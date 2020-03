SAVJETI ZNANSTVENIKA I BIVŠEG MINISTRA: Trebamo li nositi maske i rukavice? Što s proizvodima koje donesemo kući iz dućana?

Sumamed, maske, rukavice, sapun, dezinficijens… To je samo dio tema koje je jučer pretresao Dragan Primorac

U sinoćnjem RTL Direktu, kod Mojmire Pastročić gostovao je bivši ministar znanosti i liječnik i znanstvenik Dragan Primorac koji nam je dao odgovore na neka praktična pitanja koja nas ovih dana, u jeku pandemije, najviše zanimaju.

Primjerice, pitanje nošenja maski. Trebamo li ih nositi i u kojim situacijama? Primorac kaže da masku ne treba nositi ako držimo preporučenu distancu od 2 metra, što je ujedno i put koji virus više ne može prevaliti. “To je mehanizam kako većina ljudi danas u svijetu funkcionira. Ako imamo bilo koju indiciju da smo u kontaktu s osobom koja može biti zaražena ili je zaražena, naravno da je maska nužna. Dapače, ponekad ona kvalitetnija ili dvije maske, jer mi znamo staviti jednu preko druge. Ona ne može smetati ako osoba ide u trgovinu, ljekarnu ili kada obavlja određene aktivnosti. Ona može samo pomoći”, kaže Primorac i dodaje da moramo paziti i kako skidamo te bacamo masku jer i ona može biti izvor infekcije.

Što je sa Sumamedom?

Na pitanje pomaže li Sumamed u borbi protiv koronavirusa, kazao je da danas ima vrlo malo mogućnosti za liječenje virusnih infekcija, osim za neke specifične. “No, to ovdje nije slučaj. Ovaj virus nikada ne ulazi u naš genom nego on pliva u citoplazmi i pametno koristi enzime unutar stanice kako bi dalje mogao ići. Azitromicin ima ključnu ulogu u liječenju bakterijskih infekcija. Drugi lijek se koristi u liječenju malarije. Ljudi su u nekoj maloj studiji pokazali da to može imati učinka. Nažalost, u medicini vrijede pravila da dok nemate velike, kliničke studije, koje pokazuju da to ozbiljno može pomoći, vi to ne možete smatrati ozbiljnim rezultatom”, rekao je Primorac složivši se tako s onime što su ranije rekli i dr. Markotić i dr. Đikić.

Već neko vrijeme postavlja se pitanje broja provedenih testova. Mnogi vjeruju da bi taj broj u Hrvatskoj trebao bti znatno veći. Primorac pak smatra da bi se trebali postaviti jasni kriteriji koga treba testirati.

“Kad imate jasnu sliku, a danas u bolnicama imamo puno znanstvenog osoblja koje je moguće da nosi tu infekciju ili je bolesno, to je potpuno razložno za testirati. Naravno, ne možemo testirati svaku osobu na ulici. No, dobra je stvar da je postavljeno nekoliko laboratorija u Hrvatskoj, doći će do signifikantnog povećanja broja analize ili genetskog testiranja prisustva virusa”, kaže Primorac.

Savjeti za svakodnevan život

A kako bismo se onda trebali sada ponašati u našem svakodnevnom, izoliranom životu? U trgovine je, kaže, najsigurnije otići s maskom, a ni rukavice nisu na odmet. “Znamo da ovaj novi koronavirus zna ostati na podlozi određeno vrijeme pa nije problematično imati rukavice, skinuti ih, oprati ruke. Puno prije bih ih oprao sapunom i toplom vodom, nego dezinficijensom. Zbog niza razloga”, rekao je Primorac i dodao kak bi u idealnoj situaciji predložio da se i proizvodi koje donesemo kući iz trgovine prebrišu.

“Neki moji kolege iz Njemačke ostavljaju cipele izvan stana jer je jedna studija pokazala da možete i dio podloge prebaciti gdje je bio koronavirus. No, to su mjere koje su apsolutno opravdane u nizu slučajeva, ali gotovo je nemoguće živjeti u idealnim uvjetima, ali treba biti oprezan”, rekao je Primorac.

“Logično je djelovati da ovlažimo zrak. Preporuka je i da se uzima vitamin D”, kazao je Primorac, a savjetovao je ljudima i da piju vitamin C. “I držite čiste ruke. Ako ne želimo transmisiju, sve je uzalud ako imate prljave ruke i radite transmisiju sebi ili nekoj drugoj osobi”, zaključio je Primorac.