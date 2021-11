Pulmolog Saša Srića komentirao je trenutno stanje s koronavirusom u Hrvatskoj te sutrašnje uvođenje covid-potvrda u državnim i javnim službama.

"Trend je blagog pada novozaraženih što se ne odnosi na broj hospitaliziranih. Oko 10-15 posto zaraženih će biti hospitalizirano s dva tjedna zakašnjenja. Opterećeni smo, ali još postoje kapaciteti. Ako dođe do dodatnog pada novozaraženih, hospitalizacija će još rasti pa tu još nismo dosegli vrhunac. Velik je broj pacijenata, šire se kapaciteti prema novim odjelima, prošireno je na Jordanovcu, imamo oko 150 kreveta, očekuje se da imamo kapacitete do 250 kreveta. Bitno je ljudstvo. Ako se trend nastavi, pitanje je hoće li biti dosta ljudstva", rekao je Srića za N1.

Osvrnuo se na podizanje šatora ispred KB Dubrava. "Potrebno je da budu u rezervi. To potencijalno može biti za pacijente s blažim oblikom. Otvaranje šatora u Dubravi nije stvar pritiska, nego osiguranja da stvar s hospitalizacijama ne eskalira", kazao je dodajući da moramo u pripremi imati sve scenarije.

'Covid-potvrde su nužnost'

Kazao je da je pobornik uvođenja, kao i proširenja covid-potvrda. "Ne smatram to diskriminacijom. Postojala je bolja opcija, zakon o cijepljenju, koji se mogao donijeti – obavezno cijepljenje prema kojem su krenule neke europske zemlje. Uvjeren sam da bi ta opcija prošla s dvotrećinskom većinom. Sad mislim da su covid-potvrde nužnost iako mislim da se zakasnilo. Zagovaram njihovo proširenje na trgovačke centre, restorane i privatni sektor. Ne radimo to da nekoga ugrozimo, nečiju slobodu, nego da zaštitimo nečije zdravlje. Primorani smo na takvu situaciju", kazao je.

Upitan smatra li testiranje boljom opcijom od covid-potvrda, Srića je kazao da to smatra neizvedivim. "Mjere su bitne jer cijepljeni mogu širiti virus, ali vjerojatnost je značajno manja. Kad bi se moglo cijelo pučanstvo testirati, ne bi to bilo loše, ali to je neizvedivo. Testiranje dvjestotinjak tisuća ljudi dnevno je jako teško izvedivo, trebat će doći do preraspodjele sustava", kazao je, dodajući da bolja opcija od covid-potvrda trenutno ne postoji.

'Neshvatljivi su mi ovi prosvjedi'

Srića je komentirao prosvjede koji se održavaju svake večeri diljem Hrvatske. "Neshvatljivo mi je to. Mediji su bili korektni, propagirala se pozitivna poruka. Postoje oni koji manipuliraju, skupljaju jeftine poene, nije dobro prosvjedovati protiv zdravlja, protiv nečeg za što se borimo. HUBOL je oštro odgovorio biskupima da nisu poslušali poglavara Katoličke crkve koji poziva na cijepljenje. Mislim da se crkva nije postavila jasno očito koketirajući s populizmom. Crkva mora pozivati na zdravlje", poručio je.

O Milanoviću: 'Neodgovorno je reći narodu da radi kako ga volja'

Komentirao je potom i izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je danas komentirao "gluposti s mjerama". “Mislim da reći narodu da radi kako ga volja, da je to neodgovorno. Nošenje maski, kraći boravak u zatvorenom, to je jako bitno. Milanović šalje neodgovorne poruke", kazao je Srića, dodajući da nije zagovornik lockdowna kakav je uveden u Austriji. "Nisam zagovornik lockdowna sad, ni podjela, ali za covid-potvrde jesam. Smatram ih nediskriminirajućim", rekao je.

“Ako se ne procijepi očekivani postotak oko 85 do 90 posto, morat će se posezati za nekim mjerama. Možda će se morati ići na opciju zakona. Lockdown za necijepljene će biti zadnja opcija, vjerujem", dodao je. Osvrnuo se i na sezonu gripe, rekavši da za sada još nisu imali slučaj da je osoba istovremeno oboljela od gripe i od koronavirusa.