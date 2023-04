Savjetnica ministra Vilija Beroša, Snježana Krpeta komentirala je za N1 probleme u zdravstvu te se osvrnula na tijela preminulih pacijenata na podu patologije na Svetom Duhu.

"Čut ćete nalaze inspekcijskog nadzora i o tome će se očitovati naš državni tajnik. Bolnica je u ingerenciji Grada i ukoliko dođe do propusta, ako se dokaže, zna se kakav je hijerarhijski put. Inspekcijski nalaz još nije gotov. To zaista nije moj fah i ne bih to komentirala", rekla je.

Potvrdila je da je ministarstvo poslalo inspekciju.

Prosvjed medicinskih sestara?

Prokomentirala je i odluku sindikata sestara da se ide u prosvjed, za čije zahtjeve ministar kaže da su nerealni. Kaže kako se sustav zanemarivao 14 godina.

"Sedmi mjesec smo riješili problem visokoobrazovanih sestara koje su dobile koeficijent. 2012. godine je SDP-ova vlada uzela koeficijent srednjim medicinskim sestrama i prvostupnicama, to se sad vraća i tu će sestre osjetiti porast na plaći. U tijeku su kolektivna pregovaranja za granski ugovor, a tijekom lipnja ide se u izmjenu o zakonu o plaćama javnih državnih službenika. Nitko a priori nije rekao da sestre neće dobiti veće plaće. Moj osobni stav je da treba sjesti za stol i razgovarati. Medicinske sestre nisu nikad dobile više nego tijekom ove Vlade”, kaže.

Nadodaje kako ne vidi razlog za prosvjed jer se stvari rješavaju. Medicinsko osoblje se žali i na smjene. No, Krpeta kaže da su to iznimke: “Medicinske sestre su populacija mladih žena. Ne možete vi imati na lageru 10 medicinskih sestara koje će upadati u smjenu kada nekome zatreba. To je pitanje čiste kolegijalnosti”.

Žale se i da nema zdravstvene reforme. No, Krpeta nabraja sljedeće promjene: “Medicinske sestre, koeficijenti, reogranizacija postojeće mreže, izlazak zakona o zdravstvenoj zaštiti, proširenje kompetencija medicinskih sestara, reforma u hitnoj djelatnosti, to su sve znakovi reforme. Oni koji kažu da nemaju reformu, ja bih voljela da kažu što oni konkretno misle da bi trebala biti reforma. Ja imam svoj mail, voljela bih da mi netko napiše, otvorena sam za sve prijedloge”. No, ističe da je premijer odgovoran za financijsku stabilnost zemlje i da mora odlučiti kada može izdvojiti sredstva.

O slučaju sina HDZ-ovca

Na kraju je komentirala i napise 24sata da policija i USKOK već mjesecima istražuju 24-godišnjeg Filipa Mihalića iz Varaždina, sina bivšeg saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, zbog sumnjivih milijunskih poslova s navodno krivotvorenim testovima na koronu.

“Vjerujte mi, nisam stvarno čula o tome, bila sam na službenom putu jučer. Vidite da su mi se oči razrogačile. Ne mogu uopće vjerovati da netko to može napraviti. Ne znam što bih rekla. Ovo je pravna država, postoji policija, DORH, USKOK – neka sve istraže. Može biti sin ne znam koga, predsjednika države, saborskog zastupnika, takva ponašanja se trebaju u pravnoj državi sankcionirati”.