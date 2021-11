Čitatelj Dalmacije danas snimio je video dok je putovao trajektom na relaciji Ploče–Trpanj na Pelješcu, na kojem se može vidjeti kako je more izgubilo svoju karakterističnu boju i više nalikuje boji neke rijeke, poprimivši zelenkastu ili smećkastu boju na širokom području od Ploča do Makarske rivijere.

"Svi smo primijetili da je more potpuno drugačije boje nego je uobičajeno i to na ogromnom području", rekao je muškarac za Dalmaciju danas.

Obilne kiše

U dolini Neretve i osobito u susjednoj Hercegovini pale su od početka mjeseca vrlo obilne oborine, ponegdje i preko 300 litara po kvadratnom metru. Jake oborine nakon sušnog razdoblja izazvale su bujice potkraj prošlog tjedna u dijelovima BiH, što je utjecalo na razinu rijeke Neretve koja je promijenila boju zbog velike količine bujičnih voda koje su sadržavale blato i ostale primjese.

Sve je to Neretvom stiglo do mora, a struje su potom zamućeno more proširile na sjeverozapad, prema makarskom području. Jučer je meteorološki satelit snimio ovo područje dok je prevladavalo vedro vrijeme te se jasno raspoznaje rasprostranjenost ove pojave.