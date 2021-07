Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem komentirala je najave obveznog cijepljenja u obrazovnom sektoru, smatrajući da su najave premijera kontradiktorne.

"Znamo da je u roku 24 sata prvo bilo rečeno da nema govora o obaveznom cijepljenju, a onda je bilo najavljeno da se razmišlja o uvođenju obaveznog cijepljenja za neke resore. Razmišljajući u formi bilo kakve represije ili nametanja obaveze cijepljenja, neće polučiti zadovoljstvo među zaposlenicima u zdravstvu, ni među zaposlenima u školstvu. Ovakva retorika sigurno ne motivira ljude na cijepljenje”, rekla je Šprem za N1.

“Ja sam uvijek za to da imamo afirmativni pristup, da nemamo kontradiktorni pristup i mislim da se takvim pristupom postižu puno bolji rezultati. Odgovornost je i uloga Vlade da razmišlja o zdravlju građana, ali moramo biti svjesni da se u sektoru obrazovanja cijepilo već mnogo učitelja i mi smo kao sindikat vodili bitku barem mjesec dana i tražili da se regulira to prioritetno cjepivo jer su mnogi zaposlenici to tražili”, dodala je.

Oko 40 posto necijepljenih

Predsjednica Sindikata je istaknula kako se još uvijek ne raspolaže točnom brojkom o broju (ne)cijepljenih u sektoru obrazovanja, ali da im je rečeno da je ostalo oko 40 posto necijepljenih.

“Većina zaposlenika koji su se željeli cijepiti su to realizirali dok je trajala nastava. Treba biti svjestan da postoje i oni koji imaju nekakav strah od cijepljenja ili se ne žele cijepiti”, rekla je Šprem, dodajući kako je postotak od 40 posto podatak koji je iznijelo ministarstvo ali da nije sigurna je ti taj broj točan.

“Mnogi su u toj fazi, dok se još nije osiguralo prioritetno cjepivo, otišli privatno obiteljskom liječniku. Mnogo njih je i preboljelo covid i mislim da je prva zadaća resornog ministarstva da pokuša saznati točan broj. Ovako u toj šumi informacija nismo saznali točan broj onih koji se nisu cijepili”, rekla je.

Kontradiktorne informacije

Šprem je dodala kako je činjenica da je u školama puno više učenika nego učitelja, te da nije za to da se učenici moraju cijepiti. "Puno je tu bilo krivih informacija od početka same pandemije. Moramo razmišljati o zdravlju, ali to ne znači da svi oni zaposleni u sustavu obrazovanja moraju biti prisiljeni. Mislim da upravo ova situacija da dio ne prihvaća cijepljenje je rezultat loše osmišljene i provođene kampanje za cijepljenje.

Znamo da smo otpočetka pandemije bili svjedoci kontradiktornih informacija. Retorika nije bila jasna. Mnogi epidemiolozi su imali različita razmišljanja. Dok nemate čistu viziju vrlo teško možete motivirati nekoga da se cijepi”, poručila je.

Smatra da Vladina kampanja nije bila uspješna. “Ne može biti uspješno ono što je kontradiktorno rečeno. Naravno da takve informacije izazivaju negativne reakcije pojedinih građana. Smatram da sam teret snosi i Vlada i Stožer. Ne smatram da je to politikantstvo, smatram da građani imaju volju i želju sami procjenjivati informacije, a sada smo u situaciji da nakon tolikog niza pogrešnih informacija vrlo teško preko noći možemo stvoriti povjerenje”, rekla je.

'Svaka odgovorna osoba ima pravo na vlastito mišljenje'

Također, Šprem je izjavila kako su bili na sastanku u ministarstvu, no da im tamo nije rečeno ništa konkretno te je naglasila da su spremni na razgovore.

“Moram naglasiti da branimo i štitimo interese svih naših članova bez obzira na to što imaju različita mišljenja. Vidjet ćemo koji će biti sjedeći koraci Vlade i ministra. Definitivno moram reći da je sindikat prvi tu koji štiti radno-pravni status zaposlenih i ne može nitko cijepljenjem uvjetovati radno mjesto ili plaću. Treba pristupiti hladne glave”, rekla je.

Na kraju je rekla kako im telefoni neprestano zvone, a oni nemaju konkretan odgovor za one koji se ne žele cijepiti ili imaju strah od cijepljenja.

“Mislim da svaka odgovorna osoba ima pravo na vlastito mišljenje po pitanju vlastitog zdravlja i teško je etiketirati bilo koga po tom pitanju žele li se cijepiti ili ne. Koji su razlozi, to ja iz njihovih mailova i poziva ne iščitavam. Velik postotak zaposlenika još nije odlučan, niti je odlučio niti se još cijepio”, zaključila je.