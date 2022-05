Velibor Mačkić, jedan posebnih savjetnika Predsjednika za ekonomska pitanja za RTL je komentirao poteze Vlade te treba li strahovati od nove krize.

Istaknuo je da se vrhunac inflacije očekuje u drugom kvartalu. "Onda očekujemo postupno smanjivanje cijena i povratak u normalu. Puno je neizvjesnosti, ali terminski ugovori sugeriraju da će cijene energenata ići prema dolje". smatra, dodajući kako udari ne bi trebali biti značajni.

Moramo se bojati odsidravanja inflacije

Uz nadu da će se smiriti sukob u Ukrajini, globalni lanci, pazimo kako se ekonomska politika provodi. Dobar primjer su pregovori sindikata. Sindikati su napravili odgovornu stvar, treba im odati priznanje. Interesna su skupina ali su pazili da kada traže povišicu da to bude… to su napravili ispod razine inflacije. Ono čega se možemo bojati je da se dogodi odsidravanje inflacije. ove godine je 7 posto, iduće godine će biti 7 ili više i zavrtite spiralu prema gore. Sindikati su tražili povišicu ispod toga", kazao je.

Ističe kako umjerena inflacija nije loša. "Ideja je da cijene lagano rastu iz godine u godinu da bi vi, ako proizvodite sako, da svake iduće godine možete računati da možete zaraditi malo više. Taj kontinuirani blagi porast cijene je nešto što ne primjećujemo, ali je nužno da bi se ekonomski kotač vrtio. Ako me pitate da li će se cijene vratiti na neku razinu iz 2015., to bi bilo loše. Dobro je da cijene lagano rastu, ali da izbjegnemo velike udare", kazao je.

No pad standarda je drugi problem, ističe.

"Tu dolazimo na veliko pitanje. Kako bi mi trebali voditi ukupnu ekonomsku politiku? Jedan način je da imate snažno kolektivno pregovaranje, sindikate, poslodavce i vladu. Tako zajednički upravljamo troškovima i agregatnom potražnjom. Drugo - decentralizirano. Prvi dio se čini puno bolji", kazao je.

'Bojimo se priče o stagflaciji'

"Bojimo se priče o stagflaciji (stanja u kojem BDP stagnira ili opada, dok gospodarstvo istovremeno trpi visoku inflaciju i relativan rast nezaposlenosti). Za sada to nije izgledno za Hrvatsku. Ono što pratimo unutar Ekonomskog savjeta, možemo očekivati pozitivne realne stope rasta uz ovu razinu inflacije", kazao je.

Komentirao je i treba li država napraviti porezne izmjene.

"Ima stvar koja je obilježje Vlade a to je da kontinuirano kasni. Nekada to bude dobro, nekada loše. Pratili smo u Ekonomskom savjetu, Vlade su u drugim članicama to počele raditi u kasnu jesen i zimu, ali dobro da se radi. Manje ćete pogriješiti kad prepisujete. Kasne, kasnit će i sad. Čak i ako kasne, bolje to nego da naprave pogrešku. Postoje brojni načini kako možete pomoći. To je isključivo domena politike Vlade, a ne Centralne banke. Napravljen je transfer prema ranjivim skupinama, snižen je PDV, ostaje vam da lupite određene cjenovne plafone na tržištu veleprodaje. Retail je rađen na tržištu naftnih derivata, postoje opcije da date specijalne zadatke kompanijama koje su u državnom vlasništvu, potpore sektoru poduzeća. Unutar EU imate listu zemalja i tabelu po kojoj možete stavljati kvačice što se može, jer prostora ima. Inflacija različito pogađa različite dohodovne skupine, posebno treba obratiti pažnju na nejednaki efekt koji će biti prisutan. Svi podaci su stavljeni Vladi na raspolaganje", kazao je Mačkić.

Komentirao je i jesmo li na pragu krize.

"Nismo. Inflacija će biti oko 7 posto, ali realan rast će biti oko 3 posto. Stagflacija u našem slučaju nije na stolu", zaključio je Mačkić.