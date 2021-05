Tomislav Tomašević i platforma Možemo! pobjednici su lokalnih izbora u Zagrebu. Sandra Benčić iz platforme je nakon velike pobjede odgovorila na pitanja o predizbornoj kampanji i budućnosti Grada Zagreba.

Kampanja kakvu je vodio Škoro bila je prljava. Podsjećala je na Trumpovu predizbornu kampanju koju je vodio putem društvenih mreža na prljav način s nekim lažnim činjenicama.

"Mogu reći da to nije samo Trump, da je to u našoj regiji već viđeno od Vučića u Srbiji i da je ovo bila doslovno kopirana Vučićeva metoda što je zanimljivo da baš dolazi od desnice i da kopira jednog autoritarnog vođu iz Srbije. Ono što je bitno u tome je da su građani takvoj dezinformacijskoj kampanji, prepunoj laži koje su apsurdne, rekli ne! Tvrdim, mada znam da on nije mogao pobijediti, da je mogao dobiti više ili barem simpatije javnosti da je nastupao pozitivno, da je nastupao sa svojim programom, da na kraju krajeva bude pozitivan kakav je inače u zabavljačkim emisijama. Taj dio bi mu bolje prošao nego ovo potpuno ružno lice cijelog Domovinskog pokreta", kazala je Benčić za RTL.hr.

Zajednički jezik Škore i Tomaševića

Tijekom kampanje se Škoro i Tomašević nikako nisu mogli složiti, no hoće li sada moći pronaći neki zajednički jezik?

"Što se tiče rada u Saboru, mi smo svi dio oporbe, a moje povjerenje u njih je vrlo nisko i sigurno će stvari koje su izrečene otežati suradnju. No, s druge strane, mi smo odgovorni prema cjelokupnoj oporbi i ne možemo zbog naših međusobnih odnosa, koji su sada sigurno narušeni, time opterećivati cijelu oporbu niti bi to bilo odgovorno prema politici u Saboru.

Što se tiče rada u Skupštini, mi imamo veliku većinu, gledamo da ćemo sa SDP-om, kao jedinom strankom lijevog centra koja je prošla prag, sklopiti stabilnu većinu i u tom smislu kako će se pozicionirati Domovinski pokret nam je svejedno i malo važno."

Kršenje izborne šutnje

Iako je u subotu bila izborna šutnja, neki kandidati odlučili su je prekršiti.

"Oni su napravili puno veća zlodjela u ovoj kampanji, vjerojatno će na to DIP reagirati ako će ići neke sankcije, ali ja zapravo želim da raščistimo kao društvo i pravni poredak da nije sve dopušteno i ne može sve biti dopušteno. Ne može biti dopušteno da lažemo nekome, ne može biti dopušteno da lažemo o nečijem obiteljskim prilikama bez posljedica.

Ne može biti dopušteno da plaćamo agencije da za nas odrađuju prljavi posao kao što je on radio i da se od toga pere, a on ih je platio točno za to. Kako može biti dopušteno da se netko predstavlja lažno građanima da je anketar. Kako može biti dopušteno da zakupe telefonske brojeve preko kojih šalju poruke predstavljajući se kao netko drugi, kao druga stranka i šalju poruke koje mi nikad ne bismo slali i to na dan izbore šutnje u prvom krugu. To u stvari za kakve i pravi poredak mora reći ne, ne može. Postoji granica! Možemo se boriti unutar granica, ali ne možemo se boriti u laži i podmetanju, to radi Vučić, to je nekada radila UDBA. Oni stalno ističu kako su protivnici UDBA-e, a upravo oni su ti koji koriste te metode", kaže Benčić.

Prvi koraci za Možemo!

Sada kreće težak posao za Tomaševića i platformu Možemo!, ali treba odrediti i prve korake.

"Idemo u rekonstrukciju Gradske uprave, Holdinga, idemo se odmah baciti na hitne projekte oko fonda solidarnosti za obnovu jer to zaista gori. Isto tako, idemo pripremati velike projekte za fond oporavka i otpornosti, tu je prije svega zamjena vodovoda, vodovodnih cijevi koje cure sada 50 posto. Krećemo sada vrlo brzo u dovršavanje i pripremu dokumentacije koja će dovesti do zatvaranja Jakuševca u jedan novi model gospodarenja otpadom, reviziju svih ugovora koji su štetni za grad. Financijsku reviziju gradskih fondova i fondova Holdinga."