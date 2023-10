Je li tvrtka Drava International iz Osijeka u svome skladištu u prigradskom naselju Brijest, gdje je u srijedu buknuo ogroman požar čije posljedice po ljude i okoliš tek treba utvrditi, ondje imala uskladištene veće količine otpadne plastike od dozvoljenih? Osječko-baranjski župan Ivan Anušić tvrdi da je ondje bilo čak pola milijuna tona plastike, a ne dopuštenih 20.000 tona.

"Da se radilo po zakonu i pravilu ovdje ne bi bilo pola milijuna tona bačene plastike iz koje raste korov i trava. Ne bi ovdje bilo ovakvog požara jer je 20 tisuća kubika samo po zakonu koliko se moglo skladištiti, a ovdje je bilo pola milijuna", kazao je Anušić.

No, vlasnik Drave International, Zvonko Bede, tvrdi da župan ne govori istinu.

"Ne može netko pričati o 500.000 tona plastike. U Dravu nije ušla kila plastike koja nije izvagana i za koju se ne zna", rekao je Bede dodavši da zbog iznesenih tvrdnji ima pravo podići kaznenu prijavu protiv osječko-baransjkog župana.

Vatrogasni zapovjednik: 'Količina plastike bila je nepregledna'

Na pitanje portala Faktograf koliko je plastike bilo u krugu pogona Drave International, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Osijek, Goran Ivković, kazao je: "Nepregledno. Radi se o površini od oko devet hektara, a visina tih paleta s balama plastike je između šest i sedam metara. Velika je šteta, ekološka katastrofa."

Devet hektara je 90.000 kvadratnih metara. Pomnožimo li ih sa 6,5 metara visine, dolazi se do cifre od oko 585.000 kubnih metara, piše Faktograf. Čak i pod pretpostavkom da nije čitav prostor bio ispunjen plastičnim otpadom, nego samo polovica površine, to je i dalje znatno više od onoga što piše u dozvoli.

U elaboratu o gospodarenju otpadom koji je priložen dozvoli piše da Drava International ima kapacitet skladištenja koji je višestruko manji od stanja koje je dočekalo vatrogasce, piše Faktograf koji je objavio i nacrte prostornog razmještaja tehnološkh procesa iz elaborata.

Skladišni prostor označen je šifrom C1 i prikazuje tri parcele, veličine oko 2 hektara, na kojima je u visinu dozvoljeno naslagati tek tri metra bala.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

Dimenzije skladišta

Skladišni prostori (Slika 1. Situacijski plan lokacije s oznakom tehnološkog procesa):

2.000 m2 + 5.000 m2 + 15.000 m2 + 7.200 m2 = 29.200 m2

Korisna površina skladišta: 70% skladišne površine: 20.440 m2 (ostalih 30% je manipulativni prostor i protupožarni put)

Visina skladištenja: 3 m

Ukupni korisni volumen prostora za skladištenje otpada: 20.440 x 3 = 61.320 m3

Autor elaborata: 'Sirovine nekad ima više, nekad manje'

Na pitanje kako je moguća tolika razlika, autor elaborata, inženjer Damir Đurđević, za Faktograf je rekao: "Ne sjećam se što piše u elaboratu, nemam kompjuter pred sobom. Ali vi govorite o stanju sada, a ja sam pisao o onome što je bilo prije godinu dana. To je sirovina koja dolazi i odlazi, vrlo vjerojatno se promijenilo. U godinu dana se puno toga može promijeniti. (…) Njima je to sirovina, ona dolazi, oni će nekad imati više, nekad manje – to nema veze s elaboratom."

Nadalje, piše Faktograf, satelitske snimke pokazuju da je u trenutku dobivanja dozvola u listopadu 2022. Drava International itekako zagazila izvan gabarita predviđenog skladišnog prostora, kao i onoga predviđenog za prihvat plastike i separaciju. I to je nije spriječilo da od županijskog tijela dobije dozvolu na deset godina, opravdanu Đurđevićevim elaboratom. Štoviše, Drava International širila se prema zapadu, van danas ucrtanih gabarita, još 2015. godine. Odvijalo se to daleko od pogleda s ceste koja razdvaja pogon od naselja Brijest, što opet nije trebala biti prepreka za okolišne inspektore.

Najkasniji satelitski snimak datira iz 2023. godine kada je Drava samo nastavila gomilati plastiku i popunjavati već zauzete površine. Sedam mjeseci kasnije izbija požar.

Smjeli su skladištiti najviše 20.000 tona plastike

Prema službenom odgovoru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Drava International smjela je skladištiti najviše 20.000 tona plastike. Površina pokrivena plastikom ukrštena s visinom plastičnih bala koje su dočekale vatrogasce, sugerira da su se u pogonu nalazile daleko veće količine. Na pitanje o tvrdnji iz njegovog elaborata da "tvrtka provodi sve potrebne mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme te vodi računa o njihovoj ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara", inženjer Đurđević rekao je da njegove ocjene nemaju veze s tim.

Tvornica Drava ima obveze prema Ministarstvu okoliša, što nadziru inspektori za zaštitu okoliša, pa onda i prema inspekciji za protupožarnu zaštitu, koja je pod Ministarstvom unutrašnjih poslova te za zaštitu na radu.

“Te stvari se rješavaju procjenom ugroženosti od požara. Morali bi imati kategorizaciju ugroženosti, koju izrađuje MUP i onda bi prema tome trebali znati koje uvjete zaštite moraju ispunjavati”, kaže Đurđević.

Vatrogasni zapovjednik Ivković je, pak, ustvrdio "da je preventiva postojala, vatrogasci ne bi danima gasili požar".

Iako je istraga tek na početku, već sad je jasno da su nadzorni organi učinili premalo ili ništa, zaključuje Faktograf.

