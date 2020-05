SAVJETNIK MINISTRICE OTKLONIO SVE DVOJBE: ‘Sva djeca sada trebaju ići u školu’; Roditelji im ujutro trebaju mjeriti temperaturu

Mi smo spremni, ali izgleda da ministarstvo nije. U jučerašnjim uputama stoji da roditelji mogu poslati djecu u školu, danas čujemo da trebaju. Velika je razlika između mogu i trebaju. Roditelji su zbunjeni, pitaju nas ako je škola sigurna, zašto nije sigurna za sve učenike. Trebalo je to puno bolje objasniti, smatra učiteljica Đurđica Krtanjek

Savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja dr. sc. Marko Košiček, gostujući u emisiji Otvoreno na HRT-u, rekao je da u ponedjeljak 25.5. sva djeca razredne nastave moraju u školu.

“Stav epidemiologa je da je to sigurno, stav ministarstva je da svi učenici razredne nastave u ponedjeljak moraju biti u školi. Što se tiče nedolaska u školu, kao i inače, postoje ispričnice. U nekim realnim situacijama razlog bi bila bolest učenika, a u ovim se okolnostima objektivni razlozi mogu proširiti na to da je učeniku stradao dom u potresu pa sada živi negdje drugdje, ako je škola stradala u potresu, ako osnivači nisu u mogućnosti osigurati prijevoz do škole, to su sve objektivni razlozi za nedolazak u školu. Međutim, s obzirom da je u pitanju specifična korona situacija, svjesni smo da su i roditelji u strahu i ako oni imaju neke subjektivne razloge zašto dijete u ponedjeljak ne mogu poslati u školu – i to će biti opravdani razlog. Dakle, učenici bi u ponedjeljak trebali biti u školi, ali imat ćemo razumijevanja ako ih roditelji iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne pošalju u školu”, poručio je Košiček dodavši da ne bi želio spominjati rokove do kada će se takva situacija tolerirati.

“Mi još uvijek imamo mješoviti model, nastava na daljinu ide i dalje kao rezervna opcija”, kaže. Ponovio je da roditelji moraju biti u kontaktu s nastavnicima i opravdati eventualni nedolazak djeteta u školu uz obvezu da osiguraju da dijete u tom slučaju prati nastavu na daljinu.

Zamjenica šefa HZJZ-a: ‘Sada mogu svi u školu’

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Ivana Pavić Šimetin kaže kako je u protekla dva tjedna došlo do relaksacije brojnih mjera, uključujući i početak nastave.

“I upravo nam je ta relaksacija mjera, kao i činjenica da smo zadržali vrlo povoljnu epidemiološku situaciju, dala snagu da kažemo – sada mogu svi u školu”, kaže Pavić Šimetin. Ističe kako su svjesni da će u vrtićima i nižim razredima osnovne škole biti teško držati preporučenu distancu jer je to jednostavno dio života u toj dobnoj skupini.

Kao bitne je navela i pojačanu higijenu ruku, pojačanu higijenu prostora, redovito provjetravanje prostora, nedolazak u školu onih koji imaju temperaturu ili respiratorne sindrome.

‘Molimo roditelje da djeci ujutro mjere temperaturu’

“Zbog tehničkih razloga neće se djeci mjeriti temperatura prije početka nastave, ali molimo roditelje da oni to naprave pa da ono dijete koje ima povišenu temperaturu ne dođe taj dan u školu. Može doći već sutra ako sve bude u redu”, poručila je.

Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba, kaže kako je u protekla dva tjedna oko 4% učenika razredne nastave, od njih 32.500, dolazilo na nastavu.

“Temeljem ovih dosta nejasnih preporuka koje je objavilo Ministarstvo, od jučer smo suočeni s brojnim upitima roditelja, nastavnika i ravnatelja što napraviti, dovoditi djecu u školu ili ne. Ono što ja mogu reći, da u gradu Zagrebu ima mjesta za svu djecu, da svi mogu doći”, rekao je Lovrić.

U Zagrebu se očekuje dolazak između 30 i 50 posto učenika

Kaže i kako su radili ankete u školama u kojima imaju redoviti prijevoz učenika, 20 škola, te u 22 škole koje su oštećene u potresu i čiji učenici moraju ići negdje drugdje u školu.

“Od onih učenika koji moraju koristiti prijevoz do škole, u školu će doći oko 30% učenika prema onome kako su se roditelji izjasnili do danas. U ostalim školama nismo radili ankete, vidjet ćemo u ponedjeljak. Moja je osobna procjena da će u gradu Zagrebu u školu doći između 30 i 50 posto učenika. Žao mi je što se nismo pozvali na zakonsku i ustavnu obvezu (čl. 66. Ustava RH) da ako je škola otvorena za učenike od prvog do četvrtog razreda – svi učenici imaju obvezu u školu i doći”, kaže.

Škole provjeravale hoće li djeca doći? ‘Imali smo takvih prijava’

Na upit voditelja Damir Smrtića ima li istine u tvrdnjama pojedinih roditelja da su ih zvali iz nekih zagrebačkih škola s pitanjima hoće li poslati djecu u ponedjeljak u školu, što im je zvučalo kao da ih se odgovara od slanja djece jer se npr. lakira pod, Lovrić je rekao da to nije tako.

Košiček mu je odgovorio da su u Ministarstvu imali takvih prijava te da su ih provjerili. Poručio je roditeljima da i dalje prijavljuju takve slučajeve.

Zašto samo učenici razredne nastave?

Košiček je objasnio zašto u školu moraju ići učenici razredne nastave, a ne i stariji učenici.

“Mi moramo osigurati potrebnu distancu i određene sigurnosne pretpostavke koje ne možemo zadovoljiti ako škola radi u punom kapacitetu. I sam koncept izvođenja nastave je različit, razredna nastava se odvija u jednoj učionici, a predmetna nastava se odvija u više učionica s više nastavnika”, objasnio je.

Učiteljica: Mi smo spremni, ali izgleda da ministarstvo nije

Učiteljica Đurđica Krtanjek je rekla da su učitelji spremni za ponedjeljak.

“Učitelji su uvijek spremni. Mislim da smo to dokazali u ova dva mjeseca. Škola nije samo Škola na trećem, svaka čast Školi na trećem, ali to nije zamjena za ono što su učitelji odradili cjelodnevnim radom u kontaktu s roditeljima i radu s učenicima. Mi smo spremni”, poručila je sarkastično dodavši da joj je drago od g. Košičeka čuti da su krivi lakireri, a ne da učitelji ponovno nagovaraju učenike da ne dođu u školu.

“Mi smo spremni, ali izgleda da ministarstvo nije. U jučerašnjim uputama stoji da roditelji MOGU poslati djecu u školu, danas čujemo da TREBAJU. Velika je razlika između MOGU i TREBAJU. Roditelji su zbunjeni, pitaju nas ako je škola sigurna, zašto nije sigurna za sve učenike. Trebalo je to puno bolje objasniti”, smatra Krtanjek.

‘Preporuke i upute su jedno, a odluke nešto drugo’

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić kaže da je i u toj županiji slična situacija kao u ostatku zemlje.

“I kod nas je do sada u školu dolazilo oko dva, dva i pol posto učenika”, rekao je.

Kaže kako je istina da preporuke i upute jedno, a odluke nešto drugo.

“Shvaćam ove preporuke kao motivirane najboljim interesom djeteta, a čini mi se, s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju i upute HZJZ-a, da su se stekli uvjeti za nastavu. I mi smo spremni kao da dolaze svi učenici. Od ravnatelja čujemo da će odaziv učenika biti puno veći nego u proteklom razdoblju. Mi smo poduzeli sve da u ponedjeljak sve prođe u najboljem redu”, naglasio je dodavši kako prema nekim informacijama u ponedjeljak će u školu doći preko 50% učenika.

‘Nitko ne može živjeti pod staklenim zvonom’

Dr. Pavić Šimetin poručuje roditeljima da nemaju razloga za strah.

“Život se polako vraća u normalu, nitko ne može živjeti pod staklenim zvonom. Djeca su se naučila biti oprezna, a u školi i vrtićima će se dodatno naučiti opreznom ponašanju”, smatra.

Košiček je rekao da se još ne zna do kada će trajati Škola na trećem, ali da će se učenici, kada ona završi, vratiti u školu.

“Mi ne očekujemo invaziju ispita zato što se učenici vraćaju u školu, već da se vidi gdje su učenici možda zaostali i da im se pomogne da savladaju sve ono što su po planu trebali u ovoj školskoj godini”, objasnio je.

U Zagrebu će nastavna godina trajati dao 19. lipnja zbog nadoknade dana u štrajku, rekao je Ivica Lovrić, dok će u Splitu nastava trajati, kako je rekao Tomislav Đonlić, do 26. lipnja.

Dr. Pavić Šimetin je rekla kako predstavnice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo sutra idu na Brač ocijeniti situaciju i možda već u ponedjeljak ili par dana nakon toga i tamo počne nastava.

Na 13 najteže oštećenih škola u Zagrebu obnova će trajati više od godinu dana

Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba rekao je kako je u potresu više ili manje oštećeno 168 zagrebačkih obrazovnih objekata.

“Sanirao ih je grad Zagreb bez ičije pomoći. Do danas su otklonjene štete na 47 objekata, a do ponedjeljka bi trebali na još dvije – OŠ Augusta Harambašića i OŠ Ivana Mažuranića. Plan nam je da do 31. kolovoza ove godine 155 objekata osposobimo za rad. Ostat će nam 13 najteže oštećenih čija će obnova trajati više od godinu dana”, kaže Lovrić.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije kaže da su spremni i za maturu te da čekaju upute za upise.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kaže da će nastaviti s popuštanjem mjera pa će ići i u reviziju uputa za maturu kako bi što više učenicima olakšali da polože i taj ispit. Savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja dr. sc. Marko Košiček ističe da su u ministarstvu spremni za sve moguće scenarije za početak iduće školske godine.

– Sva djeca sada mogu u školu, ne da mogu nego i trebaju. Ako netko ima objektivne ili subjektivne razloge zašto ne može doći – postoji ispričnica, poručio je Košiček na kraju emisije.