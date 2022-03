Zbog rata u Ukrajini, odnosno sankcija Zapada prema Rusiji i kompanijama u ruskom vlasništvu, Janaf je odlučio obustaviti ugovor o isporuci nafte s Naftnom industrijom Srbije. Njime je dogovorena isporuka 3,2 milijuna tona nafte prema susjednoj zemlji. NIS je inače u većinskom vlasništvu ruskog diva Gazproma.

"Ovaj ugovor koji sada funkcionira, postoji i po njemu se radi, a to je da je NIS rezervirao kapacitete puno za prazno, on se izvjesno, ako se ta Uredba ne promijeni, od 15. svibnja neće moći više primjenjivati", objasnio je za RTL Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

Zbog rata je u potpunosti prekinuta isporuka nafte preko Crnog mora, pa je Srbiji jedini izlaz na energetsko tržište bio preko Omišlja. No, zbog europskih regula, Janaf će taj ventil zavrnuti, što je uznemirilo srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Stručnjaci tvrde da razloga za zabrinutost sigurno ima.

''Tko ne bi osjetio taj gubitak? Neće Janaf propasti sigurno, ali će imati lošu godinu. Srbija će imati katastrofalne posljedice", komentirao je stručnjak za energetiku sa Sveučilišta u Rijeci, Saša Žiković za Dnevnik.hr.

'Jedinstvena prilika da uspijemo'

Hrvatska, srećom, ima svoj terminal za ukapljeni plin na Krku. Premijer Andrej Plenković je nedavno spomenuo mogućnost njegova proširenja.

"Profitirat će oni koji su zakupili, a znamo da je deset godina unaprijed zakupljen. To povećanje od 0,6 ili 0,9 ne može ništa značajno promijeniti. Ako će to platiti Europa - odlično. Mislim da nam je ovo jedinstvena prilika da uspijemo s ozbiljnijim projektom'', rekao je Žiković i podsjetio kako je još 2016. u planu bio i mnogo veći kopneni terminal.

Mogli bismo profitirati

Ta opcija je, ističe, i sigurnija, jer brod uvijek može dići sidro i otploviti drugdje. "Ako vidite da ovdje nije isplativ, rentate ga drugdje. To je bila dobra ideja u tom trenutku, jer su sve studije pokazale da to nema smisla. Promijenili su se uvjeti. Da rat prestane danas, vidimo da su se odnosi zahladili između Rusije i Europe", istaknuo je Žiković, inače osnivač jedinog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskoga sektora u ovom dijelu Europe, te dodao da bi država mogla dosta profitirati, ako uspije lobirati za kopneni terminal.

No, to su planovi u daljnjoj budućnosti. Janaf bi mogao do kraja godine puno i izgubiti. Energetski stručnjak Davor Štern predlaže da Europsko vijeće refundira gubitke Janafu, jer su oni donijeli takvu odluku. "Ako se na razini Europske unije donese nekakva uredba gdje će se iz zajedničkog proračuna takve situacije obeštećivati, onda sigurno Janaf neće propustiti tu priliku", poručio je Milatić, objelodanivši sudbinu tvrtke u državnom vlasništvu.