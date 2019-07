SATOVI MILIJANA BRKIĆA: Za luksuzni Oris Aguis Depth Gauge Chronograph tvrdi da je poklon obitelji. A odakle mu ‘sat Jamesa Bonda?

Milijan Brkić bi se mogao naći pred Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa zbog dvaju satova skupljih od 30.000 kuna

Zbog jednog od satova koje odnedavno nosi, Oris Aguis Depth Gauge Chronograph, Milijan Brkić izaći će pred Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. On tvrdi da je sat koji košta 35.250 kuna, poklon od obitelji.

“Radi se o obiteljskom poklonu za rođendan, čija je vrijednost manja od 30.000 kuna”, rekao je Brkić za 24 sata.

No, na nekim fotografijama se vidi da Brkić osim toga sata u nekim prigodama nosi i takozvani “sat Jamesa Bonda“, odnosno Omega Seamaster vrijedan 42.000 kuna, ali i Breitling Chronomat koji košta 35.000 kuna. No, zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora kaže da posjeduje jedino Oris.

MILIJAN BRKIĆ NOSI SAT VRIJEDAN 5000 EURA: Luksuzni dodatak imidžu može pod vodu do 500 metara

Mora prijaviti i dar

No, čak i da se radi o poklonu Milijan Brkić je sat morao prijaviti. Naime, sve nekretnine i pokretnine čija je vrijednost veća od 30.000 kuna dužnosnici moraju prijaviti. Također, moraju prijaviti i sve darove skuplje od 500 kuna, no ako se radi o pokretninama i nekretninama vrijednosti veće od 30.000 kuna, moraju se prijaviti bez obzira na to od koga je poklon dobiven. Uz to, sve promjene vezane uz pokretnine, nekretnine ili darove, dužnosnici obvezno moraju unijeti u imovinsku karticu u tekućoj godini.

“Povjerenstvo će ispitati sve relevantne okolnosti te provjeriti osnovanost i vjerodostojnost medijskih natpisa, odnosno utvrditi postoje li okolnosti koje upućuju na moguću povredu odredbi Zakona”, poručuju iz Povjerenstva.

POVJERENSTVO OTVARA POSTUPAK PROTIV BRKIĆA: Satove vrijedne više desetaka tisuća kuna nije unio u imovinsku karticu

Kućanski predmeti i odjeća – izuzeci

Dodaju kako su dužnosnici obvezni Povjerenstvu prijaviti podatke o pokretninama veće vrijednosti. To su vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, vrijednosni papiri, predmeti osobne uporabne vrijednosti, druge stečene pokretnine, pa čak i životinje, čija pojedinačna vrijednost prelazi 30.000 kuna. Od prijave su izuzeti jedino kućanski predmeti i odjeća.

Zakon propisuje rokove i slučajeve u kojima dužnosnici moraju podnijeti izvješće o imovinskom stanju, zajedno s podacima o imovini. Ako je tijekom obnašanja dužnosti došlo do bitne promjene stanja, dužnosnici je moraju prijaviti krajem godine u kojoj je ona nastupila. Kako je Brkić rođen u listopadu, dar je morao prijaviti do kraja prošle godine, no to nije učinio. S najvećim zbirkama satova se od političara mogu pohvaliti biši premijer Ivo Sanader i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.