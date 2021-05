SANDRA BENČIĆ O PRVIM KORACIMA: ‘Neće više biti situacija s dodjeljivanjem radnih mjesta po babi i stričevima’

Saborska zastupnica Sandra Benčić komentirala je dosadašnje rezultate lokalnih izbora u Zagrebu i najavila prve promjene u koje Zagrepčani mogu očekivati od platforme Možemo!

“Prvo bih se željela zahvaliti svim Zagrepčankama i Zagrepčanima koji su shvatili i vidjeli važnost toga da ne samo glasaju za našeg gradonačelničkog kandidata, nego i za skupštinu i da je to jako važno”, rekla je Benčić za RTL.hr.

O prvim potezima

Najavila je i što bi bile prve promjene u glavnom gradu Hrvatske. “To je promjena modela upravljanja, prvo radimo financijsku reviziju Grada i Holdinga i na temelju toga radimo restrukturiranje gradske uprave, uspostavljamo Ured za obnovu koji će otpočetka od početnog zahtjeva pa sve do kraja pratiti građane i za njih ispunjavati svu onu potrebnu papirologiju u zahtjevu za obnovu. Također, financirat ćemo građanima izradu projektne dokumentacije za obnovu, a najvažnije, krećemo odmah u korištenje Fonda za solidarnost u smislu obnove naših škola i vrtića koji su nam apsolutni prioritet jer zaista ova činjenica da nam se djeca nalaze u školama i vrtićima koji nisu sigurni je nama apsolutno neprihvatljiva”, pojasnila je.

Benčić je najavila i analizu i reviziju štetnih ugovora koje je Zagreb sklapao s različitim vanjskim poduzećima za usluge koje su mogli odrađivati sami s gradskim službama i, kako kaže, gube stotine milijuna godišnje.

“To prvo idemo srediti jer se tu mogu napraviti značajne uštede i ono što ćemo odmah napraviti i što nam je važno je da ćemo revidirati sustav javne nabave koji se doslovno pokazao kao gradski vodovod, gubici od barem 50 posto love curi van zato što su nabave nekompetitivne, prave firme koje su zbilja kompetitivne se ne javljaju jer znaju da će dobiti netko tko je u kumskom ili bilo kakvom drugom odnosu sa Bandić 365 strankom ili HDZ-om”, rekla je te naglasila da tog više od danas nema.

“Dakle, natječaji će biti pravi i koristim ovu priliku da pozovem sve koji se godinama nisu javljali na natječaje jer su znali da su namješteni, da to od ovog trena tako neće više biti. Želimo pružiti priliku svim gospodarstvenicima u gradu da rade s gradom i da radimo pošteno i dobro”, poručila je Benčić.

Zaposlenicima Grada i Holdinga Benčić je poručila da prijetnje koje su im upućivali njihovi politički konkurentni nisu istiniti. “Ono na čemu ćemo mi raditi je da svakome tko tamo radi osiguramo da zaista može dati najbolje od sebe i za svakoga tko želi doprinositi ovom gradu i njegovom gradu, za njega će biti mjesta. Međutim, neće više biti situacija kao što je bilo sad da se dodjeljuju radna mjesta po babi i stričevima, da netko dobije radno mjesto i plaću, a nikad se ne pojavljuje na poslu. Takvih situacija sigurno neće više biti”, poručila je.

Podvaljivanje SMS poruka

Osvrnula se i na podvaljivanje SMS porukama. “Moram reći da to nije samo nama šteta. To je šteta za demokraciju i demokratski proces i hrvatsko društvo jer kada određene političke opcije, a to znamo, recimo lažne ankete je koristio, to je dokazano da ih je radila agencija koja radi za Škoru pa ovo sa doslovno podmetanjem poruka u kojima se predstavljaju kao mi, to su meni zaista udbaške metode koje se netko danas usuđuje koristiti da bi defamirao političke konkurente.

Ljudi koji to rade nisu spremni na demokratsku, fair play utakmicu pa neka u njoj niti ne sudjeluju jer ja se pitam, ako su oni to spremni raditi svojim konkurentima, što bi tek radili kad dođu na vlast, građanima i ostalima. To nisu demokratske snage i ako ne mogu sudjelovati u normalnom demokratskom procesu, neka se liše politike”, zaključila je Sandra Benčić.

