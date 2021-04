SASTANAK PARLAMENTARNE VEĆINE U BANSKIM DVORIMA: Jedna od tema je i inicijativa za opoziv Vilija Beroša

Jedna od glavnih tema bit će sigurno oporbena inicijativa na čelu sa SDP-om za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša za kojeg svaki dan “ispliva” jedna afera

Na sastanku u Banskim dvorima u 9.30 sati okuplja se parlamentarna većina. Kako je najavljeno, dio predstavnika doći će fizički, a dio će sastanku prisustvovati video vezom. Jedna od glavnih tema bit će sigurno oporbena inicijativa na čelu sa SDP-om za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša za kojeg svaki dan “ispliva” jedna afera, javlja RTL.

Premijer Andrej Plenković kazao je da njegova podrška kao i podrška Vlade Berošu neupitna, no želi se uvjeriti ima li njegov ministar povjerenje koalicijskih partnera. Osim toga, Radimir Čačić (Reformisti) otvoreno zaziva rekonstrukciju Vlade na ljeto.

“Tema rekonstrukcije vlade ne postoji”, kazao je Plenković u utorak. “Ili on sanja, ili sam je nešto prespavao. Nikada nismo razgovarali o takvoj temi, nit je on premijer, niti on odlučuje“, kazao je jučer Plenković o Čačiću.

Oporba razgovarala o mogućem opozivu Beroša

Inače, saborska opozicija sastala se danas ujutro kako bi razgovarala o mogućem pokretanju opoziva Vilija Beroša. Inicijativa za to dolazi iz SDP-a, koji i sam može prikupiti potreban broj potpisa za zahtjev za opoziv, najmanje 31, ali će se o tome konzultirati s ostatkom opozicije.

Razlozi za Berošev opoziv su više nego jasni – bolnice su ostale bez lijekova, pa da se ništa drugo nije dogodilo, to bi u svakoj drugoj zemlji značilo da se traži opoziv ministra zdravstva, rekao je u ponedjeljak predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Ministar Beroš na to odgovara da se radi o predizbornoj kampanji, a da je pravo pitanje koliko oporba spremna podržati promjene u zdravstvu. Premijer Andrej Plenković uzvraća pak da će parlamentarna većina braniti Beroša ako oporba pokrene inicijativu za njegov opoziv.