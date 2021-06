Tijekom srijede su se sastali ministar zdravstva Vili Beroš te smijenjena pročelnica Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, Dijana Zadravec. Sastanak se dogodio samo dan nakon što je Zadravec javno saslušana na Saborskom odboru za praćenje provedbe Strategije borbe protiv korupcije, gdje je iznijela niz inkriminirajućih tvrdnji protiv uprave bolnice.

"Drago mi je da je ministar Beroš našao nakon skoro dva mjeseca događanja oko KBC-a našao vremena i saslušao i moju stranu. Ono što je on dosad čuo je od one druge strane, koja govori da nema nepravilnosti i mogao je čuti gospodina Dulibića, predsjednika Upravnog vijeća. Ja sam napokon imala direktnu priliku reći sve njemu. Sad sam mu rekla o kriminalnim radnjama u KBC-u i isto tako sam mu ukazala na moju smjenu, za koju sam tražila i urudžbirala da po pravu nadzora utvrdi nezakonitosti moje smjene odnosno upravnog akta. On to po zakonu o općem upravnom postupku može učiniti. Znači, ta moja smjena je nezakonita i ministar može pokrenuti postupak, to mu zakon dozvoljava", rekla je Dijana Zadravec za RTL.

Otkrila je kako joj je obećao da će kontaktirati svoju pravnu službu. "Ja sam sa svojim odvjetnicima provjerila. Oni apsolutno kažu da zakonska mogućnost ministra Beroša jest da utvrdi nezakonitosti i da ju može na temelju toga objektivnog nadzora i poništiti", dodaje.

Neće pokazati sporni SMS

Nada se da će ministar postupiti po zakonu te ističe da je na njemu samo da ga u ovom slučaju i primijeni. Ona je na saslušanju spomenula i SMS poruku kojom je navodno predsjednik Sabora Gordan Jandroković urgirao da na čelu KBC-a ostane Mario Zovak. Sada tvrdi da nije poslala sporni SMS saborskom odboru.

"Ne bih željela da se fokus sada s ovih kriminalnih radnji u KBC-u Sestre Milosrdnice i općenito oko ovih nepravilnosti u javno-zdravstvenom sustavu skrene u nekom drugom smjeru", ustvrdila je Zadravec.