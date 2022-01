Ministar zdravstva Vili Beroš sastao se s predstavnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i epidemiolozima, a nakon sastanka, obratio se medijima.

'PCR kapaciteti su limitirani'

"Razgovarali smo o promjeni strategije i činjenici da su sve zemlje Europe limitirane PCR kapacitetima. S obzirom na pojavu boljih brzih antigenskih testova i njihovu reakciju, epidemiolozi su mišljenja da njihova upotreba doživljava novi vid ", rekao je ministar Beroš, prenosi RTL. Osvrnuo se i na lijek protiv covida

"Dobio sam podatke o aplikaciji novog lijeka, dosad je u RH aplicirano 106 doza u različitim ustanovama, preliminarni podaci su jako dobri. Taj lijek je dobro dati u ranoj fazi bolesti. Zasad ovaj lijek pokazuje dobar učinak", rekao je Beroš.

Brzi test više nije potrebno potvrđivati

"Dogovorili smo da proširimo mogućnost izrade brzih antigenski testova uz plaćanje HZZO-a u dijagnostičke svrhe na testna mjesta koja se nalaze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u zdravstvenim ustanovma i ordinacijama", rekao je ravnatelj HZJZ-a KrunoslavCapak, dodajući da je dogovoreno i kako će se to financirati.

Brzi antigenski testovi se više ne moraju potvrđivati PCR-om, osim u slučajevima kada je to zbilja važno i potrebno. Proširujemo mogućnost da se dijagnosticiranje bolesti covid-19 obavlja i brzim antigenskim testovima na širokoj mreži testnih mjesta", dodao je.

Testiranje i kod obiteljskih liječnika

Objašnjeno je da će se covid-potvrde na temelju brzih testova moći dobiti samo u zdravstvenim institucijama i ordinacijama privatne zdravstvene zaštite.

Brze antigenske testove radit će i liječnici opće prakse u svojim ordinacijama, otkrio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. "Testiranje će biti moguće u svim onim ustanovama koje su naši ugovorni partneri s kojima imamo komunikaciju preko CEZIH-a i bit će za to plaćen", kaže Lucian Vukelić.

"Testovi će biti distribuirani u svima ambulantam koje to žele raditi", dodao je Vukelić.

Koliko će to koštati zdravstveni sustav?

"Koliko će to koštati zdravstveni sustav, to ne znam odgovoriti, ali to ovisi o tome koliko će se koristiti. Zadnja cijena testa koju smo imali na zadnjem natječaju – jedan brzi test je bio nešto manje od šest kuna", pojasnio je Capak.

No, ako ćete htjeti EU Covid potvrdu, nećete je moći dobiti, ako vam je bolest potvrđena brzim antigenskim testom.

"EK ne prihvaća potvrdu o preboljenju temeljem brzog testa nego isključivo temeljem PCR-a, ali smo s nekim drugim zemljama uložili prigovor na to i nadamo se da će se to promijeniti", dodao je šef HZJZ-a.

"Postoje indikacije kada se brzi antigenski test treba raditi”, dodao je Capak.

Koliko će vrijediti covid-potvrda koja se dobije temeljem brzog testa?

"To je potpuno jednako, brzi antigenski test u svrhu toga da ostvarite neko pravo vrijedi 48 sati, a PCR vrijedi 72 sata. Što se tiče trajanja covid-portvrde, tu nema razlike”, objasnio je Capak.

Beroš ističe da je sad riječ o dijagnostičkoj upotrebi BAT testova.