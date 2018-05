SASTANAK U BANSKIM DVORIMA: Tko će naslijediti Dalićku? Spominje se ministar koji je već jednom mijenjao fotelju

Plenković će u narednih nekoliko dana imenovati novog ministra ili ministricu

Sad već bivša potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić jutros je dala ostavku, koju je premijer Andrej Plenković prihvatio. Posljedica je to afere Hotmail.

DALIĆ JE UPRAVO PODNIJELA OSTAVKU: Plenković je prihvatio; gotovo je, najmoćnija žena Vlade odlazi zbog afere Hotmail!

PLENKOVIĆ JE OSTAO BEZ SURADNICE I PRIJATELJICE: Nakon ostavke Martine Dalić, premijer je slabiji nego ikad prije



U kasnim poslijepodnevnim satima u Banskim se dvorima, nagađa se, raspravlja o nasljedniku Martine Dalić. N1 javlja kako se trenutno spekulira s imenom Tomislava Ćorića, aktualnog ministra zaštite okoliša i energetike, koji je neko vrijeme obnašao dužnost ministra rada i mirovinskog sustava.

Na pitanje je li on ta osoba, Ćorić je izjavio: ‘Ne, nemam tu informaciju. To nije neizgledno. Predsjednik Plenković će imenovati ministra odnosno ministricu gospodarstva, vjerujem da će to biti u narednim danima, sljedeći tjedan’, rekao je Ćorić.