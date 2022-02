Skandal oko kovanice eura na kojoj se nalazi očigledno ukradena kuna postaje sve veći, a na svojem ga je Facebook profilu komentirala i saborska zastupnica zeleno-lijevog bloka, Sandra Benčić.

"Ovo s kunom na euru je sve. Poznate prakse krađe i plagiranja prenose se dalje i zamataju u novi brend. Struka je tu smokvin list, bira HDZ. Plenković izjavljuje pobjedonosno kako su autori dizajnirali baš ono što je Vlada htjela. Sva tridesetogodišnja povijest ove naše države reflektirana je u ovom procesu izbora dizajna eura na hrvatski način", napisala je Benčić.

Nije plagijat nego improvizacija

Reakcije na ovaj slučaj pljušte na sve strane, a komentirala ga je i Ira Payer iz Hrvatskog dizajnerskog društva.

"Ja ne bih upotrebljavala riječ plagijat već da to nije dizajn, to je improvizacija jedne mlade i neiskusne osobe. Tu nije bilo stručnog tijela koje je moglo to spriječiti ili prepoznati", kazala je Payer.

Podsjećamo, pobjednik natječaja osvojio je nagradu od 70 tisuća kuna.