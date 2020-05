SAZNALI SMO KOLIKO KOŠTA I ŠTO SVE RADI PR AGENCIJA KOJA POMAŽE STOŽERU: Andrija je bio gratis, ali ostali iznosi nisu sitnica

Nakon mjesec dana stigli su nam odgovori koliko Ministarstvo zdravstva plaća usluge agencije za komuniciranje koja vodi koronavirus.hr, ali i dalje je ostalo dosta nejasnoća

Već nakon prvih nekoliko press konferencija Stožera bilo je jasno da je u cijeli projekt vrlo izgledno uključena PR agencija, a nakon što je pokrenuta i web stranica koronavirus.hr – kojoj u zaglavlju stoji znak Vlade RH i napomena da se radi o “službenoj stranici Vlade RH za pravodobne i točne informacije o koronavirusu”, a istodobno joj je domena u vlasništvu privatne agencije Media Val, postalo je očigledno da se dogodilo novo partnerstvo Vlade i jedne privatne agencije, bez natječaja ili bilo kakve druge mogućnosti uključivanja većeg broja ponuđača sličnih usluga.

Od sredine ožujka 2020. stranica koronavirus.hr je doista postala ključni informativni kanal Vlade o koronavirusu, dodan joj je i virtualni asistent Andrija, a vidjelo se da i glavnom timu iz Stožera, Viliju Berošu, Alemki Markotić, Davoru Božinoviću, Krunoslavu Capaku i Maji Grba Buljević “netko” svakodnevno pomaže u komunikaciji, da su, primjerice, Beroš i Markotić počeli iznenada tvitati, medije su preplavili shematski intervjui – iz dana u dan kao da je netko distribuirao ključne članove Stožera, dogovarao pitanja i teme, a pojavilo se i cijelo more objava koje su izgledale kao čisti promotivni materijali: ključne osobe iz Stožera predstavljane su kao zvijezde, s detaljima iz privatnog života, a u objavama je bilo malo ili nimalo informacija o koronavirusu.

Kao da je netko izabrao ključne komunikatore, pa je onda bildao njihov osobni imidž. Gdje tu prestaje angažman za Vladu a počinje privatni PR projekt? I tko to sve radi? Vodi li sve Media Val ili je uključeno više agencija i komunikacijskih stručnjaka?

S obzirom na to da je premijer Andrej Plenković mnogo puta inzistirao na tome da Stožer nije nikakvo samostojeće tijelo nego “organ” Vlade, a s obzirom na to da i zaglavlju web stranice piše da je to službena stranica Vlade, Net.hr je još sredinom travnja uputio upit Vladinom uredu za komuniciranje: zanimalo nas je tko je sve angažiran u tom komunikacijskom pothvatu, kako je riješen odnos s agencijom koja je vlasnica domene, koliko to sve košta, i kako su te usluge ugovorene. No, nismo pitali samo za web stranicu nego za cijeli komunikacijski paket. Od weba, Andrije, do osobne promocije članova Stožera.

Nakon što nitko nije reagirao na upit, tek nakon što smo se obratili i povjereniku za pristup informacijama, iz Vlade je stigao šturi odgovor samo o projektu Andrija. Da su sve “uključene hrvatske tvrtke odlučile bez naknade donirati svoj doprinos i zajedno sudjelovati u nacionalnom naporu suzbijanja epidemije.” Nije nam odgovoreno o kojim tvrtkama se radi, no naglašeno je da su “te” tvrtke upisane u registar obveznika PDV-a te su oslobođene plaćanja PDV-a kod donacije dobra i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

O projektu koronavirus.hr i cjelokupnoj komunikaciji stožera stigao je, pak, odgovor iz Ministarstva zdravstva, te se može zaključiti da se taj trošak “knjiži” upravo u tom Ministarstvu.

Registracija domene je čudesno otvorila vrata Vlade

Uvodno je objašnjeno da je nakon proglašenja pandemije u svjetskim razmjerima, odnosno, epidemije u Hrvatskoj, 11. ožujka, bilo važno omogućiti pravodobno informiranje i spriječiti širenje straha, lažnih vijesti i panike.

“S tim je ciljem Ministarstvo zdravstva dogovorilo žurno uspostavljanje službene mrežne stranice koronavirus.hr i stranica i računa na pripadajućim platformama društvenih medija – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kao i odgovarajuće teme na forum.hr, a koji bi sadržavali redovito ažurirane i točne informacije vezane uz epidemiju bolesti COVID-19, a radi zaštite života i zdravlja građana Republike Hrvatske i drugih osoba, kao i njihova pravodobnog informiranja, što smatramo bitnim sigurnosnim interesima Republike Hrvatske”, stoji u odgovoru iz Ministarstva. I za to je angažirana agencija Media Val d.o.o. za marketing i poslovne usluge iz Zagreba.

Nije, međutim, objašnjeno kako je došlo do angažmana upravo agencije Media Val d.o.o. – je li agenciju netko preporučio, ili su se vlasnici obratili Vladi? Ili Ministarstvu zdravstva? Neobično je, naime, ako jedna privatna tvrtka bez natječaja iznenada sklopi posao s Vladom i ministarstvom. Em se postavlja pitanje tržišne utakmice, ali i mogućeg povlaštenog odnosa, pogodovanja, formiranja cijena itd.

Media Val je agencija u vlasništvu Bernarda Mihaljevića, Ivice Hubzina i Maria Aunedi Medeka, no, prema van najviše je isturen Aunedi Medek, pojavljuje se i kao analitičar u medijima, a poznat je i kao dioničar i predsjednik NO Ingre i suradnik Danka Debana, supruga moćne direktorice Zagrebačkog holdinga, Ane Stojić Deban, jedne od ključnih suradnica Milana Bandića.

Iako je nakon pokretanja web stranice Aunedi Medek istupio u medijima i objavio da je njegova agencija registrirala domenu 10. ožujka, a da se Vlada “sjetila” kasnije, kad je domena već bila registirana, te je Vlada odlučila preuzeti njihovu i pokrenuti stranicu i angažirati Media Val za “punu komunikacijsku podršku”, naravno da je ostalo mnogo toga nerasvijetljeno i da je neovisno o tome što je Media Val registrirao koronavirus.hr prije Vlade – Vlada mogla uzeti i drugu, sličnu, domenu, ili drugačije postaviti pravila igre. No, Vlada i Ministarstvo zdravstva i Media Val su se očigledno našli i dogovorili posao, a unatoč vrlo preciznom pitanju taj dio ostaje i dalje malo – maglovit.

U svakom slučaju, dogovoren je kompleksan posao, u nekoliko faza i u nekoliko ugovora.

Za pokretanje stranice jednokratno 199.390 kuna

“Prvo, agencija je angažirana za uspostavu responzivne web stranice, njen žuran razvoj i dizajn, web hosting, inicijalnu pripremu kompletnog sadržaja mrežne stranice i otvaranje stranica i računa na gore spomenutim platformama društvenih medija i forum.hr. Opseg usluga obuhvaća i scenarij, snimanje i montažu jednog filma za stariju populaciju za prikazivanje na televiziji, produkciju animiranog filma u trajanju od 45 sekundi o simptomima bolesti te produkciju triju filmova za online prikazivanje/distribuciju o pojedinim temama vezanima uz koronavirus. Dogovorena cijena ovih usluga je jednokratno 199.390,00 kn (bez PDV-a)”, navedeno je u odgovoru iz Ministarstva zdravstva.

Agencija je angažirana i za daljnji redoviti mjesečni tehnički nadzor, održavanje i nadogradnju tehničkih podloga programskih rješenja mrežne stranice te usluge redovitog administriranja i ažuriranja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija. Cijena tog drugog dijela usluga je “definirana različito, ovisno o vremenskom periodu pružanja tih usluga”, piše u odgovoru na upit Net.hr-a.

U razdoblju od pokretanja mrežne stranice i drugih platformi društvenih medija, 17. ožujka 2020., pa do neposredno nakon prve relaksacije mjera, 30. travnja 2020., dogovorena je paušalna cijena u iznosu od 198.000,00 kn (bez PDV-a) mjesečno, plativa u razmjernom dijelu. Ona je podrazumijevala svakodnevno i neprekidno radno vrijeme redakcije za obavljanje poslova redovitog administriranja i ažuriranja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija od 7 do 22 sata.

Ugovor sklopljen do 30. rujna 2020.

“U razdoblju nakon prve relaksacije mjera, počevši s 1. svibnja 2020., dogovorena je naplata u iznosu od 10.800,00 kn (bez PDV-a) mjesečno za usluge web hostinga te tehničkog nadzora, održavanja i nadogradnje web aplikacije, s uključenih 12 radnih sati dizajnera, programera i sistem inženjera, pri čemu se neiskorišteni broj radnih sati u jednom mjesecu prenosi dalje u idući mjesec, te dodatno, za usluge redovitog administriranja i ažuriranja sadržaja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija, prema stvarno izvršenim uslugama i radnim satima s maksimalnim mjesečnim iznosom (tzv. “cap fee”) od 79.000,00 kn (bez PDV-a).

U izmijenjenim okolnostima manjeg opsega posla i epidemiološko-sigurnosnih mjera, predviđeno je kraće radno vrijeme redakcije za obavljanje poslova redovitog administriranja i ažuriranja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija u odnosu na radno vrijeme prije prve relaksacije mjera, uz svakodobnu mogućnost da Ministarstvo zdravstva jednostrano naloži obavljanje poslova u kraćem radnom vremenu, ovisno o utvrđenim potrebama, a što će onda dovesti do realizacije naplate stvarno izvršenih usluga u manjem iznosu od maksimalno mogućeg”, stoji u detaljnom odgovoru iz Ministarstva zdravstva na upit Net.hr-a.

Saznali smo također da je ugovor sklopljen, odnosno, da je dogovorena suradnja s agencijom Media Val do 30. rujna 2020., uz mogućnost produljenja, ali i svakodobnog raskida s otkaznim rokom od 15 dana.

S obzirom na to da smo pitali za ukupni planirani trošak, dobivamo odgovor da će “stvarno naplaćeni iznos ovisiti o ukupnoj vrijednosti stvarno odrađenog posla”.

A to će, naglašavaju iz Ministarstva, ovisiti o dinamici razvoja epidemiološke situacije u Hrvatskoj i susjednim državama, izdanim uputama i preporukama svih nadležnih državnih tijela, što će onda utjecati i “na ažuriranje sadržaja i ukupno utrošene sate rada, dakako, u okvirima onoga što je ugovorom određeno i ugovornih mogućnosti smanjenja opsega posla koje Ministarstvo zdravstva ima.”

Stranica korisna ali posao je sklopljen – netransparentno

Web stranica koronavirus.hr sa svim pripadajućim kanalima društvenih medija u funkciji je od 17. ožujka 2020. U tom razdoblju pregledalo ju je 2,3 milijuna jedinstvenih korisnika. U prva dva tjedna rada, dakle u drugoj polovini ožujka, mrežna stranica je otvorena 4,2 milijuna puta. Za usporedbu, mjesec dana kasnije, u prva dva tjedna svibnja, otvorena je 820 tisuća puta.

Broj posjeta bio je najviši u ožujku, u prva dva tjedna od pokretanja: 1,2 milijuna jedinstvenih korisnika, zbog specifičnosti tog trenutka: početak oštrih epidemioloških mjera, uvođenje propusnica, značajno ograničenje rada većine tvrtki i ustanova. U prvih deset dana svibnja na stranici je bilo 418 tisuća jedinstvenih korisnika. Najmanji dosad zabilježeni dnevni broj jedinstvenih korisnika je 58.000, a prosječno na stranicu dolazi 70.000 jedinstvenih korisnika svaki dan.

Podaci su to koje, ne bez ponosa, naglašavaju u odgovoru iz Ministarstva zdravstva. Nema nikakve sumnje da je Vlada RH trebala brzo i jednostavno i točno komunicirati u trenucima kada je buknula kriza i da je web stranica u tom nastojanju bila koristan kanal. No, način na koji se došlo do izvođača posla, kako je posao dogovaran i mjesec dana borbe za šture podatke koliko će porezni obveznici platiti uslugu agencije koja je vodila posao – ne idu u prilog deklariranoj transparentnosti. Osim toga, i uz ovu dimenziju priznatih agencijskih usluga stječe se dojam da se dogovorila još i dodatna promotivna podrška glavnim akterima borbe protiv koronavirusa. Teško se oteti dojmu da se val superheroja, sa svim sličicama i slatkim objavama – dogodio sam od sebe. Možda je to bio dodatni promotivni bonus koji niti nije uveden u ugovore? U svakom slučaju, prilika za ulaganje u neke buduće poslove s Vladom ili ministarstvima.

