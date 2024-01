Ministar financija Marko Primorac nakon sjednice Vlade komentirao je činjenicu da savjetnik u ministarstvu može imati višu plaću od ministra.

"Ja to pozdravljam, mislim da je to super. Mislim da ministri trebaju imati još manje plaće i da supružnici ministara isto trebaju imati manje plaće i da ministri kad završe mandat ne bi trebali nigdje raditi i da njihovi supružnici ne bi trebali nigdje raditi", odgovorio je sarkastično na pitanje novinarke N1.

Podsjetimo, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u srijedu je rekao da se nakon porezne reforme može dogoditi da savjetnik ili glavni tajnik ministarstva može imati višu plaću od samog ministra.

Kako je novinarka bila ustrajna u pitanju nije li to nelogično, i još s obzirom na to da se spomenuta reforma predstavlja kao povijesna, Primorac je napomenuo da je on već govorio o tom temu pa se digla medijska hajka.

'Odlučio sam ne boriti se s tim jer nisam ovdje došao radi plaće'

"Mislim da sam bio jedan od prvih koji je ukazao na nelogičnosti u tom kontekstu iako je to politički nepopularno pa se digla medijska hajka, kao opet Primorac kuka radi plaće, nije mu dovoljna plaća… Pa sam odlučio ne boriti se s tim jer nisam ovdje došao radi plaće, ali mislim da ste u mom prethodnom odgovoru shvatili o čemu se radi", naveo je.

"Cilj je, pa i u medijskom prostoru prikazati ministre i državne dužnosnike kao osobe koje bi trebale biti bez svih prava, gleda se što njihovi supružnici rade, što im prijatelji rade, tko im je prijatelj. Ne daj Bože da taj prijatelj ima nekakvih novaca, to je još veći problem", dodao je.

"Prati se gdje radi nakon mandata, najbolje da nigdje ne radi, gleda se što vozi, mislim da je to populistička priča i da bi se mediji trebali aktivnije uključiti jer vjerujem da je i vama očito kako upravo ovakav stav može pridonijeti povećanju učinkovitosti i kvalitete javne uprave u Hrvatskoj", rekao je ministar.

Jandroković neprecizan o datumu parlamentarnih izbora

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nije želio danas preciznije reći kada će se raspustiti aktualni saziv Sabora. Poručio je da je datum parlamentarnih izbora politička odluka, a parlamentarni izbori će se održati u drugom ili trećem tromjesečju.

U ponedjeljak, 15. siječnja, počinje 21. plenarna sjednica Hrvatskog sabora u ovom sazivu. Sabor će raditi 10 tjedana do 22. ožujka, kada slijedi stanka u Velikom tjednu.

Kakav će biti nastavak nakon toga, u ovom trenutku vam ne mogu dati precizan odgovor, izjavio je Jandroković. Na pitanje hoće li 22. ožujka biti zadnji dan zasjedanja u ovom sazivu, Jandroković kaže: "Možda da, a možda i ne."

"Kolega Bauk rekao je prije ljeta, a kolega Beljak poslije ljeta, tako da je sigurno jedan od njih dvojice u pravu", naveo je istaknuvši da je odluka o datumu izbora uvijek dio političke igre.

