SDP DEKRETOM NASTOJI SMIRITI TENZIJE U VLASTITIM REDOVIMA: Zabranjene su trzavice do završetka unutarstranačkih izbora

Predsjedništvo SDP-a je prošlog tjedna naredilo ‘da se svi eventualni prijepori unutar organizacije, i članstva (opstrukcije vodstva, izazivanje izvanrednih konvencija, izglasavanje nepovjerenja i slično) stave u stanje mirovanja do okončanja izbornog procesa za tijela SDP-a Hrvatske’

Glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas još je jednim dopisom iznenadio članstvo stranke. Naime, obavijestio ih je da je Predsjedništvo SDP-a prošloga tjedna donijelo zaključak “da se svi eventualni prijepori unutar organizacije, i članstva (opstrukcije vodstva, izazivanje izvanrednih konvencija, izglasavanje nepovjerenja i slično) stave u stanje mirovanja do okončanja izbornog procesa za tijela SDP-a Hrvatske”, što bi se trebalo dogoditi 26. rujna. U dopisu još stoji da je svrha i cilj tog zaključka da se kandidatima osigura nesmetana komunikacija u predstavljanju vrijednosti koje bi trebale biti težište aktivnosti u idućem mandatnom razdoblju, a članovima vrijeme neopterećeno trzavicama, kako bi što objektivnije mogli procijeniti i odabrati kandidate.

Ovaj “dekret” je donesen, jer su s terena navodno stigle najave da su moguća rušenja pojedinih lokalnih organizacija te preslagivanje odnosa u bazi. Logično, iz toga bi mogle proizaći izborne manipulacije, no potez vodstva stranke svejedno je neuobičajen, a dio članova predsjedništva tvrdi da taj tekst izvorno nije bio niti predložen u takvom obliku.

“Ovo je apsurdno. Pa kako se kandidati uopće i mogu predstaviti članstvu u modelu jedan član-jedan glas, nego istupima u medijima i međusobnim raspravama. Vrijeme je zaista pregazilo ovo vodstvo stranke, koje misli da se na neki oktroirani način mogu zaustaviti političke debate”, poručio je za Novi list jedan od kandidata za potpredsjednika stranke.

Kome je upućen dekret?

No, pravo pitanje jest koliko je članova stranke dobilo ovo naređenje. Naime, donedavno se baratalo brojkom od oko 33.000 SDP-ovih članova koji imaju pravo glasa. Ali, čini se da je kandidat za šefa stranke, Peđa Grbin bio u pravu kada je rekao da bi na predstojećim izborima moglo glasovati tek oko 20 posto dosadašnjeg članstva. Naime, uvjet za pravo na zaokruživanje imena na listiću je plaćena članarina, a tu je obvezu dosad ispunilo svega 7000 članova.

“Točne podatke nemam, ali ovo čime baratam kaže da otprilike nešto više od 7.000 članova ima pravo glasa. To je strašno, i pokazuje da su godine devastacije unutarstranačkog rada i nebrige o članstvu dovele do toga da će tek 20-ak posto članova sudjelovati na izborima. To je još jedan pokazatelj koliko je SDP-u potrebna duboka promjena. A oni koji su dosad sudjelovali u tome, tu promjenu donijeti ne mogu”, poručio je Grbin.

Analiza poraza na četiri stranice

Znakovito, tajnik Vukas ne želi govoriti o broju članova stranke sve dok 17. kolovoza, kada će biti otvoren postupak kandidiranja. Inače, Predsjedništvo je na prijedlog političkog tajnika Davorka Vidovića raspravljalo i o analizi uzroka poraza na parlamentarnim izborima. Analiza se sastoji od svega četiri stranice i 15 teza za raspravu, grupiranih u tri političke cjeline: objektivne okolnosti, politički akteri i sam SDP.

SDP-ovcima je tako za težak poraz kriva ponajprije epidemija koronavirusa koja je umanjila izlaznost, potom rast Domovinskog pokreta i HDZ-ovo okretanje k centru, ali i unutarnji sukobi unutar vlastitih redova te slab šef stranke. Vidović smatra da liste SDP-a nisu bile loše i da one nisu uzrok poraza. Nakon što je taj materijal završio u medijima, iz Predsjedništva su poručili kako se radi o predlošku za analizu, koju bi uskoro trebao podnijeti i Peđa Grbin. Očekuje se da bi to trebao biti i dio njegova programa s kojim će izaći pred preostale članove stranke.

