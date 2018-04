ŠATORAŠI BI SE SAD SILOM UGURALI I U OBRAZOVNU REFORMU: ‘Želimo da naš šator ostane dio povijesti!’

I dosad su se iz braniteljskih udruga žalili na način prikaza i sadržaj tema iz Domovinskog rata u školskoj satnici, kao ni u udžbenicima

Branitelji na čelu s resornim ministrom Tomom Medvedom iskazali su želju da ih se uključi u proces kurikularne reforme u hrvatskim školama. Smatraju kako sadržaj, broj sati i teme vezane uz Domovinski rat nisu zadovoljavajući te da rat nije dovoljno valoriziran u školskoj satnici. Traže da ih premijer Andrej Plenković uključi u cijeli proces.

‘Osobno, kao ministar hrvatskih branitelja, sudionik Domovinskog rata i umirovljeni general Hrvatske vojske, nisam zadovoljan ni sadržajem, ni brojem sati, ni rasporedom u okviru vremenskog slijeda tema vezanih uz Domovinski rat u našem obrazovnom sustavu.

Domovinski rat nije ni valoriziran ni zastupljen u školskoj satnici u mjeri u kojoj bi trebao. Nismo zadovoljni ni sadržajem udžbenika, odnosno opisom Domovinskog rata kao cjeline, od osamostaljenja, agresije do mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, dakle cjelovite slike Domovinskog rata kao najsnažnijeg temelja moderne hrvatske države. Istina je samo jedna, a to je da je Hrvatska bila žrtvom agresije, da je vodila pravedan i obrambeni rat i da su je branili domoljubi, ljudi svih nacionalnosti koji su je osjećali svojom domovinom’, rekao je, između ostalog, ministar Tomo Medved na okruglom stolu ‘Reforma obrazovanja – kurikul povijesti s osvrtom na Domovinski rat’ koji je jučer održala Udruga stopostotnih hrvatskih vojnih invalida I. skupine, kojom predsjeda jedno od najistaknutijih lica šatoraškog prosvjeda u Savskoj, Đuro Glogoški.



Žele promjene

I dosad su se iz braniteljskih udruga žalili na način prikaza i sadržaj tema iz Domovinskog rata u školskoj satnici, kao ni u udžbenicima. Trenutno se o toj temi uči od šest do osam sati u završnom razredu osnovne škole te završnim razredima srednje škole. Šansu da nešto promijene po tom pitanju braniteljske udruge vide u obrazovnoj reformi.

Ministar Medved najavio je i kako će svoje stavove zastupati i kao član Plenkovićeve Vlade i kroz sve oblike koordinacije i međuresorne suradnje, a rekao je i kako će kao partner Ministarstvu obrazovanja dati svoj doprinos ovom dijelu reforme, piše Slobodna Dalmacija.

Traže sastanak

Đuro Glogoški imao je konkretan zahtjev braniteljskih udruga Ministarstvu obrazovanja i Vladi. ‘Predlažemo da se u Ministarstvu hrvatskih branitelja održi sastanak na kojemu bi se zauzeo jedinstven stav kako predstavnik toga ministarstva treba sudjelovati u radu Ekspertne radne skupine (ERS) za kurikularnu reformu, osobito u onom dijelu u kojemu se govori o temi Domovinskog rata. Ako najbolji kandidat na natječaju nije imenovan voditeljem ERS-a, nego je politika odlučila drukčije, neka politika na isti način odgovori i na naš zahtjev. Također tražimo da hrvatski obrazovni sustav bude jedinstven na razini cijele zemlje, ne osporavajući nikome pravo na svoj jezik i pismo. Ali svi koji imaju hrvatsko državljanstvo trebaju učiti prema istom školskom programu’, izjavio je Glogoški.

Primjere iz udžbenika Povijest iz kojeg uče djeca u većinski hrvatskim školama i primjere iz udžbenika Istorija iz kojeg uče djeca srpske nacionalne manjine naveo je kao primjer neujednačenosti.

‘U Povijesti stoji kako je devedesetih godina prošlog stoljeća došlo do raspada SFRJ, a u Istoriji do raspada komunizma. U Povijesti se govori o nastanku i razvoju samostalne hrvatske države, a u Istoriji o nastanku i razvoju samostalne Hrvatske. Znači li to da se SFRJ još nije raspala i da Hrvatska nije samostalna država? Pripremaju li se ta djeca za neku novu autonomiju?’, zapitao se Glogoški.

Tvrde da učenici vole slušati o ratu

Ratni pomoćnik ministara policije Joško Morić i bivša ministrica obrazovanja Ljilja Vokić (oboje su sudjelovali u pregovorima o reintegraciji hrvatskog Podunavlja) slažu se s braniteljskim udrugama. Vokić kaže kako je ‘nedopustivo da se istina o Domovinskom ratu, koja se prešućuje i različito interpretira’, dok je Morić kazao kako su kardinalna pogreška mirne reintegracije ‘etničke vrtići i etničke škole u Podunavlju’.

‘Sva dosadašnja iskustva pokazuju da učenici vole slušati o Domovinskom ratu, da rado idu u posjet Vukovaru (godišnje oko 40 tisuća osmaša sudjeluje u tom programu Ministarstva branitelja), ali i da neki u Vukovaru prvi put čuju za Domovinski rat’, rečeno je na okruglom stolu.

Na istom je događanju pomoćnik ministrice obrazovanja Vlado Prskalo rekao kako je Domovinski rat svetinja te se složio ta da tema trenutno nije odgovarajuće obrađena u školama. Cilj obrazovne reforme, naglasio je među ostalim, jest vratiti istinu i kvalitetu u obrazovni sustav. Naveo je kako će se u osnovnim i srednjim školama ta tema ‘značajnije prezentirati’.

‘Vjerujem da će istina ući u škole. Naš šator je postao povijest, mi bismo željeli da tamo i ostane’, kazao je na kraju Đuro Glogoški.