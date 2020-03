SAVJETNIK MINISTRICE OBRAZOVANJA POTVRDIO: Škole dobile upute za pripremne radnje za virtualnu nastavu

Vlada će donijeti i preporuku roditeljima koji moraju ići na posao i ne mogu ostati s djecom doma

Glavni savjetnik ministrice obrazovanja Marko Košiček izjavio je u četvrtak da su škole jučer dobile upute kako se pripremiti za virtualnu nastavu ako će zbog koronavirusa škole morati biti zatvorene, te istaknuo da tu pripremu svi moraju napraviti bez obzira kada kreće taj model.

“Škole su jučer dobile uputu kako se pripremiti. Prvi korak je aktivirati službene e-mail adrese koje imaju svi učenici i nastavnici i s njome, primjerice, pristupaju e-dnevniku. Više od 95 posto učenika to koristi i u zadnja dva mjeseca se ulogiralo, 90 posto učitelja, 85 posto u visokom obrazovanju. Ona manjina koja još to nije napravila to treba napraviti”, kazao je Košiček.

Naglasio je da je to pripremna radnja koju svi moraju napraviti bez obzira kada kreće. Radi se za cijelu Hrvatsku, a sreća u nesreći je, dodaje, što postoji program lumen na kojem je već 55.000 učitelja, a oni koji nisu, sad im je zadnja prilika da se unutra uključe.

“Dodatni korak koji sad svaki ravnatelj treba napraviti je malu komunikaciju unutar zbornice, dakle virtualnu zbornicu. Predmetni nastavnici dobit će informaciju direktno o predmetima u svojim virtualnim učionicama. Ovdje je mjesto gdje cijeli kolektiv može virtualno komunicirati. Nakon toga razrednik formira svoju zajednicu razreda gdje se na razini razreda može komunicirati”, pojasnio je Košiček.

Naglašava da je to kontinurani proces koji se treba napraviti, pripremna radnja i ne govori se još o kretanju u to.

Danas, ističe savjetnik ministrice, u cijeloj Hrvatskoj nastava ide normalno, a u petak će u Istarskoj županiji, gdje se zatvaraju škole, dobiti posebne upute.

Istarska županija: Za niže razrede nastava na HRT-u

Vezano za same učenike, oni od petih razreda do kraja srednje škole pohađat će nastavu online, detalje će također dobiti od svojih profesora nakon što se sve ove pripremne radnje naprave. Za niže razrede osiguran je program na Hrvatskoj radioteleviziji, a danas će vlada pripremiti odluku. “Mi sad na HRT-u tehničke stvari dogovaramo i to će sve biti spremno”, naglašava Košiček.

Na upit o adekvatnosti takvoga modela, podsjetio je da se u ratu odvijela nastava preko radija. “HRT se stavio na raspolaganje, razgovarali smo i s drugim zemljama, primjerice i Kina i Iran također koriste televiziju i puno je sigurnije i kontroliranije nego internet. Ali oni mogu sa svojim roditeljima koristiti i neke druge alate”, kaže Košiček.

Rekao je i da će Vlada donijeti i preporuku roditeljima koji moraju ići na posao i ne mogu ostati s djecom doma i kontrolirati pohađaju li nastavu i da ta preporuka nije na razini Ministarstva.

Nije odgovorio po kojim kriterijima su neke škole zatvorene i što se dobiva s time, uputivši novinare da to pitaju Nacionalni stožer civilne zaštite na temelju čije odluke se zatvaraju škole.

“Ministarstvo nije to koje zatvara škole, Nacionalni stožer je taj koji donosi odluke. Ne sudjelujem u radu stožera stoga vam ne mogu reći koji su bile rasprave. Svi argumenti su uzeti u obzir, a odluka Stožera je ta hoće li se zatvoriti ili ne. Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi odluku stožera”, naglasio je Košiček.

Rekao je i da su imali sastanak koji je UNESCO organizirao sa sedamdesetak zemalja, među kojima su i one koje su duže u toj situaciji.

“Dani su vrlo različiti odgovori – od djelomičnog zatvaranja do potpunog zatvaranja škola. To je bio utorak, tada je bilo 15 zemalja u svijetu koje su imale potpuno zatvaranje, 40 zemalja koje su imale djelomično zatvaranje. Ne postoji jedinstveni model. Svi su rekli ovisno što struka, epidemiolozi kažu, provodi se model”, ističe savjetnik ministrice obrazovanja.