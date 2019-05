ZAVRŠIO SASTANAK HDZ-OVACA: Plenkovića pitali hoće li dati ostavku: ‘Kako da ja, koji sam pobijedio, dam ostavku?’

HDZ je na europskim izborima osvojio četiri mandata, baš kao i SDP

Predsjedništvo HDZ-a sastalo se u ponedjeljak u 15 sati. Razgovarat će o rezultatima izbora za Europski parlament na kojima je HDZ osvojio četiri mandata, iako su očekivali njih pet. Po dolasku u središnjicu Andrej Plenković je samo projurio kraj novinara ne želeći išta komentirati.

Ipak, glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, na pitanje tko je kriv za slab izborni rezultat, odgovorio je da će o tome razgovarati na Predsjedništvu.

“Rezultat je ispod onoga što smo očekivali, ali još uvijek smo ostvarili najbolji rezultat”, rekao je Jandroković. “Vidjet ćemo tko je kriv”, rekao je Jandroković, javlja N1.

Mikulić: Pobijedili smo

“Pojedinačno smo najjača stranka i pobijedili smo. Očekivali smo pet mandata, ali pobijedili smo. Ne razumijem na kakve sankcije mislite”, rekao je Andrija Mikulić, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine uoči sastanka.

Josip Đakić je, pak, prokomentirao uspjeh SDP-a. Očekivali smo pet mandata, ali evo, bilo je puno lista i raspršili su se glasovi. SDP mandate nije zaslužio, kakav povratak SDP-a”, pita se i dodaje kako za ovaj HDZ-ov rezultat “nitko nije odgovoran”.

Brkić prvi izašao

Iz središnjice stranke prvi je izašao Milijan Brkić. Nije baš imao puno komentara, no, na pitanje novinara, je li možda on taj ‘crni labud’ o kojem se priča, Brkić se nasmijao i rekao – “Ja sam više ćelavi labud”.

Po završetku sastanka vodstva stranke, javnosti se obratio glavni analitičar stranke, Robert Kopal, koji je, kao i ranije, nastavio svoju teoriju o crnom labudu.

“Crni labud je fenomen koji ima 3 značenja: atipično je, ima velike posljedice, a ljudi imaju tendenciju da nakon toga pokušvaju naći razlog zašto je bio predvidljiv”, rekao je Kopal, no ipak dodaje kako on nije nikakva baba vračara te d asamo tvrdi da ovo što se dogodilo ima karakteristike crnog labuda.

‘2016. se dogodilo tako nešto, samo smo mi tada jedini interno imali predviđanje da će HDZ pobijediti, niti jedna agencija u državi nije to predvidjela’, rekao je Kopal.

Zadovoljni kao relativni pobjednici

Nakon sastanka Predsjedništva stranke, predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković u izjavi za medije rekao je kako su izrazili zadovoljstvo jer su “relativni pobjednik izbora”, iako se to ne iščitava iz dobivenih mandata. “Na tragu onoga što sam kazao jučer nakon objave rezultata, izrazili smo zadovoljstvo da smo relativni pobjednik izbora. Nažalost, to se nije na neki način prevelo na broj mandata. Dobili smo isti broj mandata kao i SDP, koji ima 4 postotna boda manje nego mi. No, to je bila volja biračkoga tijela jučer”.

Dodao je da su stranačke organizacije dobile zadatak napraviti analizu kampanje i izbora te vide zašto ovaj put nisu dobili više od 240.000 glasova, piše N1.

Razlozi štete

Plenković smatra da je HDZ pretrpio štetu kod jednog dijela biračkog tijela jer su neke stranke imale isključivi cilj napadanja HDZ-a i njegovih kandidata. “Ovo je bila utakmica, igra se nastavlja”, rekao je Plenković te istaknuo da su neistinite i isfabricirane tvrdnje kako na listi nema konzervativnih političara. “Što se mene tiče i što se tiče tijela stranke, suprotno kontinuiranim medijskim napisima da je to lista koju je sastavio jedan čovjek iz prsta, to je jedna u nizu laži koje su se pojavile u zadnjih 45 kandidata. Svi su bili ili prijedlozi naših organizacija ili naših zajednica.”

Misli da vodi državu u ispravnom smjeru

“Ja mislim da vodim i HDZ i državu u ispravnom smjeru, da se suočavamo s brojnim nataloženim problemima hrvatske tranzicije. Mi smo Vlada koja a la carte bira teme, one dolaze na dnevni red i mi ih rješavamo. Živimo u kontekstu gdje umjesto da ste imali stečaj Agrokora, kolaps svih partnera, gubitak desetaka tisuća radnih mjesta, to se nije dogodilo. Činjenica da kažete ne možemo vječno subvencionirati industriju koja očito ima problem, a to je brodogradnja, i to onda očito možda nije dobra odluka. Imate različite referendumske inicijative, koje su malo prenijele svoje glasove dijelu desnih političkih opcija, po meni na temama koje su apsolutno predimenzionirane”, rekao je.

Kritika medija

Plenković se osvrnuo i na medije koje je kritizirao zbog toga što, prema njegovim riječima, ističu i naglašavaju negativne stvari. “Sve što je pozitivno traje u vašem prostoru par sati, a ovo što je iole negativno, to traje danima, ako treba i mjesecima”, rekao je Plenković.

Na pitanje hoće hoće li dati ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a, rekao je: “Kako da ja, koji sam pobijedio, dam ostavku?” Dodao je da će se o eventualnim sankcijama razgovarati tek nakon rezultata analize.