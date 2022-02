Znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković i promotor znanosti Saša Ceci opisao je za Večernji list kakve je sve neugodnosti doživio na društvenim mrežama u posljednjih godinu dana pandemije koronavirusa.

Kaže da je i prije pandemije doživljavao gruba vrijeđanja, pa mu nije bilo ništa posebno novo, ali da možda ipak nije očekivao "toliki intenzitet mržnje i prezira, i trajanje".

"Slično kao u filmu ''Beskrajni'' dan, svako jutro ista pjesma... Otvaram Facebook i čistim sa zida komentare nepoznatih ljudi koji mi dolaze prijetiti, vrijeđati ili jednostavno me daviti. Ovo davljenje je, doduše, nova fora i to im je jedan od uspješnijih načina ometanja jer radi puno bolje od prijetnji na koje smo već oguglali. I tako umjesto da mi poručuju da ostavim njihovu djecu i sebi napravim svoju – fala na tom nepitanju, imam, ili da komentiraju moju težinu – jer što god da debeli kaže, to mora bit automatski loše za zdravlje – oni zaglume da ih nešto iskreno zanima o cijepljenju, ili o kovidu, ili o mjerama... i onda dave satima, uvijek s jednim te istim pitanjima, da bi se na kraju vratili na početak...", piše Ceci.

Prijetnje smrću

"Što se tiče prijetnji smrću, mnogi kolege su kao i ja dobivali slike vješala koja se pripremaju za nas, nekakve datume kad će nam suditi, da se pripremimo na krvave gaće i nemam pojma na što sve ne. Neko vrijeme smo to prijavljivali Facebooku, ali oni izgleda nemaju ljude koji mogu evaluirati takve stvari na hrvatskom jeziku pa bi naše prijave gotovo u pravilu bivale odbačene", otkrio je.

Ceci je istaknuo da je problem s prijetnjama smrću eskalirala kad se on osobno našao na 14. mjestu neke online liste za odstrjel.

"Nije tu bilo samo moje ime i slika, nego su tražili da im se jave ljudi koji znaju naše druge osobne podatke – gdje živimo, kuda šetamo, koja nam je registracija auta, svašta nešto. Preplašilo je to neke s te liste, svakako. Kako ne bi? No na toj listi su srećom bili i neki valjda bitni političari pa je ta stvar ubrzo nestala s Interneta", tvrdi Ceci.

Situacija s djecom u SAD-u

Prisjetio se kako je prije nekih pola godine prenio vijest da u jednoj slabo procijepljenoj saveznoj državi SAD-a nemaju više slobodnih respiratora za djecu. Priče iz SAD-a je, kaže, dijelio jer se tada tamo varijanta delta već dosta proširio i očekivalo se da će uskoro doći i kod nas.

"...Ubrzo po objavljivanju te vijesti o djeci na zid mi se sjurila gomila beskrajno ljutitih ljudi sipajući prijetnje i uvrede. Nekolicina njih uspjela je artikulirati to što ih muči: da sam ja grozna osoba jer manipuliram djecom tvrdeći da su ona na respiratorima zbog COVID-19, a to je zapravo neka skroz druga bolest. MIS-C ili što li? A to je nešto skroz drugo", piše Ceci.

"MIS-C je, inače, dječji multisistemski upalni sindrom koji koji je najgora komplikacija kod djece tijekom ili kratko nakon infekcije ovim novim koronavirusom. Danas to skoro svi znamo, ali tada me stvarno iznenadilo koliko je ljudi znalo da MIS-C uopće postoji. Ono, iskreno, tko je ikad čuo za to, a da nije liječnik ili je imao nesreću da mu dijete to dobije? A kod mene na zidu, sve sam doktor House do doktora Housea. Naročito mi je bilo fascinantno kako su svi točno znali netočnu informaciju – da to sigurno nema nikakve veze s koronom. Takvo duboko uvjerenje u pogrešnu stvar i tolika beskrajna ljutnja nikad nisu slučajne. I, doista, ispalo je da je jedan od one uvijek iste nekolicine s Facebooka podijelio sliku mog posta i sve te budalaštine koje su onda oni masovno prenijeli kod mene", dodaje.

Maltretiranje postaje sve gore

Ceci kaže da nastavljam s čišćenjem svog zida, ali da ga nešto sve više brine.

"Ovo maltretiranje postaje sve gore i gore, i vidim da dosta ljudi više nema snage. Što kad uvredama i prijetnjama konačno uspiju ušutkati sve ljude koji zaista jesu stručni za imunologiju, infektologiju, virologiju ili epidemiologiju. One koji nam danas najviše trebaju. I sve one koji nam na našim društvenim mrežama i u medijima mogu objasniti što nam se to točno događa, i što nam je raditi da smanjimo šansu da nam se dogodi zlo ili da zlo nanesemo nekome drugome. Objasniti nam sve te nove sojeve i kad ćemo dočekati ova nova cjepiva. I da nam uklanjaju sve ove nove zablude koje nam naši stari muljatori svakodnevno usađuju. Što ćemo kad na kraju pamet zašuti, a galama pobijedi? Kakvo ćemo društvo, i kakav svijet ostaviti svojoj djeci koju, navodno, svi toliko jako pokušavamo zaštititi? Evo, ja više ne znam", zaključuje Saša Ceci za Večernji list.