SASTANAK O ZAHTJEVIMA VOZAČA SANITETA: ‘Izrada nove uredbe je u tijeku, ali nikako da ugleda svoje rezultate’

U Hrvatskoj je oko 700 vozača saniteta, medicinskih sestara i tehničara od prošlog utorka u bijelom štrajku, a od resornog Ministarstva zahtijevaju da im se poveća koeficijent složenosti poslova te da se promijeni Uredba u kojoj bi se trebalo prepoznati njihovo radno mjesto

U Ministarstvu zdravstva održan je sastanak predstavnika ministarstva i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi o zahtjevima vozača saniteta za većim koeficijentom, a sindikalist Topolnjak rekao je da im osim najave promjena pravilnika, nije obećano ništa konkretno. Oko 700 vozača saniteta, medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj od prošloga utorka su u bijelom štrajku, u kojemu više ne rade prijevoze hitnih pacijenata.

Zahtijevaju im se poveća koeficijent složenosti poslova, odnosno vrati na razinu iz 2011. te da se promijeni Uredba u kojoj bi se trebalo prepoznati njihovo radno mjesto.

BEROŠ IH I DALJE IGNORIRA: Sedmi dan od početka bijelog štrajka vozače saniteta i dalje nitko ne doživljava: ‘Zapravo nam prijete sankcijama’

Nakon sastanka bez konkretnih dogovora

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske (SSZSSH) Stjepan Topolnjak nakon sastanka održanog u ponedjeljak, izjavio je kako im, unatoč jasnim zahtjevima, nije dano nikakvo konkretno obećanje u vezi s povećanjem koeficijenata vozačima saniteta, koji sada iznosi 0,77. “Posljednja ponuda Ministarstva zdravstva bila je da koeficijent bude 0,90. Mi smo to spremni prihvatiti za one vozače koji zaista ne voze hitne prijevoze, no smatramo da bi oni koji to čine, trebali imati koeficijent koji je jednak onome koji imaju vozači Hitne medicinske pomoći, 0,95”, kazao je Topolnjak nakon sastanka.

Dodao je kako na sastanku nije bio ministar zdravstva Vili Beroš, a predstavnici Ministarstva, među kojima je državni tajnik Tomislav Dulibić, obećao im je izmjene Pravilnika o sanitetskom prijevozu te Pravilnika o hitnoj medicinskoj pomoći. “Ono što nam je sada rečeno jest da će se promijeniti pravilnici čime će se regulirati na koji način i tko je obvezan voziti hitne prijevoze. Naš je osnovni problem da je sanitet, koji je registriran da vozi samo hladne prijevoze, mora voziti i hitne prijevoze”, poručuje Topolnjak. Ističe da sindikalnu akciju vozača saniteta niti ne smatra “bijelim štrajkom”, jer, kako kaže, oni time samo voze prema pravilima i pozitivnim zakonima.

Ministar zdravstva Vili Beroš ranije danas rekao je kako je vezano za probleme vozača saniteta osnovana radna skupina i da je dogovoreno povišenje koeficijenta sukladno traženjima, a da je “izrada nove uredbe u tijeku”. Komentirajući tu izjavu, Topolnjak, koji je ujedno i član radne skupine, kazao je da ministar Beroš to govori već dulje vremena, a da se za taj problem nije pronašlo rješenje unutar radne skupine od 2018. godine, kada je osnovana. “Izrada nove uredbe je u tijeku, ali nikako da ugleda svoje rezultate”, zaključuje Topolnjak.

