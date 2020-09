MARKOTIĆ OTKRILA KOLIKI JE POSTOTAK PREŽIVLJAVANJA NA RESPIRATORIMA I DODALA: ‘Možete se zabavljati s prijateljima, ali…’

“Situacija je još dobra u odnosu na svijet, 10 posto inficiranih je u bolnici. To je očekivano, ali ne moramo biti zadovoljni s takvim postotkom jer smo mogli i možemo bolje”, kaže Markotić

U Zagrebu je danas održan sastanak Stožera civilne zaštite sa županijskim načelnicima civilne zaštite te pročelnicima i voditeljima službi civilne zaštite. Nakon sastanka održana je press konferencija na kojoj je prvo govorio ministar Davor Božinović.

“Analizirali smo trenutačnu situaciju s porastom broja novozaraženih, čuli smo od kolega sa županijskih razina kako oni vide situaciju i razgovarali smo o tome da se donesene mjere moraju što je efikasnije moguće provoditi. Svi se susreću s više-manje sličnim izazovom. Pogotovo je to važno sada jer počinje školska godina. Županijski će stožeri i dalje pratiti epidemiološku situaciju na svom području i po potrebi predlagati nove mjere kako bi se broj zaraženih smanjio. Ono što smo naglasili kao jednu smjernicu jer komunikacija s građanima. Treba ponavljati ono što je najvažnije, a to je da se svi drže onih osnovnih epidemioloških uputa, a to je držanje distance, higijena ruku, dezinfekcija i nošenje maski u zatvorenom prostoru. Ako se svi toga pridržavamo ne bi bilo potrebe o stalnim sastancima, izvješćivanjima. S jedne strane, radi se o jednoj vrlo zaraznoj infekciji koja se može, kao što vidimo posljednjih dana, pretvoriti u jednu opasnu bolest, a način na koji to možemo spriječiti uključuje svega nekoliko osnovnih radnje koje onda treba aplicirati doslovce u svakom trenutku našeg života”, rekao je Božinović.

Markotić: ‘Možemo bolje’

Alemka Markotić istaknula je kako je Klinika za infektivne bolesti većim dijelom popunjena i dodala:

“Bolnica prihvaća pacijente, za neke nemamo mjesta pa ih hospitaliziramo u KB Dubrava. Situacija je još dobra u odnosu na svijet, 10 posto inficiranih je u bolnici. To je očekivano, ali ne moramo biti zadovoljni s takvim postotkom jer smo mogli i možemo bolje. Stižu i nove infekcije”, rekla je Markotić dodavši da možemo biti s prijateljima, imati zabavne aktivnosti, ali ne i sjediti na 20 ili 30 centimetara, svi u isti glas vikati.

Osvrnula se i na trenutačno stanje s pacijentima u bolnicama rekavši da je postotak preživljavanja ljudi na respiratorima 20 do 30 posto:

“Kod nas su oni koji imaju težu upalu pluća i teže oblike bolesti. Dio njih će završiti na respiratorima. Da vam slikovito kažem, od njih troje koji su na respiratoru, jedan ima veću šansu preživjeti, a dvoje imaju veću šansu ne preživjeti. Kada to dvoje ima ime i prezime i kada je to netko vaš bližnji, drugačije gledate na to.”

Fuchs: Potrebno je odgovorno ponašanje

Na sastanku je bio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs:

“Zahvalio sam svim stožerima za pripreme oko povratka djece u škole. Imamo povratne informacije ravnatelja škola i očekujemo da školska godina krene onako kako je zamišljeno. Potrebno je odgovorno ponašanje svih nas. Naglasili smo potrebu ukazivanja na to da se djelatnici škola vrlo odgovorno ponašaju i izvan škole. Veliki problemi mogu nastati kada netko tko je stariji, profesori, tehničko osoblje, donese virus u školu. Tog trenutka primjenjuju se mjere samoizolacije. U tom slučaju će nam ispadati razredi, a moguće i cijela škola”, poručio je.

