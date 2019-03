ŽURNAL OBJAVIO DOKUMENTE, SOA VRBOVALA STUDENTE IZ BiH? ‘Tražili su da špijuniram selefije. Odbio sam. Protjerali su me iz RH za 6 dana’

Portal Žurnal.info iz BiH objavio je danas navodna svjedočanstva i dokumente o tome da je SOA vrbovala studente iz BiH da u Maoči prikupljaju informacije o teroristima u BiH, da su tražili popise pripadnika Armije BiH, a od jednog selefije iz Zenice tražili da podmeće oružje u BiH

Ovih dana ponovno su zakuhali odnosi BiH i Hrvatske nakon što je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio da je hrvatska tajna služba SOA vrbovala pripadnike selefijskog pokreta u BiH da krijumčare oružje u tu zemlju. Navodno je čitava operacija poduzeta kako bi se opravdale ranije tvrdnje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da u BiH boravi na tisuće islamističkih ekstremista te da predstavljaju prijetnju sigurnosti u regiji. SOA je promptno odbacila optužbe da Hrvatska pomaže terorizam ocijenivši ih “neistinitima i zlonamjernima”.

Danas je, pak, sarajevski Žurnal.info objavio tekst u kojem se tvrdi da su hrvatske vlasti u proteklih godinu dana protjerale iz Hrvatske više desetaka državljana BiH proglasivši ih “opasnošću po nacionalnu sigurnost”. Taj je portal objavio i navodna svjedočanstva te dokumente koji govore da je SOA vrbovala studente iz BiH da u Maoči prikupljaju informacije o teroristima u BiH, da su tražili popise pripadnika Armije BiH, a od jednog selefije iz Zenice tražili da podmeće oružje u BiH. Donosimo tekst Žurnala.info u cijelosti.

MINISTAR SIGURNOSTI BIH: ‘Otkrili smo tajnu operaciju hrvatskih obavještajaca, cilj je bio dokazati Kolindine izjave’

‘Tražili su da idem u Zavidoviće gdje se okupljaju selefije’

“Zovem se E.O. (identitet poznat redakciji). U Zagreb sam preselio 2014. godine kao maloljetnik. S početkom posljednje godine mog srednjoškolskog obrazovanja primio sam poziv od dotičnog Zvonka, uposlenika Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske (SOA). Našli smo se u ulici Petrinjska 30 u Zagrebu. Od mene je traženo da isključim telefon.” I tako je ovaj Zavidovićanin postao “suradnik” hrvatske obavještajne službe SOA. Mjesecima su ga, tvrdi u ispovijesti za Žurnal, ispitivali o selefijama u BiH, o naseljima u Zavidovićima i o osobama u zagrebačkoj džamiji.

“Nalazili smo se na kavi u Leggieru u Lastovskoj ulici, bili smo često u McDonaldsu. Nudio mi je ponekad novac, a nerijetko je na mene vršio pritisak. Prijetio mi je protjerivanjem iz Hrvatske. Tražio je od mene šifru mog Facebook profila”, kaže E.O. u razgovoru za Žurnal.

“Koja ti je nova lozinka za FB, trebam nešto provjeriti”, napisao je službenik SOA-e, koji je se predstavio kao Zvonko, našem sugovorniku u siječnju 2016. godine.

Uslijedila je, potom, poruka: „đe ba zapelo“, pa onda poziv. E.O. nije odgovarao. No, kasnije se, ipak, našao sa izvjesnim Zvonkom i njegovim kolegom.

“Tražili su od mene da idem u mesdžid Oaza u Zavidovićima gdje se okupljaju selefije. Tražili su od mene da idem u Gornju Maoču i Bočinju, pa da boravim tamo određeni period. Odbio sam”, kaže E.O.

PLJUŠTE BURNE REAKCIJE NA TEŠKE OPTUŽBE IZ BiH: ‘Ako je to istina, Hrvatska je poticala terorizam na području druge države’

‘Tražili su od mene informacije o bradonjama, vehabijama’

Nedugo nakon toga, pozvali su ga u policiju. Uručili su mu rješenje da u roku šest dana mora napustiti Hrvatsku, jer, prema procijeni SOA-e, predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost ili, u prevodu, da je “radikalni islamist blizak terorističkim skupinama”. E.O. danas živi u Sarajevu. Njegovi roditelji su u Zagrebu. I njima je prijećeno protjerivanjem u trenucima kada je njihov sin tjeran da radi za SOA-u. Ovaj mladić u Hrvatsku danas može ući samo kao turist. Bez prava boravka.

Semir Aganović iz Travnika u Hrvatsku ne može ući iduće tri godine. Prvo je u listopadu 2018. godine MUP Republike Hrvatske, Policijska postaja Sinj izdala “dozvolu za boravak i rad” bh. državljana Semira Aganovića i to kao tesara u kompaniji Jukić-dam d.o.o.. Dozvola za boravak mu je vrijedila do 22. listopada 2019. godine. No, petnaest dana nakon što je MUP procijenio da nema smetnji za njegov boravak i rad u Hrvatskoj, pozvali su ga pripadnici Hrvatske obavještajne službe.

“Dva puta po dva sata su me saslušavali. Tražili su od mene informacije o bradonjama, vehabijama. Pitali gdje se kreću. Ja sam rekao da nemam pojma o tome. Pitali su o teroristima u BiH. Kada sam rekao da ne znam ništa, donijeli su rješenje da sam opasnost za nacionalnu sigurnost Hrvatske. Protjeran sam“, ispričao je za Žurnal Semir Aganović.

U zapisniku Policijske postaje Sinj, od 16. 11. 2018. godine, navedeno je da je postupak protjerivanja pokrenut “na temelju zahtjeva SOA”. Dakle, ista policijska stanica je samo 20 dana ranije tvrdila da nema nikakvih smetnji za boravak Semira Aganovića na teritoriji Hrvatske. No, nakon što je Aganović kazao da ništa ne zna o “teroristima i vehabijama u BiH“, postao je opasnost po nacionalnu sigurnost Hrvatske. U prijevodu – terorist.

KOPAL O MEKTIĆEVIM OPTUŽBAMA: ‘Hrvatska snažno i nedvosmisleno odbacuje njegove tvrdnje i insinuacije’

‘Odbio sam raditi za SOA-u i nakon toga sam protjeran’

H.M. je zavarivač iz Zenice. Četrnaest godina je živio na teritoriji Hrvatske, gdje je 2014. godine stekao status “stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj”. No, onda su ga pozvali u SOA-u.

“Dvaput su me saslušavali. I na kraju svakog razgovora su od mene tražili da radim za njih. Ja sam odbio. Nakon toga sam protjeran“, kazao je H.M. u razgovoru za Žurnal.

Rješenje o protjerivanju doneseno je 4. svibnja 2018. godine. Ovaj Zeničanin je proglašen “opasnošću po nacionalnu sigurnost Hrvatske“. Dakle, osoba koja se može dovesti u vezu sa terorizmom.

“Hoćete li jednu rakijicu”, pita ekipu Žurnala Sabahudin Jašarević, još jedan Zeničanin koji je postao opasnost “za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske”.

Trinaest godina Jašarević je živio i radio u Zagrebu. Nikada, do listopada prošle godine, nije imao problema sa produžavanjem boravka. No onda su ga pozvali iz SOA-e i stavili mu papir na stol.

“Tražili su od mene spisak mojih suboraca iz rata. I tražili su informacije o bradonjama. Pitali su ima li u Zenici bradonja. Ja sam rekao da ih ima i u Zenici i u Zagrebu. Dvaput sam bio na ispitivanju. Tražili su od mene informacije o ratu, o borcima Armije R BiH, oficirima, gdje je tko djelovao… Kada im nisam dao ono što su očekivali – protjeran sam“, ispričao je Jašarević u razgovoru za Žurnal.

SDA OPTUŽUJE HRVATSKU ZA NEPRIJATELJSKO DJELOVANJE: ‘Policija treba poduzeti hitne mjere, a Vlada RH se očitovati o svemu’

Odbili suradnju pa proglašeni nepoželjnima i protjerani?

Svi ovi sugovornici, piše Žurnal.info, zatražili su pomoć i od sigurnosnih agencija BiH. Svatko od njih tvrdi da poznaje najmanje po pet bh. državljana koji su na isti način tijekom 2018. godine protjerani iz Hrvatske, iako nitko nije napravio ikakav prekršaj. Jedini problem je bio što nisu zadovoljili očekivanja hrvatske obavještajne službe SOA.

Državljanin BiH H.Č. nije radio u Hrvatskoj. No, zbog posla na teritoriji EU često je prolazio kroz Hrvatsku. Od siječnja prošle godine pripadnici SOA-e pokušali su ga vrbovati. Prijetili su mu zadržavanjem na granici, raspitivali se o njegovom djelovanju unutar selefijskog pokreta. Sigurnosnim agencijama BiH je prijavljeno da su H.Č. na jednom od sastanaka, održanim krajem travnja, nudili da prebaci paket s naoružanjem iz Doboja do Zenice. Plan je bio da se, nakon prebacivanja oružja, o svemu obavijeste bh. policijske agencije koje bi presrele paket te bi, time, bilo potvrđeni navodi o radikalizaciji u BiH. Akcija je trebala biti provedena u koordinaciji sa MUP-om RS-a, te odabranim kadrovima u SIPA-i.

Upravo je u tom periodu, jedan od visokopoziconiranih hrvatskih kadrova u SIPA-u obavještavao svoje kolege u Tuzli da bi pripadnici selefijskog pokreta mogli na području Doboja prenositi određenu količinu naoružanja – zaključuje se u tekstu objavljenom na Žurnal.info.

PREMIJER KOMENTIRAO TVRDNJE KAKO HRVATSKA PODUPIRE ISLAMISTE U BIH: ‘Kreativna manipulacija i kompletna besmislica’