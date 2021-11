Novi soj koronavirusa omikron izazvao je veliku zabrinutost u cijelom svijetu, a prvi je puta zabilježena 11. studenog 2021. godine u Bocvani. Znanstvenici o njemu znaju jako malo, a ono čega se najviše pribojavaju su njegove mutacije kojih ima jako puno.

Slučajevi su u kratkom vremenu zabilježeni i u nekim europskim zemljama, a o omikronu se jutros oglasila i Svjetska zdravstvena organizacija, koja je je istaknula da postoji velika vjerojatnost daljnjeg širenja omikrona diljem svijeta.

WHO zabrinut, postoji velik globalni rizik...

Iz WHO-a ističu da bi ovisno o karakteristikama ove varijante, a koje se tek istražuju, moglo doći do ozbiljnih posljedica. "Omikron ima neviđeni broj mutacija na proteinu šiljka, od kojih su neke zabrinjavajuće zbog njihovog potencijalnog utjecaja na tijek pandemije", kazali su, dodajući da bi moglo doći do daljnjih valova zaraze covidom-19.

Najveća bojazan oko novog soja je ta što bi omikron možda mogao izbjegnuti stečeni imunitet, a što bi nas sve skupa vratilo na početak, pa su procjene WHO-a da je ukupni globalni rizik vezan uz novi soj vrlo visok.

Zbog svega, WHO je poručio državama da prilagode mjere međunarodnih putovanja, dodajući da će uskoro izdati daljnje smjernice.

Pitanje koji će soj prevladati

O novom soju koronavirusa razgovarali smo s pulmologom Sašom Srićom, koji nam je kazao kako još za sada nemamo zabilježen niti jedan slučaj omikrona u Hrvatskoj.

"Obzirom da imamo već zabilježene slučajeve u susjednoj Italiji i da imamo suspektni slučaj u Austriji, pitanje je samo kada će se pojaviti i u Hrvatskoj. To je pitanje zapravo koji će soj prevladati, da li i dalje poprilično visoko prisutni delta soj ili omikron", kaže Srića, dodajući da je u ovom trenutku teško reći koji će soj prevladati.

Ono što znamo na temelju iskustava od kolega iz Južnoafričke Republike jest da je to soj koji je zahvatio pretežno necijepljenu populaciju, a da su prosječna dob 15 do 20 godina mlađi u odnosu na delta soj, pojašnjava nam Srića.

Prema saznanjima koje imamo, omikron izaziva kliničku sliku koja se prezentira nešto blaže, iako je teško procjenjivati kako će to biti kod naše populacije, dodaje.

Kod pacijenata se pojavili hematomi

Što se tiče aktualne situacije s epidemijom i pacijentima koji se nalaze na liječenju od bolesti covid-19, Srića kaže kako zadnjih dana uočavaju specifične situacije.

Kaže kako su do sada najčešće komplikacije, uz ove respiratorne, bile nagle smrti zbog plućnih embolija zbog toga što su pacijenti bili izloženiji začepljenjima krvnih žila (što u plućnim arterijama, što u moždanim arterijama) i naglim smrtima zbog tromboza odnosno embolija.

"U zadnjih nekoliko dana zabilježili smo pacijente kod kojih je suprotna priča. Pacijenti koje smo respiratorno znali "popraviti", skinuli bismo ih na male doze kisika te je bilo pitanje trenutka kada će skroz biti odvojeni. Međutim, oni su razvili opsežne hematome što u trbušnoj stijenci, što u mišićima, koji su se prezentirali bolovima u trbuhu, odnosno bolovima u predjelu tog hematoma“, pojašnjava nam pulmolog, dodajući primjer jednog pacijenta koji je razvio veliki hematom, a koji se spustio u testise.

Kaže kako ovakve slučajeve nisu imali, ali zadnjih nekoliko dana ih primjećuju. "I to nisu izolirani slučajevi nego moram priznati da je relativno velik broj slučajeva koji se pojavio, u zadnjih dva do tri dana, pet do šest takvih slučajeva. To je nešto što je novost a ne znamo s čim bi u ovom trenutku povezivali“, pojašnjava nam.

U ovom trenutku pritisak na bolnice je izrazito velik, dodaje, a na naplatu dolazi onih 7 tisuća novooboljelih.

"Kapacitet KBC-a Zagreb je preko 90 posto popunjen, puno pacijenata je u hitnim i izolacijskim jedinicama koji su maksimalno zbrinuti sa svom potrebitom adekvatnom terapijom i čekaju slobodna mjesta u našim odjelima. Stanje je takvo da smo već u situaciji da eto moramo često puta birati i procjenjivati koji pacijent će dobiti prioritet pred intenzivnom“, veli nam.

"Pritisak na zdravstveni sustav je izuzetno velik, drže ga kompletno zdravstveni djelatnici. Što se tiče organizacije i službe u našoj bolnici, ona je na maksimalnoj razini, ljudi zaista beskrajno i predano rade, ali postoje limiti. U nama je volje, ali vidjet ćemo kako će to ići", kaže nam.

Cijepljenje i dalje najbolja zaštita

Iako se priča da bi novi soj mogao zaobilaziti imunitet stečen cjepivima, Srića kaže da se ljudi moraju cijepiti.

"Za sada još uvijek smatramo da i oni cijepljeni, bez obzira što se spominje da će novi soj možda zaobilaziti imunitet stečen cjepivima, ipak će u nekoj mjeri pacijenti biti zaštićeni. U kojoj mjeri, to je teško reći, no i dalje se preporuča cijepljenje neovisno o tome koji će soj dominirati. Bez obzira na cijelu priču, delta soj je i dalje prisutan te izaziva teže kliničke slike i odnosi dosta života", kaže nam.

Što se tiče samih mjera, kaže da je teško da ćemo moći ostati u relativno najliberalnijim mjerama te da će se nešto i u tom smislu morati postrožavati.

"I prije same pojave omikron soja, obzirom na porast novooboljelih i na lošiju epidemiološku sliku, smatram da se treba krenuti prema strožim mjerama. Odnosno, ono što stalno govorim - uvođenje covid potvrda i u kafiće, restorane i shopping centre - a u najmanju ruku i nošenje maski u zatvorenim prostorima, što uključuje i kafiće i restorane", kaže nam, dodajući da treba vidjeti kako će se situacija dalje razvijati.