SANKCIJE ZBOG KRŠENJA SAMOIZOLACIJE, ALI I LIHVARSKOG DIZANJA CIJENA: Prijete im kazne i do 15.000 kuna

Zbog nepridržavanja mjera samoizolacije sankcionirano je 150 prekršitelja, a kod 14 gospodarskih subjekata utvrđena je povreda odluke i zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, priopćio je u petak Državni inspektorat.

Vezano uz postupanja sanitarnih inspektora Državnog inspektorata zbog nepridržavanja mjera samoizolacije, na današnji dan 150 prekršitelja je sankcionirano, izvijestio je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Kod 48 se još utvrđuju činjenice

U izjavi koja se prenosi u priopćenju izvijestio je da su zaključno s jučerašnjim danom tržišni inspektori Državnog inspektorata obavili 233 inspekcijska nadzora gospodarskih subjekata na području Hrvatske.

U 48 inspekcijskih nadzora se utvrđuju činjenice, dok je kod 14 gospodarskih subjekata utvrđene povrede odluke i zakona, to jest utvrđeno je povećanje cijena za proizvode iz kategorija dječje hrane, dječjih pelena, tjestenine, brašna, jestivog ulja, šećera, soli, riže, mesnih i ribljih konzervi, vode za piće, zaštitnih rukavica, deterdženata za rublje te sredstava za dezinfekciju vode, prostora i ruku.

Iz Državnog inspektorata podsjećaju na odluku Vlade o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode i Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, na temelju kojih tržišni inspektori od 17. ožujka obavljaju inspekcijske nadzore subjekata koji obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Hrvatske.

Kazne i do 15.000 kuna

Ističu da prekršajne mjere predviđaju kaznu za pravnu ili fizičku osobu u iznosu od peterostrukog do dvadesetorostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena, dok je novčana kazna za odgovornu osobu u pravnoj osobi predviđena u iznosu od tri tisuće do 15 tisuća kuna.

Nadalje, navodi se u priopćenju Inspektorata, Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno je obavljanje nepoštene odnosno agresivne poslovne prakse. Stoga, ako inspektori u nadzoru utvrde da je trgovac neposredno prije 5. ožujka, kada je Ministarstvo zdravstva službeno proglasilo opasnost od epidemije, kao i od 11. ožujka, kada je službeno proglašena epidemija, pa do dana donošenja odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena i nadalje do dana obavljanja nadzora, povećavao cijene proizvoda, a za robu i proizvode koji su već bili zaduženi kod trgovca kao i za robu za koju nije bilo povećanja nabavne cijene, takvome će zabraniti agresivnu poslovnu praksu.

Kada je riječ o kaznama za trgovca za kojeg se utvrdi da se koristio takvom nepoštenom praksom, ona seže od 10 tisuća do 100 tisuća kuna za pravnu osobu, zatim od 10 tisuća do 15 tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za fizičku osobu u iznosu od pet tisuća do 15 tisuća kuna.