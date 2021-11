Sve masovnija testiranja, koja svakog dana iznjedre po nekoliko tisuća novih slučajeva zaraze, otkrila su još jedan fenomen. Naime, sve je veći broj asimptomatskih zaraza, a vršiteljica dužnosti ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "dr. Andrija Štampar", Sandra Šikić očekuje da će takvi slučajeva biti sve više.

"Dobro je da se ti ljudi detektiraju, zato što će se tako spriječiti širenje infekcije COVID-19 bolesti", poručila je Šikić u emisiji HRT-a Dobro jutro, Hrvatska te istaknula da asimptomatski znači da osoba nema nikakve simptome i tegobe, ali može prenijeti zarazu drugoj osobi. "Osoba koju zarazi asimptomatski bolesnik, može dobiti teži simptomatski oblik bolesti, ako ima slabiji imunitet", upozorila je.

I cijepljeni mogu širiti zarazu

Istaknula je i da su otkrivanju asimptomatskih slučajeva zaraze doprinijele i covid-potvrde, koje se mogu dobiti cijepljenjem, preboljenjem ili negativnim testom na koronavirus. Posebno je upozorila na znanstvenu činjenicu da i cijepljene osobe mogu širiti zarazu, ali u višestruko manjoj mjeri nego necijepljene.

"Puno je manja vjerojatnost da cijepljene osobe šire bolest. Ako imate antitijela u sebi i kada se zarazite, niste toliko rizični za ostale, naglasila je Šikić, ali i dodala da nije isključeno ni ponovno testiranje cijepljenih, ako epidemiološka situacija bude loša i brojke nastave rasti.

"Žao mi je što se društvo toliko polariziralo na cijepljene i necijepljene. Uvjerena sam da svi imamo isti cilj, a to je da se vratimo normalnom životu, ali jedini je put tome cijepljenje. To je najučinkovitiji alat do normalnog života", ustvrdila je.

Apel za treću dozu

Nedvojbeno je da cijepljene sprječava teže oblike zaraze, naglasila je te dodala da je to važno za normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava. To je potvrdio i Damir Gabrić, načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

"Tračak svjetlosti je da posljednjih dana brojevi zaraženih u županiji ne rastu, ali je stanje u KBC-u Split zabrinjavajuće", naglasio je i dodao kako je jučer u KBC-u Split bilo 192 pacijenata, od kojih 40 na respiratoru, a devet na post-covid odjelu, dok su dvije osobe srednje životne dobi preminule.

Šikić je pak apelirala na sve koji su se cijepili prije šest mjeseci da se odazovu i prime treću dozu. Dodala je kako je važno to učiniti u što kraćem roku kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze i stekao kolektivni imunitet.

"Važno je naglasiti da se cijepljeni ne smiju opustiti. Potrebno je držati se osnovnih mjera jer jedino tako možemo sačuvati zdravstveni sustav", zaključila je Šikić.