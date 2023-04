Rijetko kome dobro ide biznis od kad je sve poskupjelo i pogotovo u doba inflacije. S druge strane pokazalo se da ide second hand trgovinama, a prodaja rabljene odjeće u svijetu je porasla za 24%, javlja Danas.hr RTL-a.

Statistika kaže da je odjeća u Hrvatskoj poskupjela 11% u godinu dana. Na udaljenosti nekoliko stotina metara čak tri second hand trgovine u Zagrebu. U jednoj je bio veliki popust i gotovo sva odjeća na 50 posto snižena.

"Sve na meni je second hand. Dosta često se znamo skupno dogovoriti i krenuti u obilazak second handova. To nam bude kao izlazak", kaže Zagrepčanka Ema Kraljević.

Cijene su jeftine

"Dolazimo i zato što je jeftinije i možemo naći markiranu odjeću. A razlog je i što je sve jako poskupjelo", kaže Vesela Bitenc.

Cijene su jeftine, kupaći kostim prodaje se za 3 eura, donje rublje za euro i pol, majice i haljine za euro. A za pronaći pravu stvar koja ti odgovara iziskuje malo više vremena. Treba sve dobro pretražiti, ali zato se trud na kraju isplati.

Džemper je jedan euro, a isto toliko košta i baloner. Najskuplje su traperice, čak dva i pol eura.

"Trenutno su kod nas cijene 1 eura pa na dalje. Trenutno ne možete kupiti ništa skuplje od 5,6 eura", kaže vlasnica second hand trgovine Melita Čihek koja primjećuje da je sve više mladih kupaca koji pomno biraju komade.

"Kod njih je bitno da to bude nekakav vintage. Što je starije to je bolje, nema pravila", ističe Čihek.

Unikatne stare stvari

Još jedno mjesto u nizu u kojem nije sve 1 euro, ali u vintage trgovini možete pronaći unikatne stare stvari kakve se rijetko vide.

"Kad sam u prolazu uvijek navratim i nađe se neki dobar komad. Nešto što nije bilo prošli put. To je zapravo prednost ovakvih dućana", kaže Zagrepčanka Olivera Štakić.

Isidora Štakić kaže da sve više mladih dolazi kupovati na ovakva mjesta. "Postoji nekakav trend, većinom na TikToku, ali vjerujem da i zato što dosta ljudi sluša glazbu osamdesetih", ističe Isidora.