O očekivanjima od novog gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, ali i financijskom stanju u Gradu koje je zatekla nova vlast, govorilo se u HRT-ovoj emisiji "Otvoreno". Koordinatorica platforme Možemo! Sandra Benčić rekla je kako postoji rješenje da se financijska situacija stabilizira.

"Rebalansom proračuna na razini grada i dovođenjem gradskih ureda u red, nadamo se da bi do kraja godine stvari mogle početi funkcionirati normalno", rekla je.

'Situacija je loša, ali nije nerješiva'

No, istaknula je kako je situacija u Holdingu i društvima u vlasništvu Grada Zagreba situacija složenija.

"Minus Holdinga je značajan. Ne govorimo u dugu prema kreditnim institucijama, nego o minusu. On je za 2020. iznosio 305 milijuna kuna i to je jedan od značajnijih dugova Holdinga u povijesti. Holding će trebati duži period racionalizacije i stabilizacije financiranja. Neki će se dugovi morati refinancirati. Situacija u gradu Zagrebu i Holdingu je loša, svi smo to znali, ali ona nije nerješiva i ona se neće prelijevati na leđa građana. Idemo u racionalizaciju upravljanja i troškova koje proizvodi sam grad“, kazala je Benčić.

Ivica Lovrić, novoizabrani zastupnik Stranke rada i solidarnosti u Gradskoj skupštini smatra da je financijsko stanje sukladno i primjereno vremenu u kojem živimo.

"Od potresa je prošlo malo više od godine dana, suočeni smo s Covid krizom i to je ostavilo posljedice na financije grada Zagreba kao i svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Sukladno tome stanje je dobro i zadovoljavajuće i nema razloga za širenje panike", rekao je Lovrić dodavši da zbog Covida-19 neka društva nisu radila nekoliko mjeseci, tramvaji nisi vozili neko vrijeme, a Autobusni kolodvor i Zagrebparking nisu radili.

'1,3 milijarde duga datiraju iz vremena prije pandemije'

Na to je reagirala Benčić kazavši kako 1,3 milijarde kuna minusa datira iz 2019. godine kada nije bilo pandemije i potresa.

"Minus koji je iskazan za 2020. godinu je negdje oko 80 milijuna kuna, no uvidom u izvještaje vidjeli smo da nije potpuni podatak. Postoji dug Grada prema Holdingu, prema Zagrebačkim otpadnim vodama i prema ZET-u koji je na razini 550 milijuna kuna koji se nije platio 2020. godine nego se prebacilo na 2021. godinu. Tu je i kredit od HBOR-a i kreditnih institucija 300 i nešto milijuna kuna i Covid pozajmica od Vlade veća od 400 milijuna kuna. Ako kredite ne brojimo, može se reći da je najveći dio minusa generiran iz 2019. kad nije bilo potresa i pandemije, zbog lošeg gospodarenja“, kazala je.

'Da nije bilo potresa i pandemije, to bi se anuliralo'

Još je navela jedan primjer rastrošnosti.

"Ured gradonačelnika godišnje je trošio milijune kuna na rezano cvijeće i vijence. Imao je nabavu vozila za najam vozila 4-5 milijuna kuna da bi se time vozili pročelnici i predsjednici vijeća gradskih četvrti koji su te automobile imali 24 sata na dan. Ne vidim niti jedan razlog da pročelnici imaju gradske automobile. Radi se o 151 automobilu preko ureda gradonačelnika, to nije čitav vozni park", istaknula je Benčić.

Lovrić je na to rekao da je poreznim rasterećenjima Vlade RH od 2015. do 2019. godine proračun Zagreba izgubio 5,1 milijardu kunu.

"To je refleksija onoga što se dogodilo u 2019. Da nije bilo potresa i pandemije 2020. to bi se anuliralo u 2020. godini", ustvrdio je Lovrić u "Otvorenom".