Pulmolog Saša Srića gostovao je u N1 Studiju uživo te komentirao aktualnu situaciju s koronavirusom. Brojke posljednjih dana znatno rastu, no Srića kaže - to trebamo izdržati.

"Pandemije obično traju nekoliko godina. Izdržite još malo. Ljudi su se opet previše opustili za blagdane, mala je procijepljenost, zato će i rezultati brojnih okupljanja biti povećane brojke novozaraženih", rekao je Srića.

Osvrnuo se i na omikron varijantu virusa. "Ako se vodimo kliničkim slikama dosad, manje je hospitalizacija, manje ljudi na respiratorima. Još je prerano govoriti, ali možda je to božićni poklon. Sad prelazimo u peti val, omikron još nije dominantan, prema svemu sudeći omikron već sad zastupa 30 do 35 posto novozaraženih", rekao je pulmolog s Jordanovca.

'Pripremamo se za peti val'

U bolnici, kaže, osjećaju blagi rat pritiska. " Dovoljno je bolničkih kapaciteta, ali pripremamo se za očekivani peti val. U zadnjih nekoliko dana bilo je novozaraženih među osobljem i to će stvarati problem ako buknu brojke, čak i ako će biti blaže kliničke slike", kazao je Srića.

On tvrdi kako su Covid potvrde najbenignija mjera te da se moraju provjeravati. "Ne znam koliko se u praksi provjeravaju, to treba biti drastično. Gdje god sam se pojavio, osim na radnom mjestu, jedino su me u pošti tražili potvrdu. Smatram je realnom i racionalnom, ali je treba bolje primjenjivati. Ako će se brojke povećavati, a procijepljenost ostane ovakva, obavezno cijepljenje će možda biti jedino rješenje. Represivne mjere nisu popularne, ali toliko smo već puta pokušali potaknuti, zaboravilo se slušati struku", kaže Srića.

Kako razlikovati gripu od Covida?

Na pitanje bi li odbio poziv u Nacionalni stožer civilne zaštite, kazao je da ne bi. Naposlijetku se osvrnuo i na fluronu, kombinaciju gripe i koronavirusa.

"Još ne znamo koje simptome nosi. Kod dijela populacije bit će nezgodno dobiti obje bolesti, kod kroničnih pacijenata i slično. Slične su bolesti, simptomi se često preklapaju. Gripa češće počinje s naglom visokom temperaturom dok covid kreće se laganom temperaturom, a peti do osmi dan se razvija upala pluća", kazao je Srića.