proračunskih smjernica 28. ožujka, a na sadašnjoj plenarnoj sjednici u travnju te su smjernice trebale biti izglasane, što se ipak nije dogodilo zbog različitih političkih prioriteta pojedinih zastupničkih klubova.

Proračunske smjernice Vijeća i Parlamenta pomažu Komisiji u sastavljanju nacrta proračuna, na temelju kojega se onda vode pregovori. Komisija bi trebala objaviti nacrt proračuna za 2024. godinu krajem svibnja ili početkom lipnja.