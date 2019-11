SASTALI SE VLADA I OBRAZOVNI SINDIKATI, JE LI TO KRAJ ŠTRAJKA? Ministar: ‘Imam ponudu’, sindikati: ‘Poslušat ćemo, ali…’

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović danas bi trebao ponuditi sindikatima povećanje plaće od 6,12 posto ili povećanje koeficijenata od dva posto ako do 30. lipnja ne dođe do redizajna sustava plaća

U Ministarstvu rada održava se sastanak ministra rada i mirovinskoga sustava Josipa Aladrovića, ministra financija Zdravka Marića i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak s obrazovnim sindikatima. Tema je Vladina ponuda da im, uz povećanje osnovice od 6 posto, povećaju koeficijent složenosti poslova za 2 posto ako se do 30. lipnja sljedeće godine ne postigne redizajn plaća. Dogovorena su tri sastanka.

Prvi, s čelnicima Sindikata srednjih škola Branimirom Mihalincem te učitelja, Sanjom Šprem. Nakon toga s predsjednikom školskoga sindikata Preporod Željkom Stipićem, te na kraju s predstavnicima Sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igorom Radekom i Vilimom Ribićem.

Zajedničko rješenje

Dodao je kako je današnji sastanak prva prilika za razgovor s Vladom te iznošenje prijedloga i argumenata s obje strane. “Pokušat ćemo naći zajedničko rješenje.”

“Mi ćemo, kao što smo obećali, saslušati njihovu ponudu, vidjeti može li se ići prema nekom rješenju, a to je 6,11 posto povećanja koeficijenata. Tražit ćemo da Vlada predloži sama dinamiku rješavanja, a mi ćemo to onda dati našim članovima na referendum”, kazao je Mihalinec.

Ponuda na stolu

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović najavio je kako će danas dati službenu ponudu sindikatima koja je dogovorena na sastanku koalicije, javlja N1.

“Kada govorimo o koalicijskom sastanku, ponuda od 6,12 posto je na stolu i u postupku pregovaranja, ali ako do 30. lipnja ne dođe do redizajna sustava plaća u tom slučaju ćemo razgovarati o povećanju dva posto koeficijenata unutar sustava obrazovanja. To je kompenzacijska mjera ili dogovor čije je rješenje ishodovano unutar koalicije koja čini Vladu. U ponedjeljak ćemo taj prijedlog dostaviti na stol sindikatima i očekujem da ćemo naći određenu razinu dogovora. Razgovori o toj temi počinju u ponedjeljak”, rekao je ministar Aladrović.