TKO SU LJUDI KOJI VUKU KONCE U KOLINDINOJ, ŠKORINOJ I MILANOVIĆEVOJ KAMPANJI? Neki od kandidata u pomoć su zvali i obitelj

Tri najpopularnija predsjednička kandidata za koje apsolutno svi u Hrvatskoj znaju već su nekoliko mjeseci pod svjetlima reflektora. Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović i Miroslav Škoro nekoliko mjeseci pokušavaju pridobiti birače i privući ih svojim izjavama, stavovima, vrlinama i manama. Međutim, njihovi timovi su u sjeni bez obzira je li riječ o savjetnicima na formalnoj funkciji predsjednika ili o savjetnicima u izbornom stožeru.

U utrci za Pantovčak najbitniji su predsjednički kandidati, ali i ono što komuniciraju te kako se prezentiraju. Upravo taj tim ljudi njih savjetuje, usmjerava ih, osmišljava im političke poruke i stavove. Kako piše Večernji list, to ne znači da svi kandidati i slušaju svoje savjetnike te prihvaćaju ono što im oni govore. Štoviše, neki čak donose i samostalne odluke bez obzira na to rade li si tako štetu. Vjerovali ili ne, neki savjetnici kao da su tu samo da “zamute vodu” te nametnu sebe kao vrlo važnu osobu. I zato je zanimljivo vidjeti tko su Kolindini, Milanovićevi i Škorini timovi savjetnika.

Kolinda sluša pročelnicu svog kabineta i predstojnicu Ureda predsjednice

“Kada će?” bilo je pitanje u vezi objave kandidature aktualne predsjednice jer su mnogi mislili da će to učiniti prije. Međutim, Kolinda je kandidaturu objavila tek nedavno, a njen stožer vodi HDZ-ovac Ivan Anušić, inače župan Osječko-baranjske županije. U stožeru je također i ravnatelj Sveučilišta Vern Ivo Ivančić koji je došao na preporuku Andreja Plenkovića. Tu je i Zoltan Kabok glasnogovornik te će u kampanji Kolinda angažirati i popularne HDZ-ove konzervativce i desno orijentirane političare kao što su Davor Ivo Stier, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i karlovački župan Damir Jelić, piše Večernji list. Odluke predsjednica navodno donosi sama, kažu iz njenog kruga no napominju kako razgovara sa svojim savjetnicima i suradnicima. Prema onome što govore u javnosti, često niti njeni najbliži suradnici ne znaju za neke predsjedničine poteze. Primjerice, ljudi bliski Kolindi kazali su da nisu znali da će intervju dati ekstremno desničarskom glasilu Hrvatski tjednik.

Pročelnica kabineta predsjednice Natalija Hmelina i predstojnica Ureda predsjednice Anamarija Kirinić uvijek se nalaze uz Kolindu i navodno imaju velik utjecaj na nju. Ono što je zanimljivo jest da su neki prošli i sadašnji suradnici aktualne predsjednice opisivali Kirinić i Hmelinu kao osobe koje vrlo lako dovedu u pitanje svaku odluku koja je dogovorena s predsjednicom. Prema pisanju Večernjeg lista, zato se stječe dojam da njih dvije nisu baš jako omiljene osobe u krugu predsjednice. Njihova priroda posla jest stalno biti uz Kolindu Grabar-Kitarović, čak i onda kada predsjednica ode na par dana na Brijune ne bi li snimila reportažu za “Gloriju” ili dok navija s tribina.

Za “rasturanje” odnosa u Uredu predsjednice mnogi Kolindini bivši i sadašnji suradnici reći će da je odgovoran bivši savjetnik Mate Radeljić. On je naime sve kontakte s predsjednicom centralizirao i vezao za sebe. Zbog toga će neki reći da nitko s predsjednicom nije imao odnos poput njega. Ono što je poznato jest da je Radeljić usmjeravao predsjedničinu politiku i da je za vrijeme njegova savjetovanja Kolinda imala oštriji pristup Vladi i Plenkoviću. Danas je pak situacija drukčija i odnosi u krugu predsjednice su također drukčiji. Osim Hmeline i Kirinić, predsjednica se ne čuje ni sa kim posebno niti je previše bliska s ikim. Isto tako, ne konzultira se posebno ni sa kim oko svojih odluka.

U Milanovićevom timu Biljana Borzan, Orsat Miljenić, Ivan Račan…

Milanović navodno potpuno samostalno odlučuje kako će i s kojim temama voditi predsjedničku kampanju. Naglašava da je riječ o malom stožeru u kojem rade mladi ljudi koji vode društvene mreže. Njegov stožer vodi bivši ministar pravosuđa Milanovićeve vlade Orsat Miljenić. Glasnogovornik kampanje je bivši novinar i bivši glasnogovornik Vlade Nikola Jelić, tu su i vlasnik PR agencije Ivan Račan, Joško Slišković te SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan. Kada se govori u operativnom smislu, osobe koje spajaju stožer i SDP su glavni tajnik stranke Nikša Vukas te Igor Dragovan. Večernji list piše da vjerojatno Milanovićev tim nije formalno strukturiran ovako kako je navedeno, no nabrojeni su ljudi koji pomažu Milanoviću u kampanji.

Područje europskih tema pokriva Borzan, a budući da je Račan vlasnik PR agencije, njegovi savjeti vjerojatno idu u smjeru komunikacijskih politika. Osobe bliske Milanoviću reći će da on karakterno nije osoba sklona savjetima i sugestijama pa ga smatraju formiranim političarem sa stavom i karakterom kojem posebni savjeti ni ne trebaju. Ipak, tu su i pojedinci koji smatraju da je Milanovićev najveći problem upravo to što se smatra najpametnijim i što će kampanju voditi na svoju ruku. “Ako nešto i želim reći Milanoviću kao dobru ideju ili savjet, ne zovem izravno njega, nego to prenesem najčešće Orsatu Miljeniću. Jer znam da je težak u prihvaćanju savjeta. S njim nikad ne znaš na kojoj ćeš ga nozi uloviti i trebaš pogoditi trenutak kada je on raspoložen da mu nešto kažeš”, opisao je Večernjem jedan SDP-ovac. Ističe da će Milanovićev stožer imati operativnu i stratešku razinu.

Operativnu razinu činit će SDP-ovci iz lokalnih organizacija na terenu te će biti insfrakstruturna u smislu stranačke mašinerije koja treba odraditi terenski dio posla. Stratešku razinu čini uski krug ljudi oko Milanovića. Ovaj posljednji dio stožera vodi Miljenić, dok je ekipa smještena u središnjici SDP-a na Iblerovom trgu. Kolindin stožer je primjerice smješten u Matici hrvatskoj dok će HDZ odrađivati teren. “Mi imamo kandidata koji ima svoje jasne stavove, koji je bio premijer i koji točno zna što zastupa. Imamo razrađenu strategiju i taktiku koju, naravno, nećemo sada otkrivati. A kad predsjednica službeno objavi svoju kandidaturu, onda će se možda i naša taktika više usmjeriti na nju. Zoran otvara društveno važne teme i nastupa kao da je predsjednik koji mora biti korektiv svakoj vlasti”, kazali su iz Milanovićevog stožera.

U timu Miroslava Škore bivši Kolindin savjetnik, Mate Mijić, pjevačeva sestra…

Nešto je drukčija situacija kod estradnjaka Škore koji se brzo nametnuo kao jedan od favorita, osobito kod iznimno desnih birača. Večernji list doznaje da Škoro neće imati “klasični stožer” nego je okružen ljudima koje uglavnom poznaje godinama i s kojima prijateljuje ili je rodbinski vezan. Zbog svega navedenog, važnu ulogu u njegovom timu ima Škorina sestra Vesna Vučemilović, inače doktorica ekonomskih znanosti. Tu je i pjevačev menadžer Miljenko Ćurić, profesor Željko Požega s osječke Ekonomije. Mjesto direktora komunikacije pripalo je bivšem savjetniku Ruže Tomašić, Mati Mijiću. Dio Škorine ekipe je i komičar Željko Pervan.

Škoru su podržali Suverenisti pa on često razgovara s Hrvojem Zekanovićem i Željkom Sačićem. No, podržao ga je i Most pa će u to savjetodavno vijeće koje će pjevač osnovati ući i dvoje Mostovaca i to Slaven Dobrović i Sonja Čikotić. Javna je tajna da je dio Škorinog tima i Mate Radeljić, već spomenuti bivši Kolindin savjetnik s kojim je imala iznimno blizak odnos. Upravo bi preko Radeljića Škoro mogao imati doticaj s istaknutim članovima HDZ-a jer nije tajna da jedan dio njih okreće leđa aktualnom premijeru i predsjednicu pa svoju političku nadu vide u Miroslavu Škori. Osim po velikom političkom iskustvu, Radeljić je poznat i po sklonosti zakulisnim igricama. Ipak, Radeljić nije Škori savjetovao da u javnost iznese ideju o ukidanju SDSS-a što je javnost jako negativno percipirala. Škoro se savjetuje i s Osječaninom Josipom Budimirom, bivšim članom HSLS-a te bivšim članom uprave Francka. Baš zato što Škoro nije politički iskusan, zapravo najviše sluša savjete pa se zato u krugu bliskom pjevaču može čuti da ga se pokušava previše gurnuti u desno, iako on tvrdi da nije tvrdi desničar.

Potpora kontroverznog desničarskog voditelja Velimira Bujanca jest ono što Škoro ne može izbjeći, a upravo Bujanec pjevača medijski gura desnim biračima. Ovo samo pokazuje da su prošli dani kada je Bujanec bio zagovornik Kolinde Grabar-Kitarović jer je on nakon predsjedničinog raskola s Radeljićem zauzeo suprotnu poziciju. Navodno Škoro negativno doživljava komentare da je on projekt Bujanca i Radeljića, međutim, ne može pobjeći od činjenice da su ta dvojica tražila kandidata koji će se suprotstaviti aktualnoj predsjednici.

Čak da Bujanec i Radeljić nemaju nikakvog utjecaja niti veze sa Škorom, ta percepcija u javnosti i dalje ostaje. Isto tako se Kolinda ne može riješiti prijateljstva sa Zdravkom Mamićem o kojem se i dan danas priča te ju se veže za njega. Svoj “križ” ima i Milanović, a to su Tomislav Saucha i drugi prebjezi zbog kojih neće moći ponavljati kao nekada da su u SDP-u sami poštenjaci.

