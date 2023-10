Dokumentarni serijal ‘Dosje Jarak’ može se svrstati uz bok najboljih svjetskih dokumentarnih ostvarenja, rekao nam je to bivši glasnogovornik Vlade Ratko Maček nakon odgledane prve epizode koja tematizira ubojstvo Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića.

Gledatelji RTL-a moći će ju pogledati u četvrtak, 2. studenog od 22.30 sati. Dan ranije, gledatelji mogu ‘Dosje Jarak’ pogledati ekskluzivno na platformi Voyo.

Maček nam je priznao da mu je bilo s jedne strane grozno gledati budući da mu je Pukanić bio prijatelj. “Mi nismo nikada zloupotrebljavali to naše prijateljstvo”, kazao je.

Maček je jedan od protagonista prve epizode. I sam je stao pred kamere nasuprot Andrije Jarka i prisjetio se atentata koji je Hrvatsku zavio u crno i šokirao građane, ali i najviše državne institucije. Posebno je pohvalio pristup kojim je RTL obradio ovu priču.

“Sjajni Andrija Jarak i Dario Todorović su odradili fantastičan produkcijski posao. Postprodukcija u montaži RTL-ovih majstora, bilo je impresivno. Volim dokumentarce, makar se radi i o ovom žanru realnog zločina. Ovo je uz bok najboljih svjetskih dokumentaraca”, zaključio je.

'Drago im je da se konačno krenulo prčkati po tome'

Jarku su povjerenje ukazali i oni koji do sada nisu nikome pričali o svojim najtežim danima. Među njima su i Sara Pukanić, kći ubijenog osnivača Nacionala i njegova sestra, Anka.

“Mislim da su napravili predivan posao. Uhvatili ste me sad odmah nakon tako da sam puna dojmova, ali stvarno, bilo je divno", rekla je sa suzama u očima za kamere RTL-a Danas.

Dario Todorović nam je priznao da je dosta pazio na tehničke stvari u serijalu jer mu je stalo da sve bude na vrhunskoj razini. Nakon ekskluzivne projekcije za predstavnike medija ipak mu je bilo važnije pratiti reakcije ljudi koji su pogledali prvu epizodu, među njima posebno reakcije sugovornika te obitelji Ive Pukanića.

Foto: RTL Foto: RTL

“Nakon projekcije su me samo zagrlili i to mi je bilo dovoljno da shvatim da su zadovoljni i da im se sviđa na koji je način njihov brat i otac portretiran. Drago im je da se konačno krenulo prčkati po tome, da se krenulo razdrmati naše službe - i policiju i nadalje, da se malo vrate u natrag i shvate ovo je nedovršeno. Da odu provjeriti jesu li možda nešto propustili. I ako smo uspjeli napraviti da se nešto malo pokrene, ja sam jako zadovoljan”, istaknuo je Todorović.

‘Dosje Jarak’ predstavlja true crime serijal o najtežim zločinima koje Hrvatska pamti. Autorski ga potpisuju Andrija Jarak i Dario Todorović. Andrija Jarak usto je i voditelj, a Todorović scenarist i redatelj dokumentarnog serijala true crime žanra koji baca novo svijetlo na zločine koji su se urezali duboko u kolektivnu svijest građana. 'Dosje Jarak' donosi četiri sjajna uratka.

Prve dvije epizode prate ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, a potom slijedi nastavak o ubojstvu Ivane Hodak te onaj o masakru kojeg je u Zagorju počinio general Korade.

POGLEDAJTE VIDEO: On je najpoznatiji hrvatski TV reporter. On je osoba kojoj vjerujete. On je Andrija Jarak i napravio je - Serijal Dosje