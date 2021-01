SDP, ČINI SE, IPAK NEĆE KANDIDIRATI GORDANA MARASA ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA: Sve više članova je za jedno drugo ime

O mogućem ulasku u bitku za Zagreb Klisović je već navodno razgovarao i sa šefom SDP-a Peđom Grbinom, koji ga je, nazvao i pitao je li zainteresiran za tu ulogu, a ovih dana na istu će temu razgovarati i s Gordanom Marasom

Joško Klisović mogao bi biti kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba, piše u petak Večernji list.

Kako dnevnik neslužbeno doznaje, u vrhu SDP-a sve je više članova vodstva te stranke, ali i uglednih zagrebačkih SDP-ovaca koji drže da stranka ne bi trebala na te izbore ići s aktualnim šefom SDP-ove zagrebačke organizacije Gordanom Marasom, odnosno da bi trebali ponuditi biračima neko drugo ime.

A Joško Klisović ime je koje su pri tome mnogi od njih zazivali jer smatraju da upravo on ima znatno veće šanse od Marasa na tim izborima i jer ga drže ozbiljnim kandidatom koji s jakom kampanjom može itekako poremetiti trenutačne odnose na zagrebačkoj političkoj sceni. Što je najvažnije, sam Joško Klisović, kažu naši izvori koji su mu bliski, ima tu ambiciju i spreman je biti kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba i tako pomoći stranci. No ima nekoliko uvjeta.

‘Itekako je zainteresiran’

“Joško je itekako zainteresiran, ali traži da stranka stane iza njega bez fige u džepu. To znači da želi ozbiljnu kampanju, ozbiljan posao i ozbiljne ljude u svom timu, koje bi on izabrao. Želi samo izvrsne, ne podobne i one koji su se uprljali u svom dosadašnjem radu uhljebljujući se u stranci na bilo koje načine. A što znači da će dio onih koji sigurno računaju da će biti u nekakvim kombinacijama otpasti, odnosno da je teško očekivati da će, bude li Klisović kandidat, svoje ime, za početak, vidjeti na listi za Skupštinu”, kaže izvor Večernjeg lista blizak Klisoviću.

O mogućem ulasku u bitku za Zagreb Klisović je već navodno razgovarao i sa šefom SDP-a Peđom Grbinom, koji ga je, nazvao i pitao je li zainteresiran za tu ulogu, a ovih dana na istu će temu razgovarati i s Gordanom Marasom, donosi Večernji list.