SAUCHA U SABORU PRIZNAO DA PUŠI MARIHUANU: ‘Ja sam probao to više puta i mogu reći da to koristi tu i tamo’

Legalizacija konoplje je kompleksna tema i zahtjeva široku javnu raspravu, poručili su u četvrtak u Saboru i vladajući i oporba odbijajući prijedlog Kluba Živog zida i SNAGA-e da se legalizira konoplja u poljoprivredne, medicinske i rekreativne svrhe.

Živi zid predlaže da se izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga omogući proizvodnja konoplje u poljoprivredne svrhe u potpunosti, da se koristi cijela biljka, te da se omogući upotreba konoplje u medicinske svrhe za liječenje, kao i za rekreativne svrhe.

Bunjac: Konoplja je tradicionalna hrvatska biljka

Od konoplje se mogu proizvoditi mnogi proizvodi kao što su gorivo, papir, građevinski materijal i niz medicinskih preparata, kazao je Branimir Bunjac (Živi zid) predstavljajući prijedlog naglasivši da je konoplja tradicionalna hrvatska biljka.



“Za legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe potrebna je šira javna rasprava”, kazao je Ivan Ćelić (Klub HDZ) upozorivši na negativne posljedice konzumiranja marihuane na zdravlje.

Predloženim izmjenama, dodao je, Hrvatska bi postala prva država u Europskoj uniji koja koja dopušta upotrebu marihuane u rekreativne svrhe.

“Kompleksna problematika” koja zahtijeva “široku raspravu”

Siniša Varga (SDP) najavio je da će Klub SDP-a o prijedlogu glasovati suzdržano no pozdravlja poticanje rasprave o toj temi. Slaže se i da je za upotrebu marihuane u rekreativne svrhe potrebna široka javna rasprava, a istog je stajališta i Božica Makar (HNS) koja kaže da je je riječ o kompleksnoj problematici.

Tomislav Saucha (NZ) u raspravi je pak priznao da povremenu konzumira marihuanu založivši se za njezinu legalizaciju. “Ja sam probao to više puta, ne jednom i mogu reći da to koristi tu i tamo. Volio bih da kad mi se to zaželi da ne moram ići kod nekoga tko zna nekoga pa da kupim nešto što nemam pojma što sam kupio”, kazao je.

Hrvatski sabor sjednicu nastavlja u petak.