SARKASTIČNI KALINIĆ KOMENTIRAO MILANOVIĆEVU IZJAVU: ‘Sunce mamino pametno, svaka bi mama bila ponosna na njega’

Sve Hrvate bih zamolio da ne trče u dućane, dućani će biti snabdjeveni. Mislim da smo trebali biti brži i ne raditi da ovi koji uđu s granice da se stave u samoizolaciju, jer nema kazne za to. Ne vidim razloga zbog čega mi kasnimo u tome. Smatram da se s odlukama kasni, rekao je Pavle Kalinić

Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama za N1 je komentirao poteze koje je Grad Zagreb, kao i Republika Hrvatska povukla kad je u pitanju epidemija koronavirusa.

“Sve Hrvate bih zamolio da ne trče u dućane, dućani će biti snabdjeveni. Mislim da smo trebali biti brži i ne raditi da ovi koji uđu s granice da se stave u samoizolaciju, jer nema kazne za to. Ne vidim razloga zbog čega mi kasnimo u tome. Smatram da se s odlukama kasni, jedina osoba na državnoj razini koja ima maksimalno povjerenje je ministar zdravstva Beroš. Imam povjerenje i u ministra Božinovića, ali mislim da će oni morati jače to pogurati i da će trebati striktnije kažnjavati”, rekao je Kalinić za N1.

Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao da velike kupovine i pražnjenje polica trgovina nisu potezi iz panike, Kalinić je rekao: “Sunce mamino pametno, svaka bi mama bila ponosna na njega.”

BEZ NASTAVE U ŠKOLAMA I FAKULTETIMA, ZATVARAJU SE I VRTIĆI; Premijer: ‘U ratu smo protiv virusa’; Milanović dao savjet: ‘To neće biti lako, ali…’

EVO KOJE MJERE PROVODI GRAD ZAGREB; Milan Bandić upozorava: ‘Opasno je podcijeniti epidemiju, ali još je opasnije širiti paniku’

‘U Hrvatskoj se, nažalost, svemu smiju’

U Zagrebu je karantena na Sljemenu, a grad je odavno pripremljen, istaknuo je.

“U Hrvatskoj se, nažalost, svemu smiju. Nadam se da drugi imaju onoliko opreme koliko smo mi u Gradu Zagrebu nabavili i još uvijek nabavljamo, ali je problem što je sad teško nabaviti”, rekao je Kalinić, dodavši da se radi maksimalno što se može te da su zagrebačke ljekarne na sebe preuzele da proizvode dezinficijense.

‘Strah me da će od idućeg tjedna broj zaraženih početi eksponencijalno rasti’

“Ljudi trebaju izbjeći okupljanja, manifestacije. Što se mene tiče, okupljanja sva trebaju odgoditi. Strah me da će od idućeg tjedna broj zaraženih početi eksponencijalno rasti, jer ono što je ljude najviše začudilo da je bio premali broj onih kontroliranih i strah me da se to ne poveća”, rekao je Kalinić.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.