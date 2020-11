SCHWARZ-SCHILLING KRITIZIRAO HRVATSKU I SRBIJU ZBOG ODNOSA PREMA BIH: ‘Ponašaju se kao da je Bosna njihova kolonija’

Schwarz-Schilling je kazao kako nema dvojbe da beogradski režim pod vladavinom Aleksandra Vučića, uz potporu Srpske pravoslavne crkve (SPC) i Rusije, i dalje radi na projektu “velike Srbije”, dok je za politiku Hrvatske prema BiH kazao kako je ona nekom vrstom zarobljenika odnosa dva HDZ-a

Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Christian Schwarz-Schilling oštro je kritizirao politiku vladajućih hrvatskih i srpskih stranaka u BiH, ali i odnos Srbije i Hrvatske prema njoj opisujući ga kao “kolonijalni”, prenose u utorak s velikom pozornošću lokalni mediji.

“Obje susjedne države ponašaju se kao da je Bosna njihova kolonija. Nevjerojatno je kako zaobilaze i ignoriraju bosanske državne institucije. HDZ BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ponašaju se na sadašnji način jer se u svojim programima osjećaju podržani od strane Srbije i Hrvatske”, kazao je Schwarz-Schilling. Razgovor s njim objavljen je na mrežnim stranicama bosanskohercegovačkog ureda njemačke zaklade “Heinrich Boell”, a vodila ga je šefica tog ureda Marion Kraske.

Schwarz-Schilling je kazao kako nema dvojbe da beogradski režim pod vladavinom Aleksandra Vučića, uz potporu Srpske pravoslavne crkve (SPC) i Rusije, i dalje radi na projektu “velike Srbije”, dok je za politiku Hrvatske prema BiH kazao kako je ona nekom vrstom zarobljenika odnosa dva HDZ-a.

“U vrijeme pokojnog predsjednika Tuđmana ta je politika (prema BiH) bila nacionalistička i nimalo prijateljska prema BiH. Sada možemo primijetiti kako odnos između dva HDZ-a ima prilično negativni odraz unutar BiH. Oni jedni druge podupiru i slijede u destruktivnoj politici prema BiH. Hrvatski predsjednik (Zoran) Milanović je socijaldemokrat, no kada čitate njegove izjave dobivate dojam da se on natječe za predsjednika HDZ-a. Samo se sjetite razdoblja u kojemu je predsjednik Hrvatske bio Stjepan Mesić. U to doba ovakva bi situacija bila nezamisliva”, kazao je konzervativni njemački političar.

‘Hrvatska bi trebala razmisliti’

Dodao je kako bi Hrvatska trebala dobro razmisliti hoće li podupirati “nedemokratske postupke” i one koji “slave ratne zločince”.

Opisujući stanje u samoj BiH Schwarz-Schilling je kazao kako je ono trajno opterećeno uzaludnim nastojanjima Milorada Dodika na odvajanju Republike Srpske te Dragana Čovića za uspostavom “trećeg entiteta”.

“Oni vrlo dobro znaju da je to nemoguće, no zajedno nastavljaju s tom igrom s ciljem stvaranja zabrinutosti i straha među ljudima kako bi se na taj način održali na vlasti i manipulirali izborima. Radeći to istodobno stavljaju na kušnju strpljenje Europske unije, jer je sve što rade usmjereno protiv vladavine zakona”, kazao je Schwarz-Schilling.

Ocijenio je kako na razini Europske unije, odnosno u Bruxellesu, nema dovoljno razumijevanja niti interesa za stanje u BiH i njezinom okruženju, ali je ustvrdio kako je odnos Njemačke drugačiji te kako bi to uskoro moglo biti vidljivo, posebice u svjetlu pobjede Joea Bidena na izborima za predsjednika SAD.

“Želio bih više inicijative i usredotočenosti (Njemačke) na BiH: I mogu reći da sam optimist s tim u vezi”, kazao je Schwarz-Schilling.