SAPUNICI NEMA KRAJA: ‘Raspušteni smo jer se borim protiv HDZ-ovca Milinovića, u SDP-u ima dvostrukih igrača’

Najveća oporbena stranka već se mjesecima bori s unutarnjom krizom. SDP je duboko podijeljen na klanove, a probleme koje stranka proživljava vrlo dobro pokazuje najnoviji potez ličko-senjskog SDP-a koji je raspustio sva stranačka tijela u SDP-u Gospić. Do tog je poteza došlo tek tri dana nakon što je isti taj gospićki SDP dao poporu četvorici suspendiranih – Siniši Hajdašu Dončiću, Peđi Grbinu, Mihaelu Zmajloviću i Vedranu Babiću.

Lista za odstrel

Sad već praktično bivši predsjednik gospićkog SDP-a Nikola Maras odlučio je o tome progovoriti za Večernji. Kaže kako razlog za raspuštanje organizacije nije tek potpora suspendiranima, već je na listu za odstrel, kako tvrdi, došao jer je ‘neprestano ukazivao na povezanost ličko-senjskoj i primorsko-goranskog SDP-a s HDZ-om’. Dodaje i kako je potvrdu u prilog tome dobio kad je Klub zastupnika SDP-a, prije glasanja o nepovjerenju ministru financija Zdravku Mariću, tražio zamjenu Ivana Klarina koji je podnio ostavku na dužnost u Saboru.

Večernji iz vodstva SDP-a doznaje kako je prvi izbor bio Maras, koji je inače na listi u 9. izbornoj jedinici bio šesti te imao velik broj preferencijskih glasova.

Sukob koji traje godinama

‘Sam Bernardić u lice mi je rekao da želi da ja uđem u Sabor. Neki iz vodstva su me nagovarali, razmislio sam i na kraju pristao. No, kada je to trebalo i realizirati, Bernardić mi je kazao da odluku mora promijeniti jer mu je Erik Fabijanić, predsjednik Glavnog odbora SDP-a, zaprijetio ostavkom na tu funkciju ako ja uđem u Sabor’, rekao je Maras, koji kaže da razlog tome leži u njegovoj gorljivoj borbi protiv Darka Milinovića, inače župana Ličko-senjske žuoanije. Taj sukob traje godinama.

‘U Lici i u dijelu Primorsko-goranske županije postoji kohabitacija između SDP-a i HDZ-a. Mnogi u ličko-senjskom SDP-u dvostruki su igrači, ta sprega jako dobro funkcionira i ja sam na to često ukazivao. A kada im netko takne u njihove interese, onda se osjete ugroženi. I to se dogodilo’, tvrdi Maras.

Maras je i na svojem Facebook profilu objavio ove optužbe.

Fabijanić je kratko odgovorio da se ne bavi tračevima te da ne komentira laprdanja. ‘A o tome koliko ja koaliram s HDZ-om najbolje govori moja politička karijera duga 27 godina’, dodao je Fabijanić.