SAVJETNIK ‘ZAKUHAO’ SUKOB REKTORA S MINISTRICOM: ‘Mi smo spasili maturante, a ne ona… Njezin način komunikacije je ispod svake razine!’

Rektori hrvatskih sveučilišta s nevjericom su dočekali izjave savjetnika ministrice pa tvrde da su upravo rektori proaktivnim i odgovornim stavom spasili ovogodišnju generaciju maturanata

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nema najbolje odnose sa sveučilišnim rektorima i to je već duže vremena javna tajna. Zadnjih nekoliko dana situacija je između resorne ministrice i rektora eksalirala otkada se Divjak aktivno uključila u kampanju kao nezavisna kandidatkinja na listi HNS-a. Rektore javnih sveučilišta Divjak je u jednom od prvih nastupa javno prozvala da se “drže svojih sinekura”.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, narušeni odnosi između Ministarstva i Rektorskog zbora još su dobili i vatru na ulje kada je savjetnik ministrice Divjak, Marko Košiček, u emisiji “Otvoreno” na temu državne mature rekao “kako su se rektori skandalozno ponašali”. Košiček ih je optužio da su odgovorni za velik broj nejasnoća koje su pratile organizaciju mature ove godine.

“Činjenica je da su nam rektori okrenuli leđa, oni žive u svom svemiru. To je najveći problem, zapravo, koji mi nismo uspjeli riješiti. Njihovo ponašanje je bilo skandalozno u ovoj situaciji”, izjavio je glavni savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja.

Rektorski zbor: Ministrica Divjak radila je krive korake, sumnjamo u kompetencije njezinih suradnika

Rektori hrvatskih sveučilišta s nevjericom su dočekali Košičekove izjave pa tvrde da su upravo rektori proaktivnim i odgovornim stavom spasili ovogodišnju generaciju maturanata. Spasili su je, kažu, od “lutanja” ministrice Divjak koja je iz njima nepoznatih razloga htjela ukinuti izborne predmete na državnoj maturi. Toj ideji su se podjednako usprotivili i rektori i brojni fakulteti, ali i maturanti. Rektor dubrovačkog Sveučilišta i predsjednik Rektorskog zbora, Nikša Burum, ističe da je zgrožen što se njega i njegove kolege na ovaj način uvlači u predizborne igre.

“Način komunikacije ministrice Divjak i njezina savjetnika Košičeka ispod svake je razine. Točno je da je u pripremi ovogodišnje državne mature bilo nesnalaženja i krivih koraka, ali nipošto od strane rektora i sveučilišta, nego od strane ministrice Divjak i njezinih suradnika u čije kompetencije s razlogom sumnjamo”, komentirao je Burum za Slobodnu Dalmaciju u ime Rektorskog zbora.

Rektori ne mogu shvatiti zašto je Divjak htjela ukinuti izborne predmete

“Sama ideja ministrice Divjak da se zbog epidemioloških razloga ukine polaganje izbornih predmeta na državnoj maturi jednostavno je neshvatljiva. Kako to da joj nije bio epidemiološki problem organizirati obvezne ispite državne mature za 32.000 učenika, a htjela je da nema izbornih predmeta koje polaže daleko manje maturanata? Primjerice, za fiziku, koja je najzastupljeniji izborni predmet na maturi, prijavilo se manje od 8000 kandidata.

Lakše je rasporediti, u skladu s epidemiološkim preporukama, 8000 učenika nego njih 32.000! Nikome nije jasno što je ministrica time željela napraviti. K tome, sveučilišta su, nakon konzultacija sa svojim sastavnicama, jasno i na vrijeme Ministarstvo upoznali s time da dosta fakulteta traži da se organiziraju ispiti iz izbornih predmeta, ali nas ministrica nije poslušala. Od svoje je ideje Ministarstvo odustalo tek nakon što se digla bura u javnosti”, veli šef Rektorskog zbora za Slobodnu Dalmaciju.

Maturanti će ipak polagati izborne predmete

Rektor Sveučilišta u Dubrovniku kaže da ministrica nije smjela na svoju ruku “ukidati” izborne predmete na maturi. Izborni predmeti su inače uvjet za upis na brojne fakultete te su oni predmet ugovornog odnosa između sveučilišta i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

“Čudi me da ministrica Divjak ne zna što piše u tim ugovorima. Da se oko mučne situacije oko izbornih predmeta na maturi nije angažirao premijer Andrej Plenković, tko zna što bi od svega toga bilo… Vjerojatno brojne tužbe i more problema, a sve to zbog ignorantskog ponašanja ministrice prema sveučilištima”, komentira Burum.

Srećom za maturante, kaže rektor, izborni ispiti će se održati jer su oni uvjet koji brojni fakulteti traže. Jedan od razloga je što na temelju rezultata izbornih predmeta mogu kvalitetnije vrednovati svoje buduće studente, osobito kada dođe do situacije kada bude više brucoša nego upisnih mjesta.

