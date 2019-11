SAVJETNIK PREMIJERA PRIZNAO DA NISU BILI SVJESNI VAŽNOSTI NASTAVNIKA, ALI: ‘Svako ispravljanje nepravde nosi sa sobom rizik…’

Posebni savjetnik premijera: ‘Ispunjavanjem zahtjeva sindikata otvorila bi se Pandorina kutija’

Posebni savjetnik premijera Zvonko Kusić gostujući u Novom danu N1 televizije komentirao je zahtjeve prosvjetara, štrajk u školama te poziciju učitelja i nastavnika u društvu, pri čemu je izjavio da bi se ispunjavanjem zahtjeva sindikata otvorila Pandorina kutija.

“Otvaranje Pandorine kutije i domino efekta, to se htjelo spriječiti. Svako ispravljanje nepravde nosi sa sobom rizik. Vlade inače donose same uredbe o koeficijentima, a sada je sindikatima ponuđeno da oni sudjeluju u donošenju. Sindikati imaju dvije logike. Oni tvrde da su ih stalno varali pa se boje prevare i s druge strane kažu da to nije isto”, pojasnio je te zaključio kako se nikada dovoljno nije radilo s nastavnicima. “Nismo bili svjesni koliko su oni važni. Sve će pasti ako nema nosioca nastavnika i na tome se zaista mora raditi”, rekao je Kusić.

Nezadovoljstvo zbog velikog jaza

Upitan o tome koje su opcije ako sindikati odbiju prijedlog Vlade, Kusić je rekao kako bi ukratko “rekapitulirao cijelu priču”. “Štrajk počinje zahtjevom prosvjetara za promjenom koeficijenata, koji su po njima nepravedni, nekonzistentni, nelogični u usporedbi s drugima i oni postavljaju 6,11 posto za korekciju i tad Vlada odlučuje da se osnovice za sve javne i države službe da 6,12 posto digne osnovice svima. Vlada je odlučila da prestane na taj način reagirati, nego da svima povisi za 6,12 posto osnovicu baš zato da se u taj sustav uvede red.

Njihov je argument da su i drugi dobili. Oni su zapravo nezadovoljni jer je ostao veliki jaz između njih i ostalih visokoobrazovanih. Međutim, ispunjavanjem njihovih zahtjeva otvorila bi se Pandorina kutija, javili bi se i svi drugi koji bi htjeli mijenjati koeficijente. Vlada je odlučila sustavno riješiti problem i izmijeniti sve koeficijente. U tim pregovorima postupno se povećava ponuda i daje im se još 4 posto i došlo se do 10,4 posto. Međutim, oni su i dalje nezadovoljni. Oni poistovjećuju koeficijente s dostojanstvom, to je sad jedna simbolična emotivna razlika”, dodaje.

Selektivno mijenjanje nije dobro

Smatra kako se pokazalo da selektivno mijenjanje koeficijenata nije dobro. “Vlada je odlučila napraviti reviziju svih koeficijenata u sustavu, a ne postupno selektivno kada se stvori problem u nekom sektoru. U koju god reformu ćemo ići, mi ćemo imati problema s ljudima jer će ljudi reagirati emotivno”, rekao je Kusić.

Kusić je također rekao da ne može komentirati je li premijer Andrej Plenković trebao ranije izaći pred sindikate, naglasivši da je to odluka premijera. “U socijalizmu su obrazovanje i zdravstvo bili dobro riješeni. Tada smo svi bili skromni i kad je došla tržišna ekonomija, sad su i drugačija pravila. Zanemarivanje školstva i obrazovanja desetljećima traje. Ulaganje u obrazovanje je dugoročno. Sve Vlade rješavaju akutne probleme i onda su oni svi skloni da zanemaruju sustav obrazovanja”, ističe Kusić.

Smatra kako je život prosvjetara postao izuzetno težak te da ih ne muči samo materijalni dio, nego i onaj vezano za ugled i dostojanstvo. “Nastavnici nisu dobivali dovoljnu pozornost. Ja vjerujem da će se to u hodu ispraviti. To nekoliko vlada mora iznijeti. Kod nas u politici i društvu ne postoji kontinuitet. Nepostojanje kontinuiteta je vrlo bitno.”

Odluka o zabrani nakon rezultata

Kaže i kako nije kompetentan komentirati eventualnu zakonsku zabranu štrajka te da će se o tome odlučivati nakon rezultata izjašnjavanja štrajkaša. “Kad vi slušate izjave, onda kažu ‘ne možemo našu čast pogaziti, to je cijeli naš život’. Ja vjerujem da će se to s vremenom ipak riješiti. Mora se riješiti jer djeca moraju ići u školu. Ono što zvuči paradoksalno da u ovoj ekonomskoj situaciji netko dobiva 10,4 posto veću plaću i da je to više nego što bi dobio zahtjevom, a taj netko je i dalje uporan. Znam kako ljudi reagiraju kad su povrijeđeni i teško možete s njima razgovarati”, smatra Kusić.

Ne smatra kako se radi o političkom porazu Vlade. “Ne bih rekao jer su svi pokazatelji i prvi put u povijesti imamo suficit, a nemamo deficit, rejting nam raste, izvoz raste, zaposlenost raste – svi parametri su pozitivni. Trend je jako dobar. I sad je zanimljivo, ako vi dobro radite nešto, vi ćete imati još više problema, a ne manje problema.”