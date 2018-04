‘Ovo ništa nije bilo režirano, sve je iskreno i spontano. Ne želimo da nam se politika uvlači u cijelu priču. Došao nam je Pernar napraviti nekakav ekskluzivni intervju sa Sašom, on mu je rekao ne.’

Saša Pavlić, koji od subote nosi križ iz Rijeke do Zagreba hodajući starom riječkom cestom da bi upozorio kako dok ima novca za kupnju borbenih zrakoplova, mora ga biti i za djecu kojoj su potrebni skupi lijekovi te želi apelirati na svijest onih koji mogu nešto učiniti da to i naprave, danas bi trebao stići na Markov trg.

‘Zadovoljni jer smo našu misiju priveli kraju’

Pavlić je sinoć stigao u Zagreb, a jutros je oko 9 sati bio u Savskoj ulici. Jučer je na svom Twitteru objavio i da zbog dugog hodanja ima probleme s desnom nogom, pa je dobio tablete, zavoje i pomoć fizioterapeuta, a zbog ozljede mu je u pomoć pristigao i Marin Stošić koji je jučer nosio križ umjesto ozlijeđenog Saše. ‘Prije svega smo silno zadovoljni jer smo našu misiju gotovo priveli kraju. Trebamo se svi sastati u 11 sati na Markovom trgu i Vladi uručiti križ. Toplo se nadamo da ćemo ipak biti primljeni na razgovor da im uistinu kažemo što mislimo’, poručio je Stošić, javlja 24 sata.

‘Ako Vlada ne da rješenje, natrag ću isto pješke, makar u kolicima’

Stošić je mislio da će zbog Sašine ozljede morati sam donijeti križ pred Vladu, no on mu se jutros ipak pridružio.’U svakoj državi prioritet su bolesna djeca, i pred avionima i pred svim. Nadamo se da će Vlada učiniti nešto, da u to ne vjerujemo, ne bi ovo niti radili. Mi smo senzibilizirali javnost za ove i neke slične probleme. Saša je pola puta plakao, ljudi ga prepoznaju…Ovo ništa nije bilo režirano, sve je iskreno i spontano. Ne želimo da nam se politika uvlači u cijelu priču. Došao nam je Pernar napraviti nekakav ekskluzivni intervju sa Sašom, on mu je rekao ne’, ispričao je za 24 sata.

Pavlić je pak ranije istaknuo da je njegov cilj da se predstavnici Vlade sastanu s predstavnicima udruga oboljele djece i nađu rješenje za njih.

‘Ako Vlada donese zakon kojim će se riješiti problemi djece, natrag ću također ići pješke pa makar u kolicima’, poručio je Saša Pavlić.