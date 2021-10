Sandra Benčić gostovala je na N1 televiziji gdje je komentirala političke aktualnosti u Hrvatskoj. Osvrnula se na današnju sjednicu Sabora na kojoj je premijer Plenković podnio izvješće o radu Vlade.

"Reakcije premijera u posljednje vrijeme dosta su neočekivane, može se primjerenije reagirati na kritike. Relacije između premijera i parlamenta su te da ga parlament bira i da on odgovara. Problem ovakvog načina izvještaja, da on podnosi izvještaj o radu Vlade bez da im možemo postaviti pitanja, a on ne mora odgovoriti na govore koje imamo", rekla je Benčić.

Pomaka nema ni u Zagrebu ni na Baniji

Osvrnula se i na obnovu nakon potresa.

"Nakon godinu i pol u Zagreb i gotovo godinu dana na Baniji nemamo nikakve vidljive pomake. Istaknula sam da je njegovo političko naslijeđe da je nakon godinu i pol nakon potresa govorio o velikim uspjesima, a gdje se postavlja logično pitanje – ako je to tako, zašto se povećavaju iznosi MORH-u, zašto se oduzimaju topli obroci ljudima na Baniji, zašto se ljudi ne premjeste u iz kontejnera u bolji smještaj… Ako nam tako dobro ide, pitam se kako je moguće da nakon godinu i pol nemamo pomake. Premijer na to pitanje nema odgovor. Za privremeni smještaj postoje novci iz Fonda solidarnosti. Iz fondova nismo potrošili gotovo ništa, novci se slabo koriste".

Na pitanje jesu li moguće manipulacije oko raspodjele sredstava koja nisu sredstva Vlade, kazala je da nitko od njih to ne može znati jer nemaju odgovor gdje je taj novac i u kojem iznosu.

"Ne znamo je li se prenamjenjivalo, trošilo na druga pitanja, nadam se da nije, to bi bilo tragično i to bi bio razlog za ostavku Vlade. Ne vjerujem da bi se to netko usudio nakon ovakve tragedije."

Nije se organizirala pomoć građanima

Na pitanje što je država mogla učiniti nakon potresa, rekla je:

"Od početka nakon potresa bilo je jasno da se nije organizirala pomoć građanima, da se nije krenulo u raščišćavanje ruševina, da se nije donio zakon koji je trebao regulirati samo pitanje financiranja i zamjenskog smještaja. Da ne govorimo o situacijama gdje se nije osigurao bazični okvir kojim bi se ubrzala obnova… Kad gledamo prijedloge izmjene Zakona, čak i oni instrumenti koji su postojali, da će dio troškova građanima pokriti država, i to se čak briše. Čini mi se da, kad bi postojala politička volja da se Zagreb i Banija obnove, da bismo mi to već vidjeli", kazala je.