Savjetnik ukrajinskog predsjednika Igor Žovka dao je ekskluzivni intervju za RTL Danas, u kojem se osvrnuo na rat u Ukrajini, ali i stavove predsjednika Zorana Milanovića.

Na pitanje mogu li se Ukrajinci vratiti u Herson, Žovka je rekao da ne samo da mogu, nego se i hoće vratiti sva područja koja su trenutačno okupirali ruski agresori. "Nažalost situacija u Hersonu nije laka zbog terena, to je prazna ravnica, nema šuma i planina i zato je jako teško provoditi ofenzivu. Mnogo se lakše braniti i napraviti utvrde, nego napadati, ali to ćemo nastaviti raditi", rekao je Žovka.

Na pitanje boji li se Ukrajina da će ostati bez američke podrške ako Republikanci pobijede na nadolazećim srednjoročnim izborima, Žovka je odgovorio da imaju podršku obiju stranaka.

"I ne vjerujte ruskoj propagandi da će se, ako rezultati budu ovakvi ili onakvi, smanjiti američka podrška. Nemamo pokazatelja da bi se mijenjala američka politika", dodao je.

Osobno će reći svoju poruku Milanoviću

Žovka kaže da Zelenski kada donosi odluke sluša sve oko sebe od ministra vanjskih poslova do ministra obrane, ali konačna odluka je njegova.

Znao je da je Zelenski dobio ponudu da napusti Ukrajinu, ali nikada nije pomislio da će to učiniti. "Morate poznavati mog predsjednika. Nitko se čak nije usudio doći izravno s tim prijedlogom. Poruka se proširila, on je za to čuo, i svi su vrlo brzo čuli njegov odgovor koji je zapravo ohrabrio stavove Ukrajinaca".

Savjetnik ukrajinskog predsjednika je komentirao i izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i rekao da će se susresti s njim i suradnicima.

"Imamo podršku Andreja Plenkovića. Milanovićevi stavovi definitivno nisu proukrajinski, i ne mislim da je to pozicija koja nam svima pomaže da se ujedinimo oko pobjede. Moramo se ujediniti jer, ako Ukrajina sad izgubi, agresija neće stati na zapadnoj granici Ukrajine. Proširit će se dalje na susjede: Poljsku, Slovačku... To je europski rat. A to je rat za europske vrijednosti i izazov za cjelokupno društvo" objasnio je Žovka i dodao da će mu osobno reći svoju poruku na Pantovčaku.